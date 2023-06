Les taux des cartes de crédit atteignent un record de 20,69 %

« Alors que le saut signifie que les taux d’intérêt pourraient ne pas augmenter à nouveau ce mois-ci, les taux d’intérêt élevés sur les cartes de crédit que les consommateurs constatent actuellement ne vont nulle part de sitôt », a déclaré Michele Raneri, vice-présidente et responsable de la recherche et du conseil aux États-Unis chez TransUnion.

La carte de crédit moyenne facture désormais un record de 20,69%, soit près de cinq points de pourcentage de plus qu’au début de l’année dernière, selon Rossman.

Étant donné que la plupart des cartes de crédit ont un taux variable, il existe un lien direct avec l’indice de référence de la Fed. Lorsque le taux des fonds fédéraux a augmenté, le taux préférentiel a également augmenté, et les taux des cartes de crédit ont emboîté le pas.

En savoir plus sur les finances personnelles : 3 domaines de risque financier que les consommateurs doivent surveiller Les Américains épargnent beaucoup moins que la normale Une récession pourrait arriver – voici combien de temps elle pourrait durer

La banque centrale a relevé les taux d’intérêt 10 fois depuis l’année dernière – le rythme de resserrement le plus rapide depuis le début des années 1980 – et cela a fait grimper les taux des cartes de crédit à un niveau record.

« Le remboursement de la dette à taux variable et à coût élevé est une priorité urgente pour les ménages », a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate.com.

« Mon meilleur conseil est de vous inscrire à un Carte de transfert de solde à 0 %. Ceux-ci vous permettent d’éviter les intérêts jusqu’à 21 mois », a déclaré Rossman.

Bien que les offres puissent être un peu plus difficiles à trouver qu’elles ne l’étaient il y a un an, « la bonne nouvelle est que vous pouvez toujours obtenir des cartes de crédit avec transfert de solde, en supposant que vous ayez un bon crédit, et elles peuvent vous faire économiser une tonne d’argent », a déclaré Matt Schulz, analyste en chef du crédit chez LendingTree.

« Ils sont toujours la meilleure arme que vous puissiez avoir dans votre arsenal. »

Pour tirer le meilleur parti d’un transfert de solde, remboursez agressivement le solde pendant la période d’introduction.

Sinon, il pourrait y avoir un hic : si vous ne remboursez pas le solde pendant la période initiale, le solde restant se verra appliquer un nouveau taux annuel effectif global, qui est généralement d’environ 23 %, en moyenne, légèrement supérieur au taux pour un nouveau crédit.

De plus, il peut y avoir des limites sur le montant que vous pouvez transférer ainsi que sur les frais qui s’y rattachent. La plupart des cartes ont des frais de transfert de solde uniques, qui représentent généralement environ 3 % de l’onglet, mais il peut également y avoir des frais annuels.

Et un paiement en retard peut annuler votre offre sans intérêt.

Pour en savoir plus sur les cartes de crédit à transfert de solde, consultez le récent classement de CNBC Select sur le meilleures cartes de crédit de transfert de solde.