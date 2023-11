Les taux de vaccination protectrice deviennent hors de portée aux États-Unis ; les exemptions atteignent un record – Ars Technica

Pour la troisième année consécutive, les enfants de maternelle aux États-Unis n’ont pas réussi à atteindre le seuil de protection de 95 pour cent de couverture vaccinale, et les exemptions de vaccins ont atteint un niveau record de 3 pour cent. selon une nouvelle étude menée par des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention.

Au cours des dix années précédant la pandémie de COVID-19, la couverture vaccinale parmi les enfants de maternelle aux États-Unis oscillait autour de l’objectif de 95 pour cent. Mais au milieu de la crise sanitaire, les taux de vaccination ont chuté à 94 pour cent au cours de l’année scolaire 2020-2021, puis à 93 pour cent au cours de l’année scolaire 2021-2022. Pour l’année scolaire 2022-2023, la couverture globale est restée autour de 93 pour cent, mais les exemptions ont augmenté à 3 pour cent, contre 2,6 pour cent l’année précédente. Le taux d’exonération actuel est le plus élevé jamais enregistré dans le pays.

L’étude, publiée dans le rapport hebdomadaire du CDC sur la morbidité et la mortalité, comprenait des données provenant de 49 États et du district de Columbia. Le Montana n’a pas communiqué de données de vaccination au CDC.

Parmi les exemptions signalées, plus de 90 pour cent sont non médicales, ce qui signifie que les enfants ont été exemptés des vaccinations de routine vitales pour des raisons religieuses ou personnelles et non pour des besoins médicaux. Les exemptions non médicales représentaient environ 100 pour cent de l’augmentation des exemptions par rapport à l’année dernière.

Le plus troublant, peut-être, est que l’augmentation des exemptions se produit à l’échelle nationale : 40 États ont signalé une augmentation d’un point de pourcentage des exemptions entre les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Au total, 10 États ont désormais des taux d’exemption supérieurs à 5 pour cent, ce qui signifie que même s’ils sont en mesure de vacciner tous les autres enfants de maternelle non exemptés de l’État, ils ne seront pas en mesure d’atteindre le seuil de 95 pour cent pour se protéger contre la propagation de maladies dangereuses. , maladies infectieuses évitables par la vaccination. Au cours de l’année scolaire précédente, seuls quatre États avaient des taux d’exemption supérieurs à 5 pour cent, et l’année précédente, il n’y avait que deux États.

La couverture vaccinale actuelle et les taux d’exemption signifient qu’environ 250 000 enfants de maternelle aux États-Unis courent un risque de rougeole et d’autres infections graves.

États de maladie

Certains États ont connu une augmentation spectaculaire des exemptions rien que l’année précédente. Hawaï est en tête de liste avec une augmentation d’une année sur l’autre des exemptions de 3 points de pourcentage, portant le nombre d’enfants de maternelle dans l’État bénéficiant d’exemptions de vaccins à 6,4 pour cent. L’Idaho est arrivé deuxième avec une augmentation de 2,3 points de pourcentage, portant son taux d’exonération à un surprenant 12,1 pour cent.

Parmi les autres États signalant des taux d’exemption élevés figurent l’Arizona (7,4 pour cent), l’Oregon (8,2 pour cent), l’Utah (8,1 pour cent) et le Wisconsin (7,2 pour cent).

Pour des vaccins spécifiques, la couverture de deux doses du vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole) aux États-Unis s’étendait d’un minimum de 81,3 pour cent dans l’Idaho à un maximum d’au moins 98,4 dans le Mississippi. Pour la polio, la couverture vaccinale aux États-Unis s’étendait d’un minimum de 81,8 pour cent dans l’Idaho à au moins 98,4 pour cent dans le Mississippi. La rougeole et la polio ont fait leur apparition aux États-Unis ces dernières années, menaçant d’éclater dans les communautés sous-vaccinées. Pour la couverture du ROR et de la polio, 13 États ont atteint 95 pour cent ou plus, mais 12 États et DC étaient inférieurs à 90 pour cent.

Dans l’ensemble, l’Idaho avait les taux de vaccination les plus bas de l’État, oscillant autour de 81 pour cent avec son taux d’exemption de 12,1 pour cent. Le Mississippi avait les taux les plus élevés, avec 98,4 pour cent ou plus et un taux d’exonération de seulement 0,2 pour cent.

Les auteurs de l’étude ont souligné l’augmentation inquiétante des exemptions à l’échelle nationale, mais ont reconnu ne pas savoir pourquoi davantage de parents choisissent des exemptions. “Il n’est pas clair si cela reflète une véritable augmentation de l’opposition à la vaccination, ou si les parents optent pour des exemptions non médicales en raison d’obstacles à la vaccination ou par commodité”, ont-ils écrit. Mais quel que soit le facteur déterminant, il semble que la pandémie de COVID-19 ait été un catalyseur de la baisse des taux de vaccination systématique des enfants.

Même si une meilleure compréhension des causes des exemptions pourrait contribuer à améliorer les taux de vaccination à l’avenir, les auteurs soulignent les stratégies fondées sur des données probantes à utiliser entre-temps. Il s’agit notamment de l’application des exigences en matière de vaccination scolaire, des cliniques de vaccination en milieu scolaire, des systèmes de rappel et de rappel, ainsi que du suivi des élèves sous-vaccinés.