Les taux de VIH et de sida en Colombie-Britannique ont atteint des niveaux historiquement bas il y a six mois. Alors pourquoi augmentent-ils à nouveau?

Le 1er décembre 2023, le Centre d’excellence en matière de VIH/sida de la Colombie-Britannique a annoncé la fin virtuelle de l’épidémie nationale de VIH en Colombie-Britannique.

« C’était une très bonne journée », a déclaré le Dr Julio Montaner, directeur général et médecin-chef du Centre d’excellence sur le VIH/sida de la Colombie-Britannique.

« Cela était basé sur le fait que la transmission du VIH dans la province était tombée à son niveau le plus bas jamais enregistré, avec une réduction de 90 pour cent des nouvelles infections au VIH », a-t-il déclaré.

« De plus, on a constaté une diminution de 90 % ou plus de la morbidité et de la mortalité. »

Six mois plus tard, Montaner a déclaré qu’ils ont commencé à constater une nouvelle augmentation du nombre de cas.

« Nous avons décidé d’examiner la question plus en profondeur et nous sommes arrivés à une conclusion très importante », a-t-il déclaré.

« Pour faire court, en utilisant les données sociodémographiques et les données génétiques de tous les virus diagnostiqués en Colombie-Britannique, nous avons pu démontrer que les deux tiers des infections diagnostiquées en 2023 et jusqu’à présent en 2024 sont en fait des infections qui surviennent à l’extérieur de la province. »





Montaner a déclaré que le plus souvent, les personnes qui arrivaient dans la province avec un diagnostic de VIH provenaient d’ailleurs au Canada ou de l’étranger, et qu’au moins 50 % des nouvelles infections provenaient de patients de l’extérieur de la Colombie-Britannique.

Il a ajouté qu’à moins que le reste du Canada n’adopte la méthode de traitement et de prévention du VIH et du sida de la Colombie-Britannique, comme le montre le succès de l’annonce faite en décembre dernier, le problème du VIH et du sida ne pourra pas être résolu.

« La majorité des nouveaux cas que nous avons diagnostiqués dans la province de la Colombie-Britannique au cours des deux dernières années proviennent du reste du pays, du reste du Canada et du reste du monde », a déclaré Montaner.

« Les deux tiers des nouveaux diagnostics proviennent d’ailleurs qu’en Colombie-Britannique. Au moins la moitié d’entre eux proviennent du reste du pays. »

Walter Hebert, résident de la Colombie-Britannique, vit avec le VIH depuis 1988.

« À l’époque, les pratiques sexuelles étaient intéressantes », dit-il.

« Le VIH n’était pas vraiment une préoccupation. Je me souviens avoir vu un article dans le magazine Time. »





Mais en 1995, lors de la Conférence internationale sur le sida, il a lancé un médicament appelé AZT.

Avec l’aide de Montaner, Hebert a pu finalement utiliser un cocktail de drogues au point de ne plus être contagieux.

Il connaît l’importance du programme de Montaner, a-t-il déclaré, et espère que la situation s’améliorera considérablement.

« Je vis bien », a-t-il déclaré. « Cela m’a poussé à faire mon baccalauréat et ma maîtrise en sciences infirmières. Cela m’a propulsé bien au-delà des choses que je pensais faire. »

« Comme je le dis, je me sens tellement heureuse et fière de vivre en Colombie-Britannique, car si je ne le faisais pas, je ne sais pas si je serais ici aujourd’hui. »

Montaner a déclaré que pour que le programme réussisse, il faut adopter une approche compatissante envers les personnes infectées qui sont à risque, et que, malheureusement, certains pays vont dans la direction opposée.

« Nous devons voir des changements dans le reste du monde », a-t-il déclaré.

« Nous avons besoin d’un plan national de mise en œuvre qui comprendra la thérapie antirétrovirale gratuite et la PrEP gratuite pour tous les Canadiens, que ce soit au niveau central, fédéral ou provincial. Cela n’a pas d’importance pour moi. Il faut que cela se produise. »





Dans un communiqué, Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada ont déclaré : « Le projet de loi C-64 décrit un cadre qui aiderait à guider la collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les intervenants et les partenaires pour élaborer un régime national d’assurance-médicaments universel au fil du temps, sur la base des principes fondamentaux énoncés dans le projet de loi.

« Le projet de loi établit également les processus et les prochaines étapes pour d’autres éléments fondamentaux d’un programme national d’assurance-médicaments, notamment les travaux sur une liste nationale de médicaments assurés, un plan national d’achat en gros, une stratégie d’utilisation appropriée et un comité d’experts. L’étude de l’ajout d’autres médicaments évoluerait dans le contexte de ces autres éléments, en plus de la collaboration continue avec les provinces, les territoires, les intervenants et les partenaires. »

L’Agence de la santé publique du Canada a déclaré qu’elle continuerait d’examiner et de partager les nouvelles données probantes sur la PrEP contre le VIH et d’autres interventions pour aider à soutenir la prise de décision.