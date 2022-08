Les taux de meurtres aux États-Unis sont restés élevés l’année dernière, mais la tendance pourrait s’inverser

Il y a eu 6% de meurtres de plus à l’échelle nationale en 2021 qu’en 2020. C’est une statistique troublante, mais modeste par rapport à l’année précédente, lorsque le taux de meurtres aux États-Unis a grimpé de près de 30%, un record d’une année sur l’autre.

Cette forte augmentation “était une combinaison complexe de facteurs liés ou potentiellement exacerbés par la pandémie, mais pas intrinsèquement la pandémie elle-même”, a déclaré Jeff Asher, co-fondateur de la société de conseil en données AH Analytics.

La pandémie “a placé les personnes les plus exposées au risque de violence sous une pression énorme, et elles étaient déjà sous pression au départ”, a déclaré Thomas Abt, chercheur principal au Conseil de la justice pénale. “En même temps, cela a mis les institutions chargées d’engager ces personnes – les forces de l’ordre, les tribunaux et les travailleurs communautaires – toutes également soumises à une pression énorme.”

La pandémie a été un catalyseur majeur de l’augmentation des meurtres, mais n’a pas été le seul facteur.

“Il y a eu une augmentation massive des achats légaux d’armes à feu pendant la pandémie”, a déclaré Abt. “Une plus grande partie de ces armes achetées légalement ont été détournées entre les mains de criminels plus rapidement que la normale.”

Il y avait une estimation 21 millions d’armes vendues aux États-Unis en 2020, battant le précédent record en 2016 d’un peu plus de 16 millions d’armes vendues. En 2021, ce nombre a légèrement baissé pour atteindre un peu moins de 19 millions.

Les données montrent que la tendance à la hausse des taux de meurtres s’est produite dans tout le pays.

“Nous avons constaté une augmentation des crimes violents dans tous les types de zones géographiques aux États-Unis”, a déclaré Anna Harvey, professeur de politique à l’Université de New York. “Les gens ont également examiné le contrôle partisan des villes, et il n’y a aucune preuve que les crimes violents aient augmenté davantage dans les villes démocrates par rapport aux villes dirigées par des maires républicains.”

Cependant, il y a un certain espoir que les chiffres puissent se retourner. Les données préliminaires des grandes villes du premier semestre 2022 suggèrent que le taux de meurtres pourrait être en baisse depuis le début de l’année.

Regardez la vidéo ci-dessus pour savoir pourquoi les taux de meurtres ont augmenté de façon si drastique aux États-Unis et ce que nous pouvons faire pour inverser la tendance.