Les taux de vaccin COVID chutent, mettant en péril l’objectif de Biden: mises à jour en direct

Le taux de vaccination dans le pays a atteint de nouveaux creux ces dernières semaines, menaçant l’objectif du président Joe Biden de 70 % d’adultes américains avec au moins une dose d’ici le 4 juillet.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont rapporté le 3 juin que 63% des adultes avaient reçu leur première dose d’un vaccin COVID-19, une légère augmentation par rapport aux 62% de la semaine précédente.

Douze États, dont l’Utah, l’Oklahoma, le Montana, les Dakotas et la Virginie-Occidentale, ont vu les vaccinations chuter à 15 injections quotidiennes chez 10 000 habitants ; L’Alabama n’a fait vacciner que quatre personnes pour 10 000 habitants la semaine dernière, selon les données du Washington Post.

Les « fruits à portée de main – ces personnes qui veulent absolument se faire vacciner sans que vous leur disiez rien » ont déjà été vaccinés, ce qui a entraîné le ralentissement, a déclaré Anthony S. Fauci, le plus grand expert du gouvernement en maladies infectieuses, sur un blanc Appel organisé par la maison avec les dirigeants communautaires vendredi, selon le Post.

La Maison Blanche a déjà élaboré des plans pour lutter contre le ralentissement. Biden a annoncé un effort d’un mois pour encourager davantage d’Américains à retrousser leurs manches pour un tir la semaine dernière.

Aussi dans l’actualité :

►Un rapport des Pew Charitable Trusts a indiqué qu’après une forte baisse initiale des recettes fiscales, 29 États se sont rétablis pour absorber autant ou plus pendant la période de pointe de la pandémie de mars 2020 à février 2021 qu’ils ne l’ont fait au cours des 12 mois précédents.

►Les nouveaux cas de coronavirus à l’échelle nationale sont tombés à environ 15 000 par jour en moyenne, tandis que les décès ont chuté à environ 430 par jour – des niveaux jamais vus depuis que l’Organisation mondiale de la santé a fait la déclaration de pandémie le 11 mars 2020.

►Le secrétaire britannique à la Santé a déclaré que la variante delta, qui est en train de devenir la variante dominante du coronavirus au Royaume-Uni, est 40% plus transmissible que les souches existantes du pays. Il a reconnu dimanche que l’augmentation des cas de variantes delta pourrait retarder le plan du gouvernement visant à lever la plupart des restrictions de verrouillage restantes le 21 juin.

►Pendant les affres de la pandémie de COVID-19, de nombreux parents, las de surveiller les cours en ligne de leurs enfants, aspiraient à la réouverture des écoles. Ensuite, les vaccins se sont étendus, les écoles ont rouvert dans de nombreuses villes et les enseignants sont revenus – mais pas un grand nombre d’élèves.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,3 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 597 600 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 173,1 millions de cas et plus de 3,72 millions de décès. Plus de 138,9 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 41,9% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : À quoi ressemble la fin de COVID-19 en Amérique? Peut-être pas de fin du tout, mais une acceptation résignée d’un niveau de mort supportable. Lire l’histoire complète.

« Aucune excuse »: le Mississippi est le dernier du pays pour les personnes entièrement vaccinées

Pendant des mois, Thomas Dobbs, responsable de la santé du Mississippi, a imploré les Mississippiens de se faire vacciner contre le COVID-19. Lors d’une discussion vendredi après-midi, il a été ferme : il est inacceptable que le Mississippi soit le dernier du pays pour les personnes entièrement vaccinées.

Vendredi après-midi, plus de 911 000 personnes étaient entièrement vaccinées dans le Mississippi, soit 29% de la population. Mais il est inférieur à la moyenne nationale de 41 %.

« Il n’y a aucune excuse pour cela », a déclaré Dobbs lors de la conversation en direct avec la Mississippi State Medical Association. « Je vais personnellement conduire jusqu’à votre maison pour vous en donner un. »

Pendant plusieurs semaines, Dobbs l’a répété : les Mississippiens seront soit vaccinés contre le virus, soit ils en subiront les effets.

– Sarah Haselhorst, Mississippi Clarion-Ledger

Effort de groupe dans la Géorgie rurale pour aider les autres à se faire vacciner contre le COVID-19

Un groupe croissant de bénévoles fait du porte-à-porte, aidant les gens à se faire vacciner contre le COVID-19 et répondant aux questions des habitants du comté de Randolph sur la pandémie. Les quatre qui ont commencé l’effort se sont appuyés sur leur expérience de la sollicitation auprès du Comité démocratique du comté de Randolph. Ce qui a commencé comme un effort ciblé pour enregistrer les personnes âgées sans Internet pour le vaccin est devenu une opération plus vaste impliquant des centaines d’autres portes à rencontrer.

Randolph est l’un des comtés les plus pauvres de Géorgie. La démographie rurale du comté rend les résidents plus sensibles à l’infection par le coronavirus. Selon le CDC, les habitants des zones rurales courent un risque plus élevé d’hospitalisation. Quant à l’accès, ceux qui n’ont pas de moyen de transport ou d’accès à Internet ne peuvent pas s’inscrire ou se déplacer pour se faire vacciner.

C’est là qu’intervient le groupe qui s’est développé à partir de Neighbor 2 Neighbor. Joyce Barlow a déclaré à CNN qu’il ne s’agissait pas seulement d’aider les gens à se faire vacciner, mais aussi de les écouter et de leurs préoccupations concernant COVID-19 et les vaccins.

« C’est de cela qu’il s’agit. De voisin à voisin. Dès que nous aurons une immunité collective ou communautaire pour tous nos voisins, nous pourrons tous sortir en toute sécurité. Je sais que tout le monde a été enfermé », a déclaré Barlow. à un résident du comté de Randolph. « Nous voulons que tout le monde soit protégé. Nous sommes, après tout, les gardiens de nos frères et sœurs. »

Des étudiants de Milwaukee s’efforcent de surmonter les obstacles à la vaccination contre le COVID-19

Lorsque Sarah Farhan s’est approchée des gens au festival Eid al-Fitr de Milwaukee le mois dernier et leur a demandé s’ils avaient déjà reçu le vaccin COVID-19, beaucoup semblaient sceptiques.

Puis Farhan est passé à l’arabe.

« Ensuite, ils ont juste explosé avec des mots », a-t-elle déclaré. « Ils se disaient : ‘Oh, d’accord, alors pouvez-vous me dire ceci et cela ?' »

Farhan, qui devrait fréquenter le Medical College of Wisconsin à l’automne, travaillait son nouvel emploi d’été en tant qu’éducatrice en vaccins pour la Milwaukee Muslim Women’s Coalition.

La coalition a embauché huit étudiants qui parlent des langues courantes dans la communauté musulmane de Milwaukee, comme l’arabe, le somali, le rohingya et l’urdu. Ils veulent encourager les personnes hésitantes à se faire vacciner tout en dissipant les craintes et la désinformation à son sujet.

« Lorsque vous êtes capable de communiquer dans la langue qu’ils connaissent le mieux, il y a un sentiment de confort et de familiarité, et je pense qu’il y a plus de confiance pour aller se faire vacciner », a déclaré la présidente de la coalition des femmes, Janan Najeeb.

– Sophie Carson, sentinelle du Milwaukee Journal

Contribution : The Associated Press