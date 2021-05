Les taux de natalité et de fécondité aux États-Unis ont chuté à un autre niveau record en 2020, selon le CDC

Les taux de natalité et de fécondité aux États-Unis ont chuté à un autre niveau record en 2020, les naissances ayant chuté pour la sixième année consécutive aux niveaux les plus bas depuis 1979, selon de nouvelles données du Centre national des statistiques de la santé des Centers for Disease Control and Prevention.

Le nombre de naissances aux États-Unis a diminué de 4% l’année dernière par rapport à 2019, soit le double du taux annuel moyen de baisse de 2% depuis 2014, a déclaré le CDC dans des données préliminaires sur les naissances publiées mercredi. Les taux de fécondité totaux et les taux de fécondité généraux ont également diminué de 4% depuis 2019, atteignant des niveaux records. Le taux de natalité aux États-Unis est si bas que la nation est « en dessous des niveaux de remplacement », ce qui signifie que plus de personnes meurent chaque jour que ne naissent, a déclaré le CDC.

Bien que l’agence n’ait pas directement attribué la baisse globale des naissances à la pandémie de Covid-19, elle a examiné les taux de natalité des femmes de New York qui ont accouché en dehors des cinq arrondissements au plus fort de l’épidémie aux États-Unis.

Les femmes ont fui la ville pour accoucher de mars à novembre de l’année dernière, les naissances hors de la ville parmi les résidents de New York ayant culminé en avril et mai à plus de 10% pour les deux mois – une augmentation de plus de 70% par rapport à l’année précédente. Chez les femmes blanches, le pourcentage de naissances hors de la ville était 2,5 fois plus élevé en 2020 qu’en 2019. Les naissances hors de la ville chez les femmes noires et hispaniques étaient considérablement plus faibles et n’ont augmenté que pendant deux des mois de l’année dernière.

Dans l’ensemble, le nombre de naissances a diminué de 3% pour les femmes hispaniques et de 4% pour les femmes blanches et noires de 2019 à 2020.

Les taux de natalité chez les adolescentes ont chuté considérablement, les naissances chez les 15 à 17 ans diminuant de 6% et chez les 18 à 19 ans diminuant de 7%, les deux atteignant des niveaux records.

Les taux de natalité chez les femmes âgées de 20 à 24 ans et de 25 à 29 ans ont chuté de 6% et 4%, respectivement, les deux pour atteindre des niveaux historiquement bas. Les taux de natalité ont chuté de 4% et 2% respectivement chez les femmes âgées de 30 à 34 ans et de 35 à 39 ans, mais n’ont pas atteint des niveaux records, selon les données des CDC.

Les taux de natalité des femmes de 40 ans ont chuté de 44 ans, de 2% par rapport à 2019, mais les taux de natalité des femmes de 45 ans et plus sont restés inchangés. D’après le CDC.

Les données reposent sur des estimations démographiques tirées du recensement de 2010 au 1er juillet ainsi que sur le décompte de tous les actes de naissance reçus et traités par le Centre national des statistiques de la santé au 11 février. Les enregistrements représentent près de 100% des naissances enregistrées survenues. en 2020.

Certains experts disent qu’une baisse des taux de natalité pourrait représenter un manque de ressources vitales comme le logement et la nourriture parmi ces données démographiques, avec des corrélations entre la hausse des taux de chômage et la baisse des taux de natalité. Pourtant, l’impact économique futur d’une baisse des taux de natalité est toujours débattu.