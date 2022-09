Les taux d’intérêt au Canada devraient encore augmenter

L’inflation semble avoir atteint un sommet, mais elle est toujours chaude et une hausse des taux surdimensionnée de la Banque du Canada la semaine prochaine est largement attendue.

Certains économistes pensent que la hausse de mercredi pourrait être la dernière avant un certain temps.

“Nous pensons que d’ici octobre, nous serons peut-être suffisamment bien placés pour que la banque fasse une pause et examine comment l’économie réagit”, a déclaré Karyne Charbonneau, directrice générale de l’économie de la Banque CIBC.

La révision des taux de septembre survient à un moment crucial pour l’économie canadienne.

Avec la chute des prix de l’essence, le taux d’inflation d’une année à l’autre s’est établi à 7,6 % en juillet, contre 8,1 % en juin. Le PIB du deuxième trimestre a augmenté par rapport aux trois premiers mois de l’année, bien que cela ait ralenti vers la fin de la période et une estimation préliminaire suggère une contraction en juillet. Pendant ce temps, le taux de chômage se maintient à un niveau historiquement bas.

Malgré la baisse du taux d’inflation, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré dans un éditorial du 16 août qu’une inflation élevée depuis près de 40 ans était toujours une préoccupation majeure.

“L’inflation au Canada a un peu baissé, mais elle reste beaucoup trop élevée”, a écrit Macklem. “Nous savons que notre travail n’est pas encore terminé – il ne le sera pas tant que l’inflation ne reviendra pas à l’objectif de 2 %.”

Certaines des grandes banques canadiennes prévoient que la banque centrale augmentera le taux d’intérêt directeur de trois quarts de point de pourcentage, le portant à 3,25 %.

Dans un discours très suivi la semaine dernière, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a livré un message clair sur son propre cycle de hausse des taux, affirmant que la Fed imposera probablement des hausses de taux d’intérêt plus importantes dans les mois à venir. Son message selon lequel la banque centrale américaine restera agressive sur les taux d’intérêt a amené certains observateurs à spéculer que la hausse de la Banque du Canada le 7 septembre pourrait même représenter un point de pourcentage complet.

La banque a relevé son taux directeur en juillet d’un point de pourcentage complet – la plus forte augmentation de taux unique depuis août 1998 après une série de hausses qui ont commencé en mars. Auparavant, le taux était de 0,25% là où il se trouvait depuis qu’il a été réduit à près de zéro au début de la pandémie.

Des taux d’intérêt plus élevés se traduisent par des taux de prêt plus élevés dans l’ensemble de l’économie, ce qui rend plus coûteux pour les Canadiens et les entreprises d’emprunter de l’argent. La banque centrale espère qu’en renchérissant le coût de la dette, les dépenses dans l’économie ralentiront et l’inflation ralentira.

Cependant, l’économiste principal David Macdonald du Centre canadien de politiques alternatives prévient que le rythme rapide des hausses pourrait avoir de graves répercussions en raison du niveau élevé d’endettement des entreprises et des ménages dans l’économie.

Dans sa dernière analyse, Macdonald a déclaré que la dette du secteur privé s’élevait à 225 % du produit intérieur brut du pays. En comparaison, la dernière fois que la banque a relevé ses taux d’intérêt aussi rapidement remonte à 1995, lorsque la dette du secteur privé s’élevait à 142 % du PIB.

Ce niveau d’endettement plus élevé, dit-il, rendra plus difficile la réalisation de l'”atterrissage en douceur” souhaité par la banque, où les hausses de taux d’intérêt font baisser l’inflation sans déclencher de récession.

“Ce que je voulais vraiment faire ressortir dans cette analyse, c’est le fait que la dette du secteur privé est beaucoup plus élevée aujourd’hui qu’elle ne l’était dans les années 1980 1/8 et 3/8 des années 1990 et les périodes précédentes où nous avons vu ce genre d’augmentation rapide des taux, ” a déclaré Macdonald. “Et pourquoi cela compte, bien sûr, c’est que ce n’est pas seulement le taux d’intérêt qui compte, le taux d’intérêt est facturé sur quelque chose. Il est facturé sur la dette du secteur privé.”

Macdonald a appelé à des solutions alternatives pour calmer l’inflation en utilisant le gouvernement fédéral plutôt que la politique de la banque centrale.

Certaines de ses recommandations incluent la modification des règles de souscription de prêts hypothécaires pour les investisseurs afin de refroidir les prix des logements et d’étendre le nouvel impôt sur les bénéfices des sociétés excédentaires au-delà des institutions financières.

Cependant, Christopher Ragan, de l’École de politique publique Max Bell de l’Université McGill, a déclaré que la banque centrale est la mieux placée pour assumer la responsabilité de maintenir des taux d’intérêt bas.

“Il y a de très, très bonnes raisons pour lesquelles nous avons une banque centrale indépendante sur le plan opérationnel qui essaie de cibler l’inflation plutôt que les gouvernements, car les gouvernements dans le passé ont fait un très mauvais travail à cet égard”, a-t-il déclaré.

Ragan a déclaré que l’indépendance de la Banque du Canada lui permet d’agir avec force face à l’inflation, alors que toute intervention gouvernementale serait hautement politique. Néanmoins, Ragan dit que faire baisser l’inflation avec des hausses de taux d’intérêt est douloureux.

“C’est en fait pourquoi il est si important de ne jamais laisser l’inflation monter en flèche”, a déclaré Ragan. “Parce que ce n’est pas seulement qu’une inflation élevée est mauvaise, c’est que réduire une inflation élevée à une inflation faible fait très mal.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 septembre 2022.