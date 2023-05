Les taux d’intérêt augmentent à 5,5 % sur les nouveaux prêts étudiants fédéraux

Bien qu’il soit généralement conseillé de comparer les taux de divers prêteurs avant de contracter un prêt, les prêts étudiants sont un peu différents. Il est possible que vous trouviez un meilleur taux d’intérêt auprès d’un prêteur privé, mais les prêts étudiants fédéraux comportent des avantages qui pourraient s’avérer plus précieux qu’un taux inférieur.

Les étudiants diplômés emprunteurs verront également les taux de leurs prêts augmenter, passant de 6,54 % à 7,05 % l’an dernier. Les tarifs sur Plus les prêts – qui peut être souscrite par les parents au nom de leurs enfants, ou par des étudiants diplômés et professionnels – passera également de 7,54% à 8,05%.

Le taux d’intérêt de 5,5 % s’applique aux prêts de premier cycle directs subventionnés et non subventionnés. Les taux d’intérêt pour les emprunteurs de premier cycle n’ont pas atteint 5 % depuis 2019. Les prêts fédéraux existants n’ont pas généré d’intérêts depuis la pause pandémique des paiements et les intérêts sont entrés en vigueur en 2020. Il devrait se terminer cet été.

Outre le plan d’allègement de la dette du président Joe Biden, les prêts fédéraux peuvent être annulés par le biais d’autres programmes, notamment l’annulation des prêts de la fonction publique et les plans de remboursement basés sur le revenu (IDR). Vous devrez travailler dans la fonction publique pendant 10 ans ou effectuer des paiements sur un IDR pendant 20 ou 25 ans afin de voir votre solde libéré, mais c’est plus de soulagement que la plupart des emprunteurs privés ne verront jamais.

Prêts bonifiés sont destinés aux emprunteurs qui démontrent un besoin financier. Le gouvernement couvre les frais d’intérêt sur ces prêts si vous êtes à l’école au moins à temps partiel, pendant les six premiers mois après avoir quitté l’école et pendant les périodes d’ajournement, comme si vous choisissez de retourner à l’école ou si vous devez suspendre les paiements. en raison de circonstances financières.

Bien que les taux d’intérêt sur les prêts étudiants fédéraux restent les mêmes pendant toute la durée du prêt, les prêts étudiants privés sont souvent assortis de taux d’intérêt variables, qui peuvent augmenter avec le temps. Cela peut compliquer la planification de votre remboursement et vous coûter plus cher en fin de compte.

Alors que la dette étudiante sous quelque forme que ce soit peut être lourde pour les emprunteurs, les prêts étudiants fédéraux sont assortis d’une variété d’options de remboursement visant à vous aider à rester au top de vos paiements.

Vous pouvez choisir parmi un plan de remboursement standard pour voir votre dette fédérale remboursée en 10 ans ou explorer les IDR, où les paiements mensuels sont fixés à un pourcentage de votre revenu disponible.

Le remboursement de vos prêts avec un plan IDR peut prendre plus de temps – et donc coûter plus d’intérêts – mais ils sont conçus pour vous aider à faire face aux paiements mensuels et à éviter les troubles causés par des paiements manquants ou des défauts de paiement sur vos prêts.

Un prêteur privé peut travailler avec vous pour vous aider à gérer votre dette si vous avez du mal à effectuer vos paiements, mais il n’y a aucune garantie. Même si votre prêteur vous permet de suspendre les paiements pendant un certain temps, votre dette continuera probablement à générer des intérêts.

Payer pour l’université n’est pas une tâche facile pour de nombreuses familles. Vous devez faire ce qui convient le mieux à votre situation et la première étape consiste à vous renseigner sur les différentes options disponibles. N’oubliez pas de demander des bourses et une aide financière pour couvrir également les frais.

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez le rapport gratuit de CNBC, 11 façons de savoir si nous sommes en récession, où Kelly Evans passe en revue les principaux indicateurs indiquant qu’une récession approche ou a déjà commencé.