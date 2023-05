LONDRES – Les coûts d’emprunt au Royaume-Uni approchent de niveaux jamais vus depuis les affres de la crise du marché obligataire déclenchée par le mini-budget désastreux de l’ancienne première ministre Liz Truss.

De nouvelles données publiées mercredi ont montré que le taux d’inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni avait diminué moins que prévu en avril. L’indice annuel des prix à la consommation est passé de 10,1 % en mars à 8,7 % en avril, bien au-dessus des estimations consensuelles et des prévisions de la Banque d’Angleterre de 8,4 %.

Alors que l’inflation continue de s’avérer plus rigide que ne l’avaient espéré le gouvernement et la banque centrale, maintenant presque le double du taux comparable aux États-Unis et considérablement plus élevé qu’en Europe, les commerçants ont augmenté les paris sur le fait que les taux d’intérêt devront être encore relevés afin de freiner la hausse des prix. .

Plus particulièrement, l’inflation sous-jacente – qui exclut les prix volatils de l’énergie, de l’alimentation, de l’alcool et du tabac – s’est établie à 6,8 % au cours de la période de 12 mois se terminant en avril, contre 6,2 % en mars, ajoutant aux inquiétudes de la Banque d’Angleterre concernant l’enracinement de l’inflation.

Les stratèges de BNP Paribas ont déclaré mercredi dans une note que la « force généralisée » de l’inflation au Royaume-Uni faisait d’une hausse de 25 points de base des taux d’intérêt lors de la réunion de juin de la Banque un « accord conclu », et ont relevé leur prévision de taux terminal de 4,75. % à 5 %.