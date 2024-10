Les taux de syphilis en Alberta sont en baisse : données

Les données d’Alberta Health suggèrent que la réponse de la province à l’épidémie de syphilis a enfin un impact.



En 2019, Alberta Health a déclaré une épidémie de syphilis après avoir enregistré des niveaux d’infections jamais vus depuis les années 1940.

L’année dernière, un rapport d’Alberta Health montre que 2 723 nouveaux cas ont été diagnostiqués, contre 3 326 l’année précédente.

Bien que ces statistiques soient encore plusieurs fois supérieures aux 140 cas enregistrés en 2014 avant le début de l’épidémie, les chercheurs et les agences provinciales de santé estiment qu’il s’agit d’un signe positif.

Cependant, la cause exacte de cette baisse de 18 pour cent est « une question à un million de dollars », a déclaré le Dr Ameeta Singh, spécialiste des maladies infectieuses.

« Je suis d’avis que les interventions qui ont été mises en place commencent maintenant à avoir un impact. La plus importante de ces interventions a été l’introduction du dépistage de la syphilis au point d’intervention », a déclaré Singh.

Singh a supervisé des essais cliniques sur des tests rapides capables de fournir des résultats préliminaires pour la syphilis en moins d’une minute, permettant aux professionnels de la santé de commencer le traitement immédiatement plutôt que d’avoir à prendre un rendez-vous de suivi.

L’appareil a maintenant été approuvé par Santé Canada et, fin 2022, les tests au point de service ont été étendus aux établissements de soins de courte durée et aux milieux communautaires de l’Alberta.

Plus de 4 000 de ces tests ont maintenant été effectués, et Singh dit qu’elle pense que l’accès à des tests et à des traitements rapides explique en partie la baisse des infections signalées.

« Bien sûr, ce n’est pas la seule intervention qui a été mise en place. Un certain nombre d’autres choses se sont produites simultanément », a-t-elle déclaré.

Alberta Health a également financé des organismes communautaires pour sensibiliser les populations à haut risque et les groupes touchés de manière disproportionnée par la syphilis.

Singh a déclaré que son équipe espère faire des évaluations plus détaillées pour déterminer pourquoi le nombre d’infections est en baisse, et elle espère avoir une réponse plus concluante dans les mois à venir.

Les communautés rurales, éloignées et autochtones ont souvent été touchées de manière disproportionnée par l’épidémie de syphilis, en partie à cause de l’accès limité aux soins de santé et des obstacles géographiques ou structurels qui empêchent les gens de se faire dépister et de recevoir un traitement.

La zone Nord continue d’avoir le taux d’infection à la syphilis le plus élevé de la province, avec 132,4 cas pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, la zone d’Edmonton avait le deuxième taux d’infection le plus élevé en 2023, avec 64,4 cas pour 100 000 habitants.

Un porte-parole d’Alberta Health a déclaré que le gouvernement fournit 3,2 millions de dollars par an pour lutter contre l’épidémie de syphilis, ce qui comprend le financement d’activités de sensibilisation améliorées pour accroître la sensibilisation à l’accès aux tests, aux traitements et au dépistage prénatal.

« Le gouvernement de l’Alberta fournit également 2 millions de dollars aux organisations qui ciblent les populations et les zones géographiques connaissant des taux plus élevés de syphilis infectieuse ou de syphilis congénitale, ce qui comprend des projets mobiles de dépistage, de traitement et d’éducation des ITSS (infections sexuellement transmissibles et transmissibles par le sang) dans la zone Nord. a déclaré le porte-parole.