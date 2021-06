Les taux de vaccin COVID chutent, mettant en péril l’objectif de Biden du 4 juillet

Le taux de vaccination dans le pays a atteint de nouveaux creux ces dernières semaines, menaçant l’objectif du président Joe Biden de 70 % d’adultes américains avec au moins une dose d’ici le 4 juillet.

Les tendances de la semaine dernière, basées sur les données rapportées par les Centers for Disease Control and Prevention, montrent que les vaccinations américaines sont en passe d’atteindre seulement 67% des adultes, selon une analyse de USA TODAY.

Le CDC a rapporté la semaine dernière que 63% des adultes avaient reçu leur première dose d’un vaccin COVID-19, en légère hausse par rapport aux 62% de la semaine précédente. Douze États, dont l’Utah, l’Oklahoma, le Montana, les Dakotas et la Virginie-Occidentale, ont vu les vaccinations chuter à 15 injections quotidiennes pour 10 000 habitants ; En Alabama, seulement quatre personnes pour 10 000 habitants se sont fait vacciner la semaine dernière, selon les données du Washington Post.

Les « fruits à portée de main – ces personnes qui veulent absolument se faire vacciner sans que vous leur disiez rien » ont déjà été vaccinés, ce qui a entraîné le ralentissement, a déclaré le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert du gouvernement sur les maladies infectieuses, sur un blanc Appel organisé par la maison avec les dirigeants communautaires la semaine dernière, selon le Post.

La Maison Blanche a déjà élaboré des plans pour lutter contre le ralentissement. Biden a annoncé la semaine dernière un effort d’un mois pour encourager davantage d’Américains à retrousser leurs manches pour un tir.

Aussi dans l’actualité :

►Les dirigeants des compagnies aériennes et des aéroports des États-Unis et du Royaume-Uni font pression pour la levée des restrictions qui limitent les voyages entre les deux pays, soulignant qu’ils figurent tous les deux parmi les leaders mondiaux en matière de taux de vaccination.

►Dr. Jeff Duchin, le directeur de la santé de Seattle et du comté de King, a déclaré au Seattle Times que 97% des récents cas de COVID-19 se sont produits chez des personnes non vaccinées.

►Carnival Cruise Line a déclaré qu’il exigerait des passagers qu’ils aient terminé leurs vaccinations COVID deux semaines avant l’embarquement pour les premiers voyages de la compagnie aux États-Unis après sa réouverture, au départ du Texas en juillet.

►Dr. Michael Ryan, le chef des urgences de l’Organisation mondiale de la santé, affirme qu’une couverture vaccinale mondiale de plus de 80 % est nécessaire pour réduire considérablement le risque qu’un cas de coronavirus importé puisse générer de nouveaux cas ou engendrer une épidémie plus large.

►Pendant les affres de la pandémie de COVID-19, de nombreux parents, las de surveiller les cours en ligne de leurs enfants, aspiraient à la réouverture des écoles. Ensuite, les vaccins se sont étendus, les écoles ont rouvert dans de nombreuses villes et les enseignants sont revenus – mais un grand nombre d’élèves ne l’ont pas fait.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,3 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 597 700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 173,3 millions de cas et plus de 3,73 millions de décès. Plus de 138,9 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 41,9% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : À quoi ressemble la fin de COVID-19 en Amérique? Peut-être pas de fin du tout, mais une acceptation résignée d’un niveau de mort supportable. Lire l’histoire complète.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Le Royaume-Uni pourrait retarder la réouverture du 21 juin alors que la variante Delta alimente l’augmentation des infections

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la variante Delta identifiée pour la première fois en Inde est 40% plus transmissible que la variante Alpha qu’elle est en passe de remplacer en tant que souche dominante au Royaume-Uni.

Hancock a reconnu dimanche que l’augmentation des cas de variante Delta pourrait retarder le plan du gouvernement visant à lever la plupart des restrictions de verrouillage restantes le 21 juin. Les infections à coronavirus ont doublé la semaine dernière et on craint que cela ne marque le début d’une troisième vague de cas.

« Il est plus difficile de gérer ce virus avec la nouvelle variante Delta », a déclaré Hancock, ajoutant que les vaccins se sont avérés efficaces contre lui.

En raison du taux de vaccination élevé au Royaume-Uni – la moitié des adultes sont complètement vaccinés et les trois quarts ont reçu au moins une injection – les décès et les hospitalisations ne devraient pas augmenter de façon spectaculaire. Mais avec des millions de personnes encore non vaccinées, il peut être nécessaire de maintenir certaines restrictions pour éviter la transmission du virus.

Le vaccin Moderna pourrait bientôt être disponible pour les enfants

Moderna a déclaré lundi avoir demandé l’autorisation de son vaccin COVID-19 pour les adolescents auprès de Santé Canada – et déposera une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis « pour cette importante population plus jeune ». La FDA a étendu son autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin de Pfizer pour inclure les personnes de 12 à 15 le mois dernier.

Moderna a également déclaré avoir déposé des données pour une autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l’Union européenne à 27 pays afin d’étendre l’utilisation de son vaccin aux enfants. Le mois dernier, le régulateur européen des médicaments a approuvé le vaccin réalisé par Pfizer et BioNTech pour les enfants de 12 à 15 ans.

L’État de New York pourrait abandonner la plupart des restrictions en quelques jours

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a déclaré que l’État lèvera ses restrictions COVID-19 restantes dans la plupart des contextes lorsque 70% de sa population adulte aura été au moins partiellement vaccinée, une référence qui pourrait être à portée de main en quelques jours. Actuellement, 68,6 % des New-Yorkais âgés de 18 ans et plus ont reçu au moins une injection, contre 64,4 % jeudi.

Cuomo a déclaré qu’une fois le chiffre de 70 % atteint, les mandats d’urgence de l’État en matière de distanciation sociale, de contrôle sanitaire et de nettoyage seront annulés pour la plupart des entreprises et des situations sociales. Les entreprises auront la possibilité de maintenir les protocoles COVID en place ou de les supprimer.

« Nous n’avons jamais été dans une meilleure position vis-à-vis de COVID-19 qu’aujourd’hui », a déclaré Cuomo. «Mais nous devons travailler pour ramener New York. Ce n’est pas une récupération automatique. »

— Sarah Taddeo, Rochester démocrate et chronique

La Chine ferme une ville de 18 millions d’habitants pour lutter contre l’épidémie

La ville de Guanzhou, dans le sud de la Chine, a été placée en quarantaine lundi à la suite d’une épidémie de coronavirus qui a rendu malades des dizaines de personnes ces derniers jours. Toute personne autorisée à partir doit présenter un test négatif pour le virus effectué dans les 48 heures précédentes. La même règle s’applique à toute personne cherchant à quitter la province environnante du Guangdong. La ville restreint également les repas à l’intérieur, effectue des tests de masse et interdit aux résidents des quartiers à haut risque de quitter leur domicile. Au moins deux quartiers de la ville de 18 millions d’habitants ont été entièrement fermés.

La variante à l’origine de l’épidémie de Guangzhou – la variante delta identifiée pour la première fois en Inde – serait plus infectieuse car ceux qui en sont atteints sont plus lents à afficher des symptômes tout en transportant plus de particules virales.

Fauci et la première dame font la promotion des vaccinations à l’église de Harlem

La première dame Jill Biden et le Dr Anthony Fauci ont visité dimanche un site de vaccination dans une église historique de Harlem lors d’une apparition promotionnelle visant à redynamiser la campagne nationale de vaccination à la traîne. Biden, Fauci et Sen Kirsten Gillibrand, une démocrate de New York, ont regardé les gens se faire tirer dessus dans le sous-sol de l’église baptiste abyssinienne. L’église a commencé à offrir des doses de vaccin en janvier dans le but d’augmenter les taux de vaccination dans les communautés noires et hispaniques de New York.

Biden a demandé à un adolescent sur le point de se faire vacciner quel âge il avait, et quand il a dit qu’il avait 14 ans, elle a répondu : « Vous avez 14 ans, c’est exactement ce que nous voulons ! Douze ans et plus.

« Aucune excuse »: le Mississippi est le dernier du pays pour les personnes entièrement vaccinées

Pendant des mois, Thomas Dobbs, responsable de la santé du Mississippi, a imploré les Mississippiens de se faire vacciner contre le COVID-19. Le Mississippi est le dernier du pays pour les personnes entièrement vaccinées. Vendredi après-midi, plus de 911 000 personnes étaient entièrement vaccinées dans le Mississippi, soit 29% de la population, loin derrière la moyenne nationale de 41%. Pendant plusieurs semaines, Dobbs l’a répété : les Mississippiens seront soit vaccinés contre le virus, soit ils en subiront les effets.

« Il n’y a aucune excuse pour cela », a déclaré Dobbs lors d’une conversation en direct avec la Mississippi State Medical Association. « Je vais personnellement conduire jusqu’à votre maison pour vous en donner un. »

– Sarah Haselhorst, Mississippi Clarion-Ledger

Des étudiants de Milwaukee s’efforcent de surmonter les obstacles à la vaccination contre le COVID-19

Lorsque Sarah Farhan s’est approchée des gens au festival Eid al-Fitr de Milwaukee après le Ramadan le mois dernier et leur a demandé s’ils avaient déjà reçu le vaccin COVID-19, beaucoup semblaient sceptiques. Puis Farhan est passé à l’arabe.

« Ensuite, ils ont juste explosé avec des mots », a-t-elle déclaré. « Ils se disaient : ‘Oh, d’accord, alors pouvez-vous me dire ceci et cela ?' »

Farhan, qui devrait fréquenter le Medical College of Wisconsin à l’automne, travaillait son nouvel emploi d’été en tant qu’éducatrice en vaccins pour la Milwaukee Muslim Women’s Coalition. La coalition a embauché huit étudiants qui parlent des langues courantes dans la communauté musulmane de Milwaukee, comme l’arabe, le somali, le rohingya et l’urdu, pour encourager les personnes hésitantes à se faire vacciner tout en dissipant les craintes et la désinformation à son sujet.

« Lorsque vous êtes capable de communiquer dans la langue qu’ils connaissent le mieux, il y a un sentiment de confort et de familiarité, et je pense qu’il y a plus de confiance pour aller se faire vacciner », a déclaré la présidente de la coalition des femmes, Janan Najeeb.

– Sophie Carson, sentinelle du Milwaukee Journal

Effort de groupe dans la Géorgie rurale pour aider les autres à se faire vacciner

Un groupe croissant de bénévoles dans le comté de Randolph, en Géorgie, fait sa part pour redynamiser l’effort de vaccination du pays, faisant du porte-à-porte pour aider les gens à se faire vacciner contre le COVID-19 et répondant à leurs questions. Les quatre qui ont commencé l’effort se sont appuyés sur leur expérience de la sollicitation auprès du Comité démocratique du comté de Randolph. Ce qui a commencé comme un effort ciblé pour enregistrer les personnes âgées sans Internet pour le vaccin est devenu une opération plus vaste.

Situé dans le sud-ouest de la Géorgie, Randolph est l’un des comtés les plus pauvres de l’État et sa situation rurale rend les résidents plus vulnérables au coronavirus. Selon le CDC, les habitants des zones rurales courent un risque plus élevé d’hospitalisation. De plus, les personnes sans moyen de transport ou sans connexion Internet ont plus de mal à accéder aux vaccins.

C’est là qu’intervient le groupe qui s’est développé à partir de Neighbor 2 Neighbor. Joyce Barlow a déclaré à CNN qu’il ne s’agissait pas seulement d’aider les gens à se faire vacciner, mais aussi de les écouter et de leurs préoccupations concernant COVID-19 et les vaccins.

« Nous voulons que tout le monde soit protégé », a-t-elle déclaré. « Nous sommes, après tout, les gardiens de nos frères et sœurs. »

Contribution : Janie Haseman, USA TODAY ; The Associated Press