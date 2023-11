Les taux de syphilis dans le comté de Salt Lake ont augmenté de 800 % en quatre ans

Par Emily Joshu, journaliste santé pour Dailymail.Com





Les cas de syphilis ont explosé de 800 pour cent dans le comté de Salt Lake, Utah

L’importante population religieuse rejetant les contraceptions pourrait expliquer cette hausse

Les taux de syphilis dans un comté de l’Utah ont explosé de 800 pour cent en seulement quatre ans, et on s’attend à ce que les taux continuent de grimper.

Les autorités sanitaires de l’État ont averti que les maladies sexuellement transmissibles sont en augmentation dans le comté de Salt Lake, dans l’Utah, à un rythme « alarmant », en particulier chez les femmes en âge de procréer.

Cela augmente le risque de syphilis congénitale chez les nouveau-nés, qui a été multiplié par près de 10 dans des États comme le Mississippi.

Cette maladie augmente le risque qu’un nourrisson souffre de lésions osseuses, d’anémie, de jaunisse, de lésions nerveuses et de méningite.

SYPHILIS : La carte ci-dessus montre le pourcentage de variation des cas de syphilis entre 2017 et 2021. La maladie explose aux États-Unis après avoir atteint des niveaux si bas en 2001 que les Centers for Disease Control and Prevention ont suggéré qu’elle pourrait être éradiquée.

Près de la moitié de la population du comté de Salt Lake est mormone. La communauté déconseille fortement les contraceptifs tels que les préservatifs, dont il a été démontré qu’ils préviennent la syphilis.

Cette augmentation est cohérente avec les données nationales publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui ont constaté une augmentation des MST comme la syphilis et la gonorrhée d’année en année.

Cette augmentation pourrait être due au manque d’accès aux contraceptifs qui réduisent le risque de MST, comme les préservatifs, qui sont déconseillés au sein de la population en grande partie religieuse de l’État.

Environ 60 pour cent des habitants de l’Utah sont membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, communément appelée Église mormone. Un peu moins de la moitié des habitants du comté de Salt Lake s’identifient comme mormons.

Selon les données sanitaires de l’État, les cas de syphilis chez les femmes ont augmenté de 800 pour cent entre 2018 et 2022, passant de trois cas à 27. Les experts s’attendent à ce que ce nombre double cette année.

Parmi les cas, 89 pour cent concernaient des femmes âgées de 15 à 44 ans.

La syphilis est une infection bactérienne qui se contracte généralement lors d’un rapport sexuel avec une personne infectée.

Elle se propage par contact étroit avec une plaie infectée, ce qui se produit généralement lors de relations sexuelles vaginales, orales ou anales.

Les femmes enceintes infectées peuvent transmettre l’IST à leur bébé à naître, ce qui peut entraîner des fausses couches ou des mortinaissances.

Les symptômes de la syphilis ne sont pas toujours évidents au début et pourraient éventuellement disparaître

La syphilis peut également se propager en partageant des aiguilles avec une personne infectée.

Les symptômes ne sont pas toujours évidents et peuvent éventuellement disparaître. Ceux-ci incluent des plaies petites ou indolores sur les organes génitaux, des éruptions cutanées rouges sur la paume ou la plante des pieds, des excroissances cutanées autour de la vulve ou de l’anus d’une femme, des taches blanches dans la bouche, de la fatigue, des maux de tête, de la fièvre et des ganglions lymphatiques enflés.

Les patients présentent des plaies deux à 12 semaines après l’exposition. Celles-ci disparaissent, mais un à six mois plus tard, une éruption cutanée apparaît et couvre tout le corps.

Les patients qui ne parviennent pas à traiter leur maladie peuvent également être confrontés à la syphilis tertiaire, une maladie grave dans laquelle les organes vitaux, notamment le cœur et le cerveau, sont gravement endommagés.

Si elle n’est pas traitée, la syphilis peut se propager au cerveau ou ailleurs dans le corps et entraîner des handicaps, voire la mort.

La maladie est diagnostiquée par une analyse de sang et peut être traitée avec un antibiotique administré par injection.

Le traitement consiste généralement en une injection d’antibiotiques dans les fesses ou en une série de comprimés.

Les gens peuvent réduire leur risque en utilisant des préservatifs pendant les rapports sexuels, une digue dentaire (carré en plastique) lors des relations sexuelles orales et en évitant de partager des jouets sexuels.

La majorité des cas touchant des femmes en âge de procréer augmente le risque de syphilis congénitale, qui survient lorsqu’une mère infectée transmet l’IST à son bébé pendant la grossesse.

Les chiffres du CDC révèlent que 3 761 bébés sont nés aux États-Unis avec cette maladie en 2022, contre 335 en 2012.