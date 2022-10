Les taux de criminalité en 2021 sont un grand mystère

Le nombre de meurtres a augmenté à l’échelle nationale en 2021, selon de nouvelles données publiées mercredi par le FBI.

Ou peut-être pas.

Si l’estimation du FBI est exacte, cela signifierait qu’il y a eu plus de meurtres aux États-Unis en 2021 que n’importe quelle année depuis 1994, avec le taux de meurtres le plus élevé depuis 1996. Mais c’est un gros “si”. Après un changement dans le système de signalement du FBI, près de la moitié des forces de l’ordre du pays n’ont pas communiqué une année complète de données sur les crimes dans leur juridiction pour 2021.

L’estimation a été atteinte sans données de New York, de la grande majorité des juridictions de Californie – y compris Los Angeles – et de pratiquement tous les organismes d’application de la loi de Floride, entre autres.

Cela signifie qu’il y a de sérieuses limites à ce que les nouvelles données peuvent nous dire sur ce qui s’est réellement passé l’année dernière, alors même que la criminalité devient un objectif majeur de la poussée républicaine pour reprendre le Sénat lors des élections de mi-mandat de cet automne.

Les données du FBI ont montré une augmentation estimée des meurtres à l’échelle nationale en 2021 d’environ 4%, après une augmentation de près de 30% à l’échelle nationale de 2019 à 2020.

Mais le FBI est passé à un nouveau système de signalement des crimes, le National Incident-Based Reporting System, en 2021, exigeant que les près de 19 000 organismes chargés de l’application de la loi du pays soumettent des données via le NIBRS ou ne les soumettent pas du tout. En théorie, le nouveau système devrait permettre une analyse beaucoup plus granulaire des tendances de la criminalité au niveau local, à l’échelle de l’État et au niveau national : les agences collectent et signalent beaucoup plus d’informations sur chaque incident criminel dans le cadre du NIBRS par rapport au système précédent.

Malheureusement, seulement environ 65 % de la population américaine vit quelque part avec une agence qui a signalé des données au FBI en 2021, et seulement environ 52 % vit quelque part où les forces de l’ordre ont signalé 12 mois complets de données sur la criminalité. Ni le département de police de New York ni le département de police de Los Angeles – deux des plus grands services de police du pays – n’ont communiqué de données en 2021 ; le département de police de Phoenix n’a rapporté qu’un mois de données ; et le département de police de Chicago a rapporté un peu plus de six mois de données.

De faibles taux de signalement signifient que le FBI a dû estimer les données sur la criminalité comme jamais auparavant.

Les estimations ont toujours fait partie des rapports nationaux sur la criminalité, mais elles provenaient généralement de 5 % ou moins des agences qui n’avaient pas soumis de données complètes sur la criminalité au cours d’une année donnée dans l’ancien système, contre près de la moitié en 2021. Moins d’agences déclarant des données que les années précédentes signifie que la marge d’erreur (ou intervalles de confiance, comme l’appelle le FBI) ​​accompagnant chaque estimation doit augmenter.

La meilleure estimation pour 2021 montre une augmentation d’environ 4% des meurtres à l’échelle nationale, mais cette augmentation se situe dans la marge d’erreur, selon l’étude de tendance publiée par le FBI. Il y a eu environ 22 900 meurtres aux États-Unis en 2021, avec une limite inférieure de 21 300 et une limite supérieure de 24 600 meurtres. Le FBI estime qu’il y a eu 22 000 meurtres aux États-Unis en 2020, avec des limites inférieures et supérieures comprises entre 21 000 et 23 000.

Compte tenu des limites de ces estimations, le meurtre – comme le célèbre chat d’Erwin Schrödinger – aurait pu augmenter de 17% ou baisser de 7%, et il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude lequel est vrai.

Les crimes violents et les crimes contre les biens ont affiché de légères baisses estimées, mais avec des intervalles de confiance encore plus grands. Les crimes violents ont été estimés en baisse de 1 % avec une marge d’erreur comprise entre -12 % et +11 %, tandis que les crimes contre les biens ont été estimés en baisse de près de 4 % avec une marge d’erreur comprise entre -38 % et +50 %. l’estimation a montré une baisse relativement faible comme résultat le plus probable, la réalité aurait pu être n’importe quoi entre une baisse spectaculaire ou une augmentation encore plus spectaculaire.

Une augmentation de 4% des meurtres semble correspondre aux données des grandes villes de 2021, ce qui indique une augmentation d’environ cette taille par rapport à 2020.

Mais les premières données pour 2022 suggèrent que le nombre de meurtres est à nouveau en baisse dans les grandes villes presque autant qu’il a augmenté en 2021.

La criminalité est un gros problème à moyen terme. Mais ce qui se passe réellement est loin d’être clair.

La publication par le FBI des chiffres de la criminalité arrive à un moment précaire. La tendance de la criminalité dans le pays est devenue un sujet de discussion majeur pour de nombreux candidats du GOP avant les élections de mi-mandat du mois prochain. Pourtant, de nombreux États où les élections au Congrès et aux gouverneurs sont très disputées ne verront aucune estimation de la criminalité publiée par le FBI cette année.

La criminalité a été un problème dans les courses en Floride, en Pennsylvanie et au Nouveau-Mexique, mais le FBI n’a publié d’estimation à l’échelle de l’État pour aucun de ces États en 2021. Moins de 20% de la population de Pennsylvanie était couverte par une agence qui relevait du nouveau système de données. Seulement environ 7% de la population californienne était couverte par les données, et la Floride était le seul État du pays sans qu’une seule agence non tribale rapporte des données au FBI en 2021.

Ce ne sont pas seulement les courses à l’échelle de l’État où un manque de données sur la criminalité pourrait être un problème. Le second tour des élections pour le shérif à Los Angeles et à Jacksonville, en Floride, aura lieu en novembre, et de nouvelles données sur la criminalité pourraient être utiles aux électeurs qui espèrent évaluer les performances de chaque agence, mais aucune des agences n’a communiqué de données en 2021.

Des données précises sur la criminalité et la police sont essentielles pour identifier les problèmes émergents et analyser les réponses politiques à tous les niveaux de gouvernement. Les données sur la criminalité sont déjà affectées par les faibles taux de signalement de certains types de crimes (comme le viol et les agressions), et le passage à un nouveau système rend encore plus difficile la compréhension de ce qui se passe au milieu de la désinformation et des inexactitudes concernant la criminalité et la police.

Les taux de signalement se sont améliorés au cours des dernières années à mesure que la date limite pour effectuer le changement se rapprochait, bien qu’il puisse s’écouler plusieurs années avant qu’autant d’agences produisent des rapports comme c’était le cas dans l’ancien système. Jusque-là, une grande partie de l’évaluation des tendances de la criminalité sera une estimation – et exprimer correctement l’incertitude sur ce qui se passe sera plus important que jamais.

Jeff Asher est un analyste du crime basé à la Nouvelle-Orléans et co-fondateur d’AH Datalytics. Vous pouvez le retrouver sur Twitter à @Crimealytics.