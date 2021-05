Les taux de vaccins NY Covid chutent alors que les États lancent plus de cadeaux pour les vaccins

Naomi Hassebroek reçoit son deuxième vaccin COVID-19 à NYC Health + Hospitals Gotham Health Sydenham, dans le quartier de Manhattan à New York, New York, le 29 mars 2021.

Le taux de vaccination contre Covid-19 à New York a considérablement diminué ces derniers jours, a déclaré lundi le gouverneur Andrew Cuomo alors qu’il implorait les résidents de se faire vacciner contre la maladie qui a coûté la vie à plus de 590 000 personnes aux États-Unis.

L’État n’a administré que 63 000 vaccins au cours des dernières 24 heures, avec une moyenne sur sept jours d’environ 133 000 vaccins administrés la semaine dernière à compter du 24 mai, selon les données de l’État.

La moyenne actuelle sur sept jours est une légère augmentation par rapport à la semaine dernière, mais une forte baisse par rapport au pic de l’État lorsqu’il a signalé une moyenne sur sept jours d’environ 266000 vaccinations le 4 avril.

Le gouverneur Andrew Cuomo a exhorté les New-Yorkais à prendre les vaccins au sérieux, affirmant que la pandémie était toujours un motif de prudence.

« Ce n’est pas fini, c’est géré, mais ce n’est pas fini », a déclaré Cuomo lors d’un point de presse. «Le nombre de vaccinations diminue considérablement, nous en faisons maintenant moins de 100 000 par jour – c’est une baisse spectaculaire, une baisse de 55% du nombre de vaccins que nous utilisons.

Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que les États-Unis signalent en moyenne 1,8 million de vaccinations par jour au cours de la semaine dernière. Environ 49% de la population américaine a eu au moins un vaccin, 39% étant entièrement vaccinés.

La moyenne nationale sur sept jours pour les vaccins administrés déclarés est actuellement de 1,7 million, en baisse par rapport à une moyenne de vaccination maximale de sept jours de 3,4 millions signalée le 13 avril.

En raison du ralentissement du taux de vaccination, des fonctionnaires comme Cuomo et le maire de New York, Bill de Blasio, offrent différents avantages pour convaincre les personnes réticentes à se faire vacciner. Ils ont déjà offert des billets gratuits pour les Yankees, des billets de loterie «vax & scratch», des trajets gratuits en métro et en train et des billets pour des attractions populaires comme les zoos et les jardins, etc.

Les parcs d’État offriront désormais des laissez-passer gratuits avec accès à l’un des 16 parcs d’État de New York à quiconque se fait vacciner cette semaine sur un site de vaccination d’un parc d’État, une campagne que Cuomo a surnommée «un coup dans le parc».

Cuomo a déclaré qu’il ciblait les «jeunes et les douteux» avec la dernière série d’incitations.

«Profitez du parc, venez vous faire vacciner, nous allons mettre en place un site de vaccination dans chacun des 16 parcs d’État», a-t-il déclaré.

Le Maryland, l’Ohio et l’Oregon ont mis en place des loteries de vaccins pour augmenter les taux de vaccination en baisse.

Dans l’Ohio, où les taux de vaccination diminuaient, le nombre de personnes de 16 ans et plus recevant les vaccins a bondi de 28% le week-end après que l’État a annoncé son programme de loterie pour les vaccins. L’Ohio a également annoncé qu’il donnerait cinq bourses d’études complètes à des étudiants vaccinés choisis au hasard.

Le New Jersey offre à tous ceux qui se font vacciner avec Covid en mai une bière gratuite dans plusieurs brasseries locales dans le cadre de la campagne «shot and a beer» du gouverneur Phil Murphy.

Des entreprises privées à travers les États-Unis ont également offert des incitatifs aux clients vaccinés comme des cartes-cadeaux, des collations gratuites, de la marijuana, de la bière et même des billets gratuits pour Six Flags. dans l’Illinois.

Nate Rattner de CNBC a contribué à ce rapport.