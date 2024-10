Les taux de mortalité liés au CCR précoce ont considérablement augmenté

PHILADELPHIE — Le taux de mortalité d’apparition précoce cancer colorectal (EO-CRC) a considérablement augmenté aux États-Unis au cours des deux dernières décennies, les effets étant plus prononcés chez les personnes âgées de 20 à 44 ans, selon une nouvelle analyse des deux plus grandes bases de données américaines sur la mortalité.

Les données du National Center of Health Statistics (NCHS) des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et les bases de données Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) fournissent encore plus de preuves de la prévalence croissante de l’EO-CRC, qui est défini comme un diagnostic. du CCR chez les patients de moins de 50 ans.

En outre, les chercheurs ont rapporté qu’une mortalité accrue s’est produite chez tous les patients inclus dans l’étude (âgés de 20 à 54 ans), quel que soit le stade de la tumeur au moment du diagnostic.

Ces résultats « incitent à adapter davantage les efforts visant à sensibiliser aux symptômes du cancer colorectal et à maintenir une faible suspicion clinique chez les patients plus jeunes présentant un cancer colorectal ». anémiedes saignements gastro-intestinaux ou des changements dans les habitudes intestinales », a déclaré Yazan Abboud, MD, médecine interne PGY-3, résident en chef adjoint et directeur de la recherche résidente à la Rutgers New Jersey Medical School. Actualités médicales Medscape.

Abboud a présenté les résultats (Résumé P3865) ici à la réunion scientifique annuelle 2024 de l’American College of Gastroenterology (ACG).

Analyse du NCHS et du SEER

Les taux croissants d’EO-CRC ont incité les sociétés médicales américaines à recommander de réduire l’âge du dépistage à 45 ans. Le groupe de travail américain sur les services de prévention l’a officiellement abaissé à cet âge en 2021. Ce changement est étayé par des preuves concrètes, qui montrent qu’un dépistage plus précoce entraîne une réduction significative du risque de cancer colorectal. Cependant, étant donné que les cas de cancer colorectal diminuent globalement chez les personnes âgées, il existe un intérêt considérable pour découvrir pourquoi les jeunes adultes connaissent une augmentation paradoxale de l’EO-CRC et quel impact cela a sur la mortalité associée.

Abboud et ses collègues ont collecté les taux de mortalité ajustés selon l’âge pour l’EO-CRC entre 2000 et 2022 à partir de la base de données NCHS. De plus, les taux de mortalité basés sur l’incidence par stade entre 2004 et 2020 ont été obtenus à partir de la base de données SEER 22. La base de données NCHS couvre environ 100 % de la population américaine, tandis que la base de données SEER 22, qui fait partie du NCHS, en couvre 42 %.

Les chercheurs ont divisé les patients en deux cohortes en fonction de l’âge (20-44 ans et 45-54 ans) et du stade de la tumeur au moment du diagnostic (stade précoce et stade avancé), et ont comparé la variation annuelle en pourcentage (APC) et l’APC moyenne entre les deux groupes. Ils ont également évalué les tendances pour l’ensemble de la cohorte de patients âgés de 20 à 54 ans.

Dans la base de données NCHS, il y a eu 147 026 décès au total, tous âges étudiés, résultant de l’EO-CRC, dont 27 % (39 746) sont survenus chez les 20 à 44 ans. Bien que les taux de mortalité associés aient diminué entre 2000 et 2005 à tous les âges étudiés (APC = -1,56), ils ont augmenté entre 2005 et 2022 (APC = 0,87).

Dans la cohorte âgée de 45 à 54 ans, la mortalité a diminué entre 2000 et 2005 et a augmenté par la suite, tandis que dans la cohorte âgée de 20 à 44 ans, la mortalité a augmenté de manière constante pendant toute la durée de suivi de 2000 à 2022 (APC = 0,93). Une comparaison des cohortes d’âge a confirmé que les 20-44 ans présentaient une augmentation de mortalité plus importante (APC moyen = 0,85 ; P.

Dans la base de données SEER 22, il y a eu 4 652 décès chez les personnes atteintes de tumeurs à un stade précoce dans tous les groupes d’âge étudiés (APC moyen = 12,17). La mortalité a augmenté chez les patients âgés de 45 à 54 ans (APC moyen = 11,52) atteints de tumeurs à un stade précoce, mais le nombre de patients âgés de 20 à 44 ans était insuffisant pour déterminer ce résultat.

Il y a eu 42 120 décès chez les personnes atteintes de tumeurs à un stade avancé dans tous les groupes d’âge (APC moyen = 10,05) dans la base de données SEER 22. Une mortalité accrue a été observée chez les personnes atteintes de tumeurs à un stade avancé dans les deux cohortes d’âge : 45 à 54 ans (APC moyen = 9,58) et 20 à 44 ans (APC moyen = 11,06).

« En évaluant la base de données SEER et en stratifiant les tumeurs par stade au moment du diagnostic, nous avons démontré une mortalité croissante du cancer colorectal à apparition précoce dans les tumeurs à un stade précoce et avancé en moyenne au cours de la période d’étude », a déclaré Abboud. Actualités médicales Medscape.

Identifier les patients à risque

Commentant pour Actualités médicales MedscapeDavid A. Johnson, MD, professeur de médecine et chef de gastroentérologie à la Eastern Virginia School of Medicine à Norfolk, a déclaré que les résultats témoignent de la nécessité de disposer de moyens fondés sur des preuves pour identifier les personnes plus jeunes présentant un risque plus élevé d’EO-CRC.

« Je soupçonne que beaucoup de jeunes patients atteints de CCR ont vu leur cancer détecté alors qu’il était plus avancé en raison d’un retard dans la présentation et les tests de diagnostic », a déclaré Johnson, qui n’a pas participé à l’étude.

Mais il serait intéressant d’évaluer si les cancers de la cohorte âgée de 20 à 44 ans étaient biologiquement plus agressifs ou si ces patients étaient dédaigneux des premiers signes ou symptômes, a-t-il déclaré.

Les patients plus jeunes peuvent ignorer les caractéristiques « d’alarme » qui indiquent un test de CCR, a déclaré Johnson. « En particulier, les saignements manifestes et la carence en fer nécessitent une évaluation ciblée chez ces cohortes plus jeunes. »

« Des recherches futures sont nécessaires pour étudier le rôle de la chimiothérapie néoadjuvante chez les patients plus jeunes atteints d’un cancer colorectal à un stade précoce et évaluer les résultats pour les patients », a ajouté Abboud.

