Les taux de mortalité de Covid-19 ne baissent pas beaucoup plus. Pourquoi?

Les décès dus à Covid-19 sont à certains de leurs taux les plus bas aux États-Unis depuis le début de la pandémie, mais ils sont toujours alarmants, selon certains responsables de la santé.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont rapporté cette semaine qu’en moyenne, près de 400 personnes meurent de la maladie chaque jour. Le nombre total de cas, d’hospitalisations et de décès a tendance à baisser, bien qu’à un rythme terriblement lent. Et alors que l’été cède la place à l’automne, les responsables fédéraux de la santé se préparent à un autre pic de cas.

La bonne nouvelle est qu’il est peu probable que la poussée de Covid-19 attendue cet automne accumule des péages proches de ceux de l’année dernière ou de l’année précédente, étant donné le degré d’immunité désormais présent dans la population. Plus de 79% des Américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, 67% en ont reçu deux et 33% en ont reçu trois. Ajoutez à cela la protection contre les vagues d’infection précédentes, et il reste peu de personnes dont le système immunitaire est complètement naïf face au virus. Plusieurs traitements efficaces sont également disponibles pour la maladie.

Pourtant, malgré l’exposition généralisée à la maladie, il y a encore des millions de personnes qui risquent de tomber gravement malades ou de mourir de Covid-19. “Ce sont vraiment les gens qui ont réussi à se passer de toute vaccination”, a déclaré Daniel Kuritzkes, chef de la division des maladies infectieuses au Brigham and Women’s Hospital. À l’heure actuelle, un Américain sur cinq n’a reçu aucune dose de vaccin. Ces personnes sont confrontées aux taux de mortalité les plus élevés, en particulier si elles ont des problèmes de santé préexistants ou sont des personnes âgées. Ils meurent à un rythme 6 à 11 fois supérieur à celui des personnes qui ont reçu leurs injections.

Mais certaines personnes vaccinées sont également confrontées à des risques croissants de Covid-19. En fait, le nombre d’Américains qui ont été vaccinés comprend une part croissante des décès, même si leur taux de mortalité global reste inférieur à celui des personnes non vaccinées. Les derniers chiffres montrent que les personnes présentant de multiples facteurs de risque, comme les personnes âgées qui vivent dans des maisons de retraite, restent à haut risque de complications et de décès. Ajoutez à cela une immunité décroissante et une version plus transmissible du virus, et vous avez un nombre croissant de personnes qui redeviennent vulnérables.

“C’est une réalité assez triste”, a déclaré Sean Leng, professeur à la faculté de médecine de l’Université Johns Hopkins qui étudie la gériatrie. “Les personnes âgées supportent toujours la majorité des décès.”

Trois ans après le début de la pandémie, Covid-19 est toujours l’une des principales causes de décès aux États-Unis, mais de nombreuses personnes – particuliers, entreprises, même responsables de la santé publique – ont évolué et ont largement repris une vie normale. Cela rend plus difficile de contenir la propagation de la maladie.

Cependant, il existe des moyens de prévenir davantage de décès dus au Covid-19, même parmi les personnes les plus sensibles. Ces tactiques exigent une stratégie de santé publique globale comprenant la limitation de la transmission du virus, la reformulation des vaccins pour contrer les dernières variantes et la mise en place d’une campagne agressive pour augmenter le plus possible les taux de vaccination et de rappel.

C’est pourquoi la prochaine campagne de rappel d’automne avec des vaccins repensés est si critique : le nombre de personnes qui se font vacciner façonnera la vague croissante d’infections et, en fin de compte, le nombre de personnes supplémentaires qui mourront de Covid-19.

Pourquoi tant de personnes sont encore à risque de maladie grave et de décès par Covid-19

Il y a 54 millions d’adultes de plus de 65 ans aux États-Unis. Les adultes plus âgés ont également certains des taux de vaccination les plus élevés. Plus de 90 % des personnes âgées de plus de 65 ans aux États-Unis ont terminé leur schéma vaccinal initial et plus de 65 % ont reçu un rappel. Mais les personnes âgées représentent toujours la plupart des décès de Covid-19.

En fait, les personnes âgées représentent une part encore plus importante des décès maintenant qu’au début de la pandémie. Prenez le comté de Los Angeles, par exemple. C’est le plus grand comté en termes de population aux États-Unis et a signalé le plus grand nombre de décès de Covid-19. Les responsables de la santé ont suivi l’évolution de ces décès au fil du temps et ont constaté que la part des décès chez les personnes âgées avait augmenté ces derniers mois.

“Une proportion plus élevée de décès concernait des adultes plus jeunes il y a un an que cette année”, a déclaré Paul Simon, directeur scientifique du département de la santé publique du comté de Los Angeles. De mai à juillet de cette année, 53% des décès concernaient des personnes âgées de 80 ans et plus, et 27% des personnes âgées de 65 à 79 ans.

Plusieurs facteurs sont en jeu ici. La première est que les vaccins ont été déployés par tranche d’âge, les plus âgés étant en tête de file. Pendant des mois, les jeunes adultes ont dû attendre leurs vaccins et ont continué à affronter Covid-19 sans protection. Au fur et à mesure que les jeunes sont devenus éligibles, leur part du nombre de décès a commencé à diminuer par rapport aux adultes plus âgés.

Pendant ce temps, les personnes âgées éprouvent des problèmes qui les exposent à un risque plus élevé que les personnes plus jeunes, même lorsqu’elles sont vaccinées. À mesure que les gens vieillissent, leur système immunitaire s’affaiblit ou peut devenir mal régulé. Plus d’infections peuvent prendre racine ou conduire à des réactions excessives dangereuses. Les gens accumulent également plus de problèmes de santé chroniques, comme le diabète et l’hypertension artérielle, plus tard dans la vie. Les traitements pour des maladies telles que le cancer peuvent compromettre le système immunitaire. Cela altère davantage la capacité du corps à encercler un envahisseur, même avec des vaccins et des rappels.

Le vieillissement affecte également l’efficacité des vaccins. En réponse à un vaccin, le système immunitaire produit des anticorps, des protéines qui peuvent se lier au virus et l’empêcher de provoquer une infection. Les niveaux d’anticorps augmentent après la vaccination, mais chez les personnes âgées, ils n’atteignent pas toujours des niveaux aussi élevés que chez les personnes plus jeunes. La production diminue également plus rapidement chez les personnes âgées, parfois en moins de six mois, ce qui les rend plus vulnérables aux infections percées.

Les rappels ramènent les niveaux d’anticorps, mais l’absorption a été lente aux États-Unis, même chez les personnes de plus de 65 ans. Cela n’aide pas les choses que le virus qui cause Covid-19 ait continué à muter, et les dernières sous-variantes du hautement transmissible La variante omicron est particulièrement apte à échapper au système immunitaire. Les anticorps produits à partir de la première génération de vaccins ont plus de mal à se fixer aux nouvelles variantes, ce qui les rend moins efficaces pour prévenir les infections et les maladies.

Les mesures de santé publique destinées à limiter la propagation du virus ont également pratiquement disparu. Le CDC a assoupli les directives de test et d’isolement de Covid-19. Les mandats de masque facial et les réglementations de distanciation sociale ont disparu dans tout le pays, et de nombreuses personnes ont repris leur vie et leurs interactions comme avant, augmentant les chances que le virus se propage d’une personne à l’autre.

Mais les personnes âgées ne sont pas les seules à mourir. Bien que les jeunes aient beaucoup moins de chances de développer un Covid-19 sévère, ils ont également les taux de vaccination les plus faibles. Au cours de la première vague omicron de l’hiver dernier, les personnes de moins de 18 ans représentaient jusqu’à un quart des nouveaux cas, avec des pics d’hospitalisations et de décès par la suite. Les enfants ont également connu plus de possibilités d’infection au cours de l’hiver et du printemps de cette année avec la réouverture des écoles et la reprise des rassemblements.

La propagation continue de la maladie chez les enfants pose également des problèmes aux adultes. Les enfants peuvent transmettre le virus aux adultes, y compris ceux qui sont plus susceptibles de connaître des complications dangereuses. Et plus le Covid-19 circule, plus il y a de chances que le virus acquière des mutations qui le rendent plus transmissible, plus insaisissable ou plus dangereux.

Les décès peuvent et doivent continuer à baisser

Les décès de Covid-19 sont bien en deçà de leur pic, et bien que le virus ne disparaisse probablement jamais, le taux de mortalité actuel pourrait encore baisser davantage. Jusqu’à présent cette année, environ 4 700 personnes sont mortes de Covid-19 dans le comté de Los Angeles, faisant du virus le deuxième après les maladies cardiaques, qui ont tué 11 000 personnes, en termes de mortalité.

“Malgré cette baisse de la mortalité, nous constatons toujours des chiffres beaucoup trop élevés”, a déclaré Simon. “Cela ne devrait pas être considéré comme normal.”

Mais les décès ne diminueront pas d’eux-mêmes; il faudra un effort délibéré. La première étape consiste à s’assurer que tout le monde – mais en particulier les plus vulnérables – bénéficie d’une immunité renforcée.

La Food and Drug Administration est sur le point d’autoriser de nouvelles versions des vaccins Covid-19 de Moderna ainsi que de Pfizer/BioNTech qui ciblent les nouvelles variantes à déployer en tant que rappels. Ces doses reformulées pourraient offrir une meilleure protection contre les dernières versions du virus que les vaccins originaux, et seront le pilier de la prochaine campagne de rappel cet automne.

Cependant, les vaccins améliorés ne fonctionnent que si les gens sont disposés à les obtenir, de sorte que les responsables de la santé doivent également trouver des moyens de convaincre davantage de personnes de se faire vacciner.

“Le mantra que j’ai toujours est, ‘Vaccination sauve des vies, pas les vaccins », a déclaré Leng. “Vous pouvez produire tous les vaccins que vous voulez et les mettre sur des étagères et non dans les bras des gens, et cela ne servira à rien.”

Et la stratégie doit aller au-delà de la vaccination des personnes vulnérables pour vacciner les personnes qu’elles rencontrent, comme les membres de la famille, les agents de santé et le personnel des établissements de soins. «Il est tout aussi important de créer ce que j’appelle un cocon autour des personnes âgées pour les protéger, en s’assurant que tout le monde autour d’elles est également entièrement vacciné», a déclaré Simon.

Pour ceux qui tombent malades, il existe désormais des traitements efficaces contre le Covid-19, comme le médicament antiviral paxlovid. Cela a contribué à réduire le taux de mortalité par Covid-19 sévère, en particulier chez les personnes âgées. Cependant, il reste encore un certain nombre d’obstacles avant d’obtenir le médicament qui pourraient empêcher les personnes qui ont besoin du traitement de l’obtenir. Tout d’abord, vous devez avoir un test Covid-19 positif et savoir qu’un traitement est disponible. Ensuite, vous devez rechercher un traitement dans les premiers jours d’une infection et espérer que les médicaments sont disponibles dans votre région.

“Je pense que dans l’ensemble, cette immunité joue probablement un rôle plus important que le traitement dans la prévention de la mort et d’autres conséquences graves, mais la thérapeutique a certainement joué un rôle important chez ceux qui sont infectés malgré la vaccination”, a déclaré Kuritzkes.

La prévention des décès de Covid-19 dépend également de la limitation de la transmission du virus. C’est de plus en plus difficile car le virus continue d’évoluer de manière à le rendre plus transmissible et évasif du système immunitaire tandis que la patience pour les mandats de masque et la distance s’évapore. Cela signifie que les individus devront être proactifs pour se tester, s’isoler s’ils sont positifs pour le virus, porter des masques et s’éloigner dans les environnements à haut risque. Un autre avantage du ralentissement de la propagation du virus est qu’il limite les possibilités qu’il a de muter de manière dangereuse.

Il est peu probable que le virus lui-même disparaisse complètement. Le fait que des centaines de personnes meurent encore chaque jour de cette maladie signifie que la crise n’est pas encore terminée. Mais il est clair qu’il existe de nombreuses façons de réduire ses méfaits, la tactique la plus efficace étant la vaccination en utilisant les vaccins les plus récents, en particulier pour ceux qui n’ont pas encore reçu leur premier cycle de vaccination.

Les Américains doivent peut-être vivre avec le Covid-19, mais ils ne doivent pas en mourir.