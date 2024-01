Les taux de vaccination aux États-Unis pourraient être proches d’un point de basculement dangereux : ScienceAlert

Les experts de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avertissent que le pays est proche d’un point critique en matière de vaccination : un point où il n’y a pas suffisamment de personnes vaccinées pour protéger les non vaccinés, entraînant des décès qui auraient autrement été évités. .

Un nouveau commentairerédigé par le commissaire de la FDA, Robert Califf, et le régulateur des vaccins de la FDA, Peter Marks, met en évidence le COVID-19, la grippe et Virus respiratoire syncytial comme trois maladies pour lesquelles les vaccinations sont cruciales pour protéger les communautés.

La rougeole est également évoquée, avec un nombre record de personnes qui ne sont plus vaccinées contre cette maladie. Cela s’est traduit par un certain nombre d’épidémies récentes, dont une dans l’Ohio où 36 enfants a dû être hospitalisé à cause des complications de l’infection par la rougeole.

« Aux États-Unis, un nombre croissant de personnes refusent désormais de se faire vacciner pour diverses raisons, allant des problèmes de sécurité aux croyances religieuses. » écrire les experts de la FDA.

“L’immunité de la population contre certaines maladies infectieuses évitables par la vaccination est menacée, et des milliers de décès supplémentaires sont susceptibles de survenir cette saison en raison de maladies susceptibles d’être prévenues ou de réduire leur gravité grâce aux vaccins.”

Marks et Califf soulignent à quel point le travail et la recherche sont consacrés au développement de vaccins suffisamment sûrs pour être approuvés, et comment ce travail se poursuit pendant que le vaccin est distribué et administré, pour s’assurer qu’il reste efficace.

Ils suggèrent également que les populations socio-économiques plus élevées deviennent plus complaisantes quant à la nécessité de se faire vacciner – par rapport aux pays plus pauvres où les vaccins ne sont tout simplement pas disponibles, ce qui entraîne des milliers de décès qui auraient pu être évités.

Des études montrent que les vaccinations contre le COVID-19 ont contribué à éviter des dizaines de millions de décès et de nombreuses autres hospitalisations depuis le début de la pandémie. Cependant, désinformation sur les réseaux sociaux Cela signifie que beaucoup renoncent à autre chose que ces vaccinations.

“Les vaccins ont si bien réussi à produire les effets escomptés que de nombreuses personnes ne voient plus la morbidité et la mortalité inquiétantes dues aux infections susceptibles d’être vaccinées”, continue le commentaire.

“Par exemple, la variole a été éradiquée et la polio a été éliminée des États-Unis grâce à des campagnes de vaccination efficaces.”

Le commentaire appelle les cliniciens, les pharmaciens et tous les professionnels de la santé à poursuivre leur travail d’éducation sur les avantages de la vaccination, ainsi que sur les hospitalisations et les décès qui surviendraient sans elle.

“Nous pensons que la meilleure façon de contrer le grand volume actuel de désinformation sur les vaccins est de la diluer avec de grandes quantités de preuves scientifiques véridiques et accessibles.” écrire les auteurs du commentaire.

“Nous ferons notre part à la FDA en continuant à fournir aux cliniciens de soins de santé et au grand public des informations opportunes et précises dans un langage simple pour aider à expliquer les avantages et les risques de la vaccination.”

Bien que nous n’ayons pas encore observé de vagues généralisées de maladies causées par un manque de vaccination, il ne fait aucun doute que le risque d’une telle vague augmente. Nous ne voulons pas savoir à quoi cela ressemblerait.

Parmi les commentaires associés à l’article publié, Stuart Stolp, médecin à la retraite de l’Université de Californie à Davis, salue les efforts des auteurs tout en affirmant que l’amélioration des capacités de pensée critique est le seul moyen d’immuniser la population contre la désinformation croissante.

“Surmonter l’influence d’aussi énormes volumes d’informations erronées avec des volumes encore plus importants d’informations précises est comparable à tenter de stopper une pandémie en traitant des individus infectés plutôt qu’en immunisant une population avec un vaccin efficace”, a déclaré Stolp. dit.

“Le moyen le plus efficace de contrer un nombre littéralement “infini” de messages de mésinformation et de désinformation est de développer de manière préventive des connaissances en matière de santé publique au sein de la population en tant que composante essentielle de l’enseignement primaire et secondaire.”