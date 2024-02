Les taux de syphilis chez les femmes enceintes ont triplé depuis 2016, ce qui expose les bébés à 40 % de risque de MORT, selon un rapport du CDC… ce sont les États les plus touchés

Par Caitlin Tilley, journaliste santé pour Dailymail.Com





Le taux de syphilis chez les femmes enceintes a augmenté de 222 pour cent entre 2016 et 2022

Il y a eu 3 755 cas de syphilis congénitale en 2022, soit une multiplication par 10 par rapport à 2012.

Les taux de la forme la plus dangereuse de syphilis ont triplé depuis 2016, ont averti les responsables de la santé.

De nouvelles données du CDC montrent que 280,4 femmes enceintes pour 100 000 naissances ont été testées positives pour la maladie sexuellement transmissible en 2022, contre 87,2 pour 100 000 naissances en 2016.

Le risque de syphilis congénitale est particulièrement préoccupant – une maladie évitable mais grave qui survient lorsqu’une femme transmet l’infection à son bébé pendant la grossesse. Environ 40 pour cent des bébés nés de femmes atteintes de syphilis non traitées sont mort-nés ou meurent de l’infection en tant que nouveau-nés.

Le risque de naissances prématurées et de malformations congénitales, notamment des lésions osseuses, une anémie grave, une hypertrophie du foie et de la rate, la jaunisse, des problèmes nerveux provoquant la cécité ou la surdité, la méningite ou des éruptions cutanées, est également plus élevé.

Cela survient au milieu d’une épidémie nationale de syphilis et d’autres MST telles que la chlamydia, imputée à cles connexions occasionnelles et «l’explosion» de la popularité des applications de rencontres comme Hinge et Bumble.

Dans le même temps, les taux de naissances prématurées et de malformations congénitales ont tous augmenté ces dernières années, déroutant les médecins.

Les taux de syphilis ont augmenté de plus de 400 % dans six États : Nouveau-Mexique, Colorado, Mississippi, Dakota du Sud, Montana et Alaska.

Plus de 10 000 femmes ayant accouché en 2022 étaient atteintes de syphilis, soit une forte augmentation par rapport aux 3 400 de 2016, ce qui signifie qu’il y a eu un cas de syphilis maternelle pour 357 naissances.

Cela a provoqué 282 mortinaissances et décès de nourrissons en 2022.

Le rapport du CDC a également montré que le taux de syphilis chez les femmes en âge de procréer et de syphilis congénitale – une maladie évitable mais grave survenant lorsqu’une femme transmet l’infection à son bébé pendant la grossesse – a augmenté de plus de 250 pour cent entre 2016 et 2022.

La syphilis est une infection bactérienne causée par la bactérie Treponema pallidum qui entraîne des plaies autour des organes génitaux et de la bouche.

Les taux de syphilis ont augmenté de plus de 400 pour cent dans six États : le Nouveau-Mexique, le Colorado, le Mississippi, le Dakota du Sud, le Montana et l’Alaska.

L’État avec la variation de taux la plus élevée est le Dakota du Sud, où le taux a augmenté de 763 % entre 2016 et 2022.

Des augmentations de moins de 100 pour cent des taux de syphilis ont été observées dans sept États : Louisiane, New Jersey, New York, Ohio, Virginie, Idaho et Utah.

Il n’y a eu aucun changement significatif pour trois États : le Maine, le Vermont et le Wyoming.

Un rapport du CDC de novembre a imputé l’augmentation de la syphilis congénitale au manque de « traitement adéquat pendant la grossesse ».

Le Dr Irene Stafford, médecin en médecine materno-fœtale à l’UTHealth Houston, a déclaré à CNN : « De nos jours, l’écrasante majorité des patientes enceintes ne sont tout simplement pas testées.

“Et même s’ils se font tester, ils ne seront pas nécessairement traités à temps.”

Selon le rapport du CDC, les taux de syphilis maternelle sont les plus faibles chez les femmes qui commencent à bénéficier de soins prénatals au cours de leur premier trimestre.

Les experts mettent en garde contre une épidémie d’IST dans les MAISONS DE RETRAITE Les médecins affirment constater une augmentation du nombre de patients dans la soixantaine, la soixantaine et au-delà qui se présentent dans les cliniques pour des infections sexuellement transmissibles.

Les taux sont les plus élevés – près de quatre fois la moyenne – parmi les femmes qui ne reçoivent aucun soin prénatal.

La syphilis primaire commence généralement par une plaie sur le vagin et le pénis ou autour de la bouche qui, même sans traitement, disparaît généralement après quelques semaines.

Elle peut se transformer en une éruption cutanée sur la paume des mains et la plante des pieds et peut être guérie dans la plupart des cas avec une seule injection de pénicilline.

La syphilis à un stade précoce peut être traitée avec des antibiotiques.

La syphilis secondaire se manifeste par une éruption cutanée, des lésions et un gonflement des ganglions lymphatiques.

Dans les cas graves et si elle n’est pas traitée, la syphilis peut entraîner une défaillance d’un organe, la cécité et même la mort.

Des années après l’exposition, l’infection peut affecter les organes vitaux et le système nerveux, selon le CDC, provoquant potentiellement la cécité ou la démence.

Les symptômes chez les femmes enceintes comprennent des plaies autour du vagin, des éruptions cutanées sur la paume des mains ou la plante des pieds, une perte de cheveux, des douleurs musculaires et de la fièvre.

Une fois infecté, n’importe qui peut transmettre la syphilis. Elle se transmet de personne à personne par contact direct avec une plaie et lors de relations sexuelles vaginales, anales ou orales.

Certains experts ont souligné une baisse de l’utilisation du préservatif chez les hommes américains – près de 30 pour cent depuis 2011, selon certaines études.