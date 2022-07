Les taux d’imposition forfaitaires sont la nouvelle nouveauté de la politique fiscale des États – Shaw Local

Le gouverneur JB Pritzker avait des milliards de raisons de célébrer l’annonce récente de l’homme d’affaires de Chicago, Ken Griffin, selon laquelle il déménagerait lui-même et la plupart de ses employés dans le climat des affaires plus accueillant de Miami.

Désormais, en ce qui concerne les dépenses de campagne, le gouverneur multimilliardaire peut dépenser plusieurs millions de son propre argent pour des campagnes politiques sans avoir à craindre que Griffin lui corresponde dollar pour dollar.

Bien que Griffin n’ait eu qu’un succès limité en s’opposant aux candidats et aux politiques du gouverneur grâce à ses dons de campagne, il a remporté une victoire titanesque qui continue de faire enrager le gouverneur.

Griffin a fait don de plusieurs millions à la campagne de 2020 contre l’amendement progressif proposé par Pritzker à la Constitution de l’Illinois.

Le gouverneur voulait que la mesure devienne loi afin que lui et ses partisans à l’Assemblée générale puissent se débarrasser du mandat d’imposition forfaitaire de la Constitution de l’Illinois et le remplacer par des taux multiples pour plusieurs niveaux de revenu.

L’amendement proposé était la première étape de ce qui aurait été un jeu législatif sans fin avec les taux d’imposition sur le revenu prélevés pour augmenter considérablement les revenus nécessaires au financement des ambitieux plans de dépenses sociales de Pritzker.

La décision des électeurs de rejeter l’amendement proposé laisse en place le taux fixe d’imposition sur le revenu de l’Illinois, actuellement de 4,95 %.

Ironiquement, cela laisse également l’Illinois avec la même politique d’imposition forfaitaire que d’autres États adoptent comme moyen d’accroître leur attrait pour les nouveaux résidents et les nouvelles entreprises.

Tous les États entourant l’Illinois, à l’exception du Wisconsin, ont adopté ou sont en train de passer effectivement à des taux d’imposition forfaitaires.

L’Iowa passe à un taux forfaitaire de 3,9 % d’ici 2026. Le Michigan a un taux forfaitaire de 4,25 %. Indiana a un taux forfaitaire de 3,23 %. Le Kentucky a un taux fixe de 5 %, tandis que le Missouri conserve plusieurs taux, avec une tranche supérieure de 5,4 % sur un revenu de 8 584 $.

Une étude récente de Wirepoints indique que l’Arizona se dirige vers un taux de 2,5 % tandis que la Géorgie passera à 5,49 %, tous deux en 2024. Pour devenir efficaces, ces deux États doivent répondre à des critères spécifiques justifiant le déménagement.

Un certain nombre d’États conservent bien sûr des taux progressifs qui augmentent avec le revenu. La Californie et New York sont les meilleurs exemples avec des taux à deux chiffres pour les personnes à revenu élevé.

Mais la tendance aux taux forfaitaires est claire. Le dernier État à abandonner un taux forfaitaire pour des taux progressifs a été le Connecticut en 1996. Tout ce que l’État espérait réaliser ne s’est pas concrétisé car le Connecticut, comme l’Illinois, est l’un des 50 États les plus en difficulté financièrement.

L’opinion des experts, bien sûr, varie considérablement quant à la meilleure approche. Les partisans du taux progressif disent qu’il est juste que ceux qui ont les revenus les plus élevés soient imposés à des taux plus élevés. Ceux de l’autre côté soutiennent que les taux forfaitaires génèrent une croissance économique qui profite à tous.

Une chose, cependant, est sûre. Les taux forfaitaires constituent une sérieuse dissuasion pour les fonctionnaires avides de revenus.

Pourquoi? Pour augmenter les impôts sur le revenu, ils doivent les augmenter pour tous les salariés, ce qui pose un grave problème politique.

Il est beaucoup moins difficile de sélectionner certains segments de contribuables pour les hausses d’impôts, un groupe un an et un autre deux ans plus tard. Le nombre réduit de contribuables touchés réduit l’opposition aux urnes.

En ce sens, la flat tax est l’alliée du contribuable. C’est peut-être pour cela que de plus en plus d’États s’orientent dans cette direction.

Champagne News-Gazette