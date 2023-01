Les taux de natalité en Chine chutent dans un contexte de crise démographique. Il n’est pas seul.

Commentez cette histoire Commenter

La Chine est depuis longtemps associée à sa politique coercitive de l’enfant unique. Après son entrée en vigueur à la fin des années 1970, la croissance démographique a commencé à ralentir – ce qui était le but. Les dirigeants du pays voulaient s’assurer que la croissance économique dépasserait la croissance démographique, aussi élevée soit-elle. La baisse du nombre de bébés de sexe féminin a été particulièrement marquée, car certaines familles ont préféré garder les garçons à la place.

La politique a permis quelques exceptions et, en 2016, le gouvernement a quelque peu cédé, passant à une règle des deux enfants. En 2021, deux sont devenus trois, pour les couples mariés, alors que les dirigeants chinois se sont alarmés des tendances de croissance et se sont empressés de réagir.

Après des années de ralentissement de la croissance, la population chinoise a diminué en 2022 pour la première fois en 60 ans – officiellement en baisse de 850 000 personnes pour atteindre un nouveau total de 1,4118 milliard. La dernière fois que la Chine a connu un déclin démographique, c’était en 1961, trois ans après le début d’une famine dévastatrice à l’époque de Mao. La baisse a été entraînée par un taux de natalité en baisse, qui, selon les registres officiels, est tombé à son plus bas niveau jamais enregistré l’année dernière.

La Chine, cependant, n’est pas seule. De nombreux autres pays, dont Cuba, l’Allemagne, la Hongrie et le Japon, sont confrontés à une baisse des taux de natalité. Mais chacun d’eux a réagi différemment. Voici comment certains gouvernements ont fait face à la tendance.

Le premier déclin démographique de la Chine en 60 ans sonne l’alarme démographique

Le taux de natalité en Chine baisse depuis des années. Le passage aux politiques de deux et trois enfants n’a pas stoppé la tendance.

Mais le déclin de la population est venu plus tôt que certains ne l’avaient prévu. En 2019, les Nations Unies et d’éminents universitaires chinois ont prédit que la population ne diminuerait pas avant le début des années 2030, en partie à cause de la baisse des taux de mortalité.

Aujourd’hui, le gouvernement est de plus en plus inquiet et cherche à ralentir la tendance qu’il a enclenchée depuis longtemps. La population âgée augmente rapidement, tandis que le nombre de jeunes, le noyau de la population active, continue de diminuer.

Le problème, selon les experts, est que ce n’est pas parce que les gens peuvent légalement avoir un autre enfant qu’ils le feront. Une foule de calculs entre dans la décision de procréer, y compris l’abordabilité. Il n’y a pas eu, par exemple, de révisions majeures des politiques de garde d’enfants et de congé de paternité pour rendre les enfants supplémentaires plus réalisables.

Les taux de natalité dans une grande partie de l’Amérique latine sont en baisse, mais Cuba se démarque. Les faibles taux de natalité et de fécondité du pays, associés à une émigration constante, signifient que la population diminue depuis longtemps. Dans le même temps, Cuba a la population la plus âgée d’Amérique latine, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les personnes en âge de travailler.

“Les pays développés ont de faibles taux de mortalité infantile, de natalité et de fécondité, mais leur population ne baisse pas, car ils accueillent des immigrants”, a déclaré Antonio Aja Díaz, du Centre d’études démographiques de l’Université de La Havane, au Miami Herald. “Mais ce n’est pas le cas de Cuba.”

Une partie du problème est que pendant des années, le gouvernement a poussé les opposants politiques – et tous ceux qui cherchaient à changer de vie – à émigrer. Pour l’instant, les facteurs démographiques de Cuba ne semblent pas changer. Au contraire, la pandémie de coronavirus, associée à des sanctions américaines plus strictes sous l’administration Trump, semble avoir encore accru l’émigration de l’île vers les États-Unis, continuant de faire baisser la population.

L’Allemagne et la Chine ont toutes deux des taux de natalité en baisse couplés à une croissance démographique, mais pour des raisons très différentes.

Alors que les taux de natalité en Allemagne sont régulièrement bas, la taille de la population globale du pays a continué de croître en raison de l’afflux au milieu des années 2010 de plus d’un million de migrants et de demandeurs d’asile. Cette nouvelle démographie a également été un coup de pouce pour la plus grande économie d’Europe : sans cette nouvelle génération, l’Allemagne aurait été assaillie par une main-d’œuvre vieillissante et pas assez de personnes pour la maintenir. Dans l’ensemble, les États-Unis ont eu une trajectoire similaire à celle de l’Allemagne : la croissance démographique due à l’immigration a contrecarré le ralentissement des taux de natalité.

Mais dans un possible signe avant-coureur des changements à venir, le pays a réduit son ouverture aux nouveaux migrants. La population allemande a atteint un record de 83,2 millions en 2019, bien que le taux de croissance ait été le plus bas depuis 2012. La population des 15 à 24 ans diminue également régulièrement et a atteint un nouveau creux en 2021, selon l’Office fédéral de la statistique d’Allemagne. , Destatis.

Face au déclin de la population, le gouvernement hongrois a décidé que les cliniques de fertilité contrôlées par l’État pourraient être la solution.

Le Premier ministre Viktor Orban est un nationaliste farouchement opposé à l’immigration. Il se tourne donc vers les cliniques de fertilité gérées par le gouvernement, l’une des nombreuses politiques descendantes qu’il a mises en place visant à inverser la baisse du taux de natalité et les pénuries de main-d’œuvre en Hongrie sans avoir à laisser entrer dans le pays quiconque n’est pas d’origine ethnique hongroise.

En décembre 2019, le gouvernement d’Orban a annoncé l’achat de six cliniques privées avec la fécondation in vitro comme spécialité. Face à une question “d’importance stratégique nationale”, le gouvernement a déclaré qu’il prenait le contrôle des installations de FIV et les exemptait des restrictions de concurrence. Depuis 2020, l’État propose désormais des médicaments gratuits pour le traitement de la fertilité dans ces cliniques. Orban a également mis en place des avantages fiscaux et des prêts pour les familles dans le cadre de ses efforts pour relancer davantage la reproduction.

À partir de l’été 2022, Orban est allé plus loin et a interdit aux cliniques privées de proposer des traitements de FIV. Son gouvernement a déclaré qu’il rendrait la procédure encore plus accessible. Les critiques ont déclaré que cette décision réduisait considérablement le nombre d’options pour les femmes.

La reproduction au Japon n’a jamais été contrôlée par l’État comme en Chine, mais les taux de natalité sont en baisse constante.

Alors que de nombreux pays économiquement développés sont confrontés à des baisses, les chiffres au Japon sont saisissants : la population devrait passer de 127 millions en 2018 à 88 millions d’ici 2065. Chaque année, 500 écoles ferment parce qu’il n’y a pas assez d’élèves pour les remplir. Le Japon a besoin de plus de bébés ou d’un afflux de nouvelles personnes pour maintenir la croissance de l’économie.

En 2022, le secrétaire en chef du cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a qualifié la situation de “critique”. Le gouvernement s’est principalement appuyé sur les subventions pour couvrir les frais de grossesse, d’accouchement et de garde d’enfants.

Pourtant, les discussions autour des taux de population au Japon continuent de contourner un mot politiquement chargé : « immigration ». En 2018, le gouvernement du Premier ministre Shinzo Abe a proposé une proposition controversée (selon les normes japonaises) visant à faire venir des centaines de milliers de travailleurs étrangers. Le projet de loi a suscité l’indignation de certains législateurs, qui l’ont décrié comme une porte dérobée pour entamer un processus d’immigration.

Cette stratégie a également été critiquée par ceux qui étaient favorables à une approche plus ouverte de l’immigration.