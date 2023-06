Les taux d’épargne restent attractifs, mais la fin des APY élevés est proche, selon les experts

Depuis des semaines, nous suivons de près les banques avec les meilleurs comptes d’épargne à haut rendement. Et chaque semaine, le taux d’épargne moyen des banques que nous suivons grimpe légèrement, faisant passer le taux de rendement annuel moyen de 4,38 % à 4,55 % en moins de deux mois.

« Les taux des comptes d’épargne les plus performants sont désormais les plus élevés depuis la crise financière de 2008 », a déclaré Jill Fopiano, présidente et chef de la direction de O’Brien Wealth Partners. « Étant donné que la Fed a maintenu les taux inchangés lors de sa réunion de juin, les taux d’épargne devraient également marquer une pause, aux niveaux actuels ou proches de ceux-ci. »

Qu’adviendra-t-il des taux d’épargne maintenant que la Réserve fédérale a suspendu ses hausses de taux ? Même si la décision de la Fed n’influence pas directement les taux d’épargne, les banques suivent généralement ses décisions. Les banques vont-elles aussi maintenir les taux d’épargne stagnants ? Les taux d’épargne à haut rendement vont-ils bientôt baisser ?

J’ai interviewé des experts pour mieux comprendre où vont les taux des comptes d’épargne, afin que vous puissiez planifier à l’avance vos objectifs d’épargne. Je vais vous expliquer où en sont actuellement les certificats de dépôt et les taux d’épargne et partager ce que les experts pensent de la prochaine étape pour les APY des comptes d’épargne.

Les taux de CD sont restés immobiles cette semaine, mais élevés

Comme les experts l’avaient prédit, les taux pour la plupart des termes CD dans les banques sont restés les mêmes cette semaine. Certaines banques ont augmenté les taux pour certaines durées, comme Ally Bank, qui a poussé son CD de neuf mois à 4,35 % APY, tandis que ses autres taux à terme de CD sont restés les mêmes. Le CD à un an de CFG a également augmenté légèrement jusqu’à 5,52% APY – la première banque à dépasser le taux actuel des fonds fédéraux de 5,25% parmi les banques que nous suivons. Pendant ce temps, Rising Bank a poussé ses CD à six mois, un et deux ans à 5,15 %, 5,25 % et 4,65 %, respectivement. Au-delà de ces banques, tous les autres taux des banques que nous suivons au CNET sont restés stables.

Voici un aperçu du taux de CD moyen pour chaque trimestre. La plupart des banques offrent bien au-dessus des moyennes ci-dessous, il est donc préférable de comparer les tarifs.

6 mois 1 an 3 années 5 ans 4,62 % 4,98 % 4,24% 4,02 % Tarifs au 26 juin 2023.

Les taux d’épargne sont restés les mêmes à une exception près

Pendant des semaines, la plupart des banques ont maintenu les taux d’épargne au même niveau, et très peu ont poussé les taux à la hausse chaque semaine. Aucune banque que nous suivons sur CNET n’a augmenté ses taux d’épargne cette semaine. Et encore plus surprenant, CIT Bank a fait passer son APY d’épargne de près de 5 % de 4,95 % à 4,60 %.

Cependant, le taux d’épargne moyen à haut rendement reste élevé, à 4,61 % APY pour l’instant. Et peu importe ce qui se passera ensuite avec les APY, un compte d’épargne est toujours un bon endroit pour garer de l’argent pour un fonds d’amortissement ou d’urgence afin de gagner des intérêts sur votre argent. Bien que vous ne gagniez peut-être pas autant d’intérêts si les banques suivent l’exemple de CIT et commencent à baisser les taux, vous aurez toujours la possibilité de déposer et de retirer des fonds sans trop de problèmes.

Où les taux d’épargne iront ensuite

La légère baisse des taux des comptes d’épargne n’a pas surpris Christopher Day, PDG et fondateur de Conseillers mondiaux de jours.

« Il est fort probable que les taux des comptes d’épargne à haut rendement baissent », a déclaré Day. La prochaine décision de la Réserve fédérale pourrait faire croire aux banques qu’elles n’ont pas besoin d’être aussi compétitives. Par conséquent, la plupart des taux d’épargne resteront élevés mais commenceront probablement à diminuer, a-t-il expliqué.

Mais tous les experts ne sont pas d’accord. Certains pensent que les banques pourraient continuer à augmenter les taux sur les comptes d’épargne à haut rendement.

« Les consommateurs doivent s’attendre à ce que leur taux d’épargne soit stable et ne varie pas considérablement au sein d’une institution au cours des prochaines semaines », a déclaré Loreen Gilbert, PDG de Financière Wealthwise. Cependant, puisque chaque institution fixe ses propres taux d’épargne, il est important de magasiner, a conseillé Gilbert. Les banques augmentent également leurs taux pour rester compétitives et attirer de nouveaux clients et dépôts.

Alors que les taux d’épargne pourraient encore grimper un peu plus en fonction de la prochaine décision de la Fed ou si une banque essaie de rivaliser avec d’autres grands noms, la plupart des experts s’accordent à dire que les taux d’épargne ont atteint un sommet et se dirigent vers une trajectoire descendante. Bien que la Fed ne réduise probablement pas ses taux avant 2024, de nombreuses banques devraient commencer à réduire les taux d’épargne avant cette date, a ajouté Gilbert.

Autres options d’épargne à considérer

Les experts conviennent que les taux d’épargne chuteront probablement une fois que la Fed commencera à réduire les taux, a déclaré Fopiano. Donc, si vous craignez un retour imprévisible sur votre argent, il existe d’autres endroits où les experts recommandent de stocker vos économies.

Depuis les faillites bancaires de la Silicon Valley Bank et de la First Republic, Fopiano a remarqué que de plus en plus de personnes transféraient leur argent dans d’autres véhicules d’épargne tels que les fonds de courtage du marché monétaire. « Cela a rendu de nombreuses banques très avides de dépôts », a-t-elle déclaré, ce qui explique pourquoi certaines banques continuent d’augmenter leurs taux pour rester compétitives. « Les banques en ligne sans dépenses physiques peuvent proposer des taux plus attractifs que leurs homologues traditionnels pendant une période plus longue », a déclaré Fobiano.

En fonction de votre horizon temporel, une option d’épargne à long terme, comme un CD de trois ou cinq ans, peut vous aider à obtenir un taux d’épargne compétitif maintenant qui dure pendant toute la durée de votre CD. Mais malgré des tarifs attractifs, vous ne devriez opter pour cette option d’épargne que si vous pouvez « vous permettre les blocages que les CD impliquent », a déclaré Fopiano. Les bons du Trésor, comme les obligations I, sont une autre option sûre pour diversifier votre portefeuille et offrir un rendement attractif.

Gardez à l’esprit que certaines options d’épargne sont plus flexibles ou liquides que d’autres. Les CD vous obligent à bloquer votre argent pour une durée déterminée – et si vous devez retirer plus tôt, vous paierez généralement une pénalité de retrait anticipé. Les obligations du Trésor nécessitent également de bloquer votre argent pendant un certain temps sans payer de frais de retrait anticipé. Bien que vous ne puissiez pas bloquer un taux avec un compte d’épargne à haut rendement, vous pouvez toujours obtenir un bon taux d’épargne dès maintenant et accéder à vos fonds lorsque vous en avez besoin.

Mais n’oubliez pas qu’il y a plus à épargner qu’à gagner des intérêts. Par exemple, si vous gagnez des pourboires en espèces grâce à une agitation secondaire et que vous souhaitez déposer les fonds, vous ne pourrez pas faire de contributions régulières à une obligation I ou à un CD. Ou, si vous avez besoin d’économiser de l’argent et de faire des achats régulièrement, vous pouvez choisir un compte du marché monétaire pour ses fonctionnalités de compte courant similaires, comme l’accès par carte de débit.