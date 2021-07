Les taux de vaccin contre Covid augmentent alors que les Américains se précipitent pour se faire vacciner au milieu des craintes du delta

L’infirmière autorisée Darryl Hana administre une dose du vaccin Pfizer COVID-19 à une personne dans une clinique de vaccination de trois jours au Providence Wilmington Wellness and Activity Center le 29 juillet 2021 à Wilmington, Californie. Mario Tama | Getty Images

Le rythme des vaccinations aux États-Unis augmente à nouveau alors que la variante delta entraîne une nouvelle augmentation des cas aux États-Unis, en particulier dans les États avec les taux de vaccination les plus bas et, ce n’est pas une coïncidence, les pires épidémies. Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que près de 800 000 tirs ont été enregistrés dans tout le pays dimanche, le total sur une seule journée le plus élevé depuis des semaines. La moyenne sur sept jours des vaccinations signalées, y compris les première et deuxième injections, a augmenté de 16% au cours de la semaine dernière pour atteindre 615 000 injections par jour jeudi. Le contraste frappant entre les hospitalisations et les décès entre les vaccinés et les non vaccinés est devenu clair ces dernières semaines et pourrait convaincre les gens sur le point de se faire vacciner, selon Jen Kates, vice-présidente principale de la Kaiser Family Foundation. L’écrasante majorité des cas graves de Covid – 97% des admissions à l’hôpital et 99,5% des décès de Covid – se produisent parmi ceux qui ne sont pas vaccinés, selon les autorités sanitaires américaines. « Les cas augmentent et presque tous ceux qui sont hospitalisés et mourants ne sont pas vaccinés », a-t-elle déclaré. « Les données sont là, et je pense que les gens se rendent compte que les vaccins sont notre meilleur pari pour contrôler cela. »

Le nombre de premières doses de vaccin a augmenté plus fortement que le taux global ces derniers jours, représentant de nouvelles personnes recevant leurs toutes premières injections,. En moyenne, environ 390 000 premières doses ont été administrées chaque jour au cours des sept derniers jours jeudi, selon le CDC, en hausse de 31% par rapport à la semaine dernière. « C’est le marqueur que vous voulez voir – les premières doses à la hausse », a déclaré Kates, car cela représente de nouvelles personnes qui reçoivent leurs premières injections. Cela inclut les personnes recevant une première injection du vaccin Pfizer ou Moderna à deux doses ou une injection du vaccin Johnson & Johnson à dose unique.

Le rythme des injections quotidiennes reste loin des pics, alors que plus de 3 millions de vaccinations quotidiennes, en comptant les deux doses, étaient signalées à la mi-avril. Mais la tendance à la hausse des premières doses est encourageante, selon les responsables publics. Quarante-huit États et le District de Columbia ont signalé une augmentation des premières doses quotidiennes moyennes par rapport à la semaine précédente, contre 37 États avec des taux croissants de premières doses il y a une semaine. Les États avec les pires épidémies connaissent les plus fortes augmentations des taux de vaccination, selon une analyse CNBC des données du CDC et de l’Université Johns Hopkins. Dans les dix États ayant les niveaux les plus élevés de nouveaux cas quotidiens moyens par habitant, les premières doses ont augmenté de 46% d’une semaine à l’autre, nettement plus que l’augmentation nationale de 31%. Ce groupe comprend la Louisiane, l’Arkansas, la Floride, le Mississippi, le Missouri, l’Alabama, le Nevada, l’Oklahoma, l’Alaska et la Géorgie. « Vous tous, nous allons avoir quelques semaines difficiles », a déclaré aux journalistes le Dr Thomas Dobbs, responsable de la santé de l’État du Mississippi, la semaine dernière. L’État n’a complètement vacciné que 34,4% de sa population contre 49,4% de la population totale des États-Unis. « Delta nous frappe très durement. Nous prévoyons que nous allons continuer à exercer une pression supplémentaire sur le système de santé », a-t-il déclaré, notant qu’il y avait 13 hôpitaux à travers l’État qui n’avaient « aucun lit de soins intensifs ». L’épidémie là-bas constitue un argument solide pour obtenir les coups de feu. Quelque 93 % des cas de Covid dans l’État et 89 % des décès au cours du mois dernier concernent des personnes non vaccinées, a-t-il déclaré. La variante delta se propage à travers le pays et entraîne une nouvelle augmentation des cas, des hospitalisations et des décès, en particulier dans les États où les dossiers de vaccination sont médiocres. Elle est nettement plus contagieuse que la souche d’origine. Et, contrairement à la souche ancestrale Covid, il est transmis aussi facilement par des personnes non vaccinées que par des personnes entièrement vaccinées qui ont contracté le virus, ont averti les responsables fédéraux de la santé.

De nombreux États connaissant une augmentation spectaculaire des taux de vaccination ont des niveaux élevés d’infection communautaire et de faibles niveaux de vaccination. La Louisiane, le Mississippi, l’Alabama et la Géorgie se classent parmi les dix États les moins vaccinés du pays. Les responsables de la santé de l’État attribuent la hausse des taux à une combinaison de facteurs, notamment les craintes de la variante delta plus contagieuse. « La semaine dernière, nous avons doublé le nombre de personnes qui ont initié le vaccin », a déclaré jeudi le Dr Joseph Kanter, directeur médical du ministère de la Santé de la Louisiane, lors d’un appel organisé par l’Association of State and Territorial Health Officials. « Et cette semaine, nous sommes sur le point de doubler à nouveau ce nombre. Nous sommes donc sur le point de quadrupler notre taux de vaccination sur deux semaines. » En Alabama, les premières doses ont bondi de 62% au cours de la semaine dernière à environ 7 400 par jour. Il a le cinquième taux de vaccination le plus bas du pays parmi les personnes de 12 ans et plus, tandis que son épidémie, qui est en moyenne de 35 nouveaux cas par jour pour 100 000 habitants, est la sixième pire aux États-Unis. L’agent de santé de l’Alabama, le Dr Karen Landers, a déclaré que les inquiétudes concernant la variante delta, ainsi que les efforts d’éducation et les partenariats avec les dirigeants locaux, étaient les raisons probables de l’intérêt accru pour le jab. « Nous continuons à faire passer le message sur l’importance d’être vacciné et nous savons que l’augmentation des variantes et certainement la variante delta est plus contagieuse », a-t-elle déclaré. « Nous avons l’impression de voir une augmentation du nombre de personnes comprenant ce besoin. » Pourtant, a déclaré Landers, la désinformation sur les vaccins ralentit les progrès. De nombreuses personnes ne comprennent pas le processus réglementaire d’approbation des médicaments et attendent que la FDA accorde l’approbation complète des vaccins avant de se faire vacciner. Les vaccins de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson ont tous été temporairement autorisés en urgence et attendent l’approbation finale. « Nous savons que beaucoup de nos personnes en Alabama n’écoutent toujours pas les informations que nous fournissons en termes de preuves scientifiques », a-t-elle déclaré. « Nous devons continuer à lutter contre la désinformation dans notre État. » Les théories du complot se sont également déchaînées, interférant avec les efforts de vaccination dans le Mississippi voisin, selon les responsables locaux de la santé. « Nous entendons tout, de l’insertion de la puce au plan de dépeuplement utilisant le vaccin pour magnétiser les gens. Je veux dire, nommez-le, nous l’avons entendu », a déclaré le médecin-chef du département de santé du Mississippi, le Dr Dan Edney, aux journalistes la semaine dernière. UNE Analyse de la Fondation de la famille Kaiser publié début juillet montre que l’écart des taux de vaccination entre les comtés qui ont voté pour le président Joe Biden et l’ancien président Donald Trump s’est creusé tout au long du déploiement du vaccin, les démocrates étant beaucoup plus susceptibles de déclarer avoir été vaccinés que les républicains. Le gouverneur de l’Alabama Kay Ivey a récemment rejoint Gouverneur de Floride Ron DeSantis et ancien attaché de presse de la Maison Blanche et candidat au poste de gouverneur de l’Arkansas Sarah Huckabee Sanders dans un chœur croissant de personnalités républicaines encourageant les électeurs à se faire vacciner ces derniers jours. « Il est temps de commencer à blâmer les gens non vaccinés, pas les gens ordinaires. Ce sont les gens non vaccinés qui nous laissent tomber », dit-elle la semaine dernière.

Un agent de santé sur un site de service au volant mis en place par Miami-Dade et Nomi Health à Tropical Park se prépare à administrer un vaccin COVID-19 le 26 juillet 2021 à Miami, en Floride. Joe Raedle | Getty Images

Les responsables de la santé de l’État du Texas, où la part de la population éligible ayant reçu une injection est d’environ cinq points de pourcentage inférieure au niveau américain de 66,9%, affirment que le danger de la variante delta pousse les gens à se faire vacciner. Le nombre moyen de cas quotidiens dans l’État a augmenté de 72% au cours de la semaine dernière, selon les données de Hopkins. « Nous avons constaté une augmentation des doses de vaccin administrées au cours des deux dernières semaines », a écrit le directeur des relations avec les médias du département d’État du Texas, Chris van Deusen, dans un e-mail. « Nous avons beaucoup parlé de la gravité de la situation avec la variante Delta à mesure que les cas et les hospitalisations augmentent, et les gens semblent comprendre le message. »