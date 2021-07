Les taux de Covid chutent de LA MOITIÉ des collectivités locales

Les taux de cas de COVID chutent dans la moitié des autorités locales en Angleterre, révèlent les données.

La carte interactive ci-dessous montre le taux pour 100 000 personnes dans votre région, sur la base des données britanniques du tableau de bord du gouvernement sur les coronavirus.

Cliquez ici pour voir la carte interactive.

L’analyse des autorités en Angleterre par l’agence de presse PA confirme en outre une baisse drastique des cas de Covid au cours de la semaine dernière.

Les chiffres, pour les sept jours jusqu’au 22 juillet, sont basés sur le nombre de personnes qui ont été testées positives pour Covid avec soit un test PCR soit un test de flux latéral.

Sur les 315 zones locales d’Angleterre, 177 (56 %) ont enregistré une baisse du nombre de nouveaux cas pour 100 000.

Quelque 136 (43 pour cent) ont connu une augmentation d’une semaine à l’autre et deux sont inchangés.

C’est un changement radical de direction, étant donné que vendredi, PA a rapporté que 307 (97 pour cent) des autorités locales d’Angleterre avaient des taux de cas en hausse au cours de la semaine précédant le 19 juillet.

Cela survient alors que le nombre de nouveaux cas de Covid signalés par le ministère de la Santé a diminué pour le sixième jour consécutif.

Le Royaume-Uni a enregistré hier 24 950 cas de Covid supplémentaires, contre 46 558 signalés le 20 juillet.

Les graphiques montrent la baisse soudaine des infections depuis un «pic» le 16 juillet. Mais on ne sait pas encore si cette tendance va se poursuivre.

Les experts ont spéculé sur un certain nombre de raisons pour le déclin des cas, notamment le temps chaud qui pousse les gens à l’extérieur, et moins de gens se présentent pour des tests de peur de ne pas pouvoir partir en vacances, à un mariage ou socialiser s’ils obtiennent un résultat positif.

Le Dr Simon Clarke, professeur de microbiologie cellulaire à l’Université de Reading, a déclaré au Sun : « Il se pourrait que nous retournions là où nous aurions été si l’euro n’avait pas eu lieu.

« Pendant les Euros, les gens allaient aux matchs, dans les pubs, les bars et les maisons des gens pour regarder les matchs. »

Le professeur Neil Ferguson – dont la modélisation a conduit au premier verrouillage en mars 2020 – a déclaré que la baisse des taux de cas était « inattendue ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il restait fidèle à son estimation, il pourrait bientôt y avoir 200 000 cas par jour, le professeur Ferguson a déclaré qu’il était difficile de prédire de combien les taux de contact des personnes augmenteraient.

Le membre de Sage a déclaré à l’émission Today de BBC Radio Four qu’il faudra « plusieurs semaines » avant que l’effet du déverrouillage du 19 juillet en Angleterre ne soit connu, et les gens devaient donc être prudents.

« Nous devons rester prudents, en particulier avec l’augmentation potentielle des taux de contact à mesure que le temps devient moins beau et que les écoles reviennent », a déclaré le professeur Ferguson, de l’Imperial College de Londres.

« Nous ne sommes pas complètement tirés d’affaire, mais l’équation a fondamentalement changé. L’effet des vaccins réduit considérablement le risque d’hospitalisation et de décès.

«Et je suis certain que d’ici la fin septembre ou octobre, nous reviendrons sur la majeure partie de la pandémie.

« Nous aurons Covid avec nous, nous aurons toujours des personnes qui mourront de Covid, mais nous aurons mis le gros de la pandémie derrière nous. »

Nous devons savoir où se trouve le virus et encourager les gens à rester prudents, et s’ils sont infectés ou présentent des symptômes, à s’isoler. » Pr Lawrence Young

Mais le professeur Lawrence Young, virologue et oncologue à l’Université de Warwick, a mis en garde contre la chute du ballon avant l’arrivée du froid.

Il a déclaré au Sun: « Même si cela peut sembler mieux maintenant, nous devons nous tourner vers l’hiver. Le coronavirus n’est pas parti en vacances.

Le professeur Young a mis en garde contre la complaisance du public, motivée par les messages chaotiques du gouvernement sur les règles de port du masque, les conseils de voyage et l’auto-isolement.

Il a déclaré: « Ce qui m’inquiète le plus en ce moment, c’est cette idée que nous avons créé un terrain fertile pour l’apparition de plus de variantes.

« Nous faisons l’expérience parfaite – permettre au virus de se propager dans une population partiellement vaccinée. Le danger est que cela produise plus de variantes virales plus résistantes aux vaccins.

« C’est pourquoi nous devons garder une idée de l’endroit où se trouve le virus et encourager les gens à rester prudents et, s’ils sont infectés ou présentent des symptômes, à s’isoler. »

Même si les cas montrent une tendance possible à l’amélioration, les hospitalisations sont le chiffre clé que les experts surveillent.

Les données du NHS ont montré qu’un total de 5 055 patients étaient hospitalisés avec Covid-19 en Angleterre lundi.

Il s’agit d’une augmentation de 33% par rapport à la semaine précédente et du plus élevé depuis le 18 mars, mais toujours bien en deçà des niveaux observés lors de la deuxième vague de la pandémie.

Le professeur Young a déclaré que les dix prochains jours à deux semaines seront une période critique pour voir ce qui se passe dans les chiffres.

Il a déclaré au Sun : « L’espoir est que ce soit un ralentissement, mais il s’agit d’attendre et de voir.

« Il y a de plus en plus d’inquiétudes quant à la propagation prédominante chez les jeunes et pas assez de 18-30 ans se présentent pour la vaccination. »

Où les cas augmentent-ils le plus ?

Les taux de cas en Angleterre augmentent le plus à Kettering, passant de 310,5 à 453 pour 100 000 en sept jours.

Il est suivi de South Ribble (463,9 à 593,9), Corby (311,6 à 432,0), Northampton (294,7 à 414,9) et Three Rivers (447,9 à 562,6).

Mais Redcar & Cleveland continue d’avoir le taux le plus élevé, avec l’équivalent de 1 128 nouveaux cas pour 100 000 habitants, contre 1 421,8.

Middlesbrough a le deuxième taux le plus élevé, passant de 1 281,0 à 1 045,5, et Stockton-on-Tees est troisième, passant de 1 075,3 à 946,6.

Les chiffres pour le Royaume-Uni montrent que l’Irlande du Nord a dépassé l’Angleterre pour devenir la nation britannique avec le taux le plus élevé de nouveaux cas de coronavirus.

C’est aussi le seul des quatre pays qui enregistre une hausse régulière des taux.

Au total, 9 832 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en Irlande du Nord au cours des sept jours précédant le 21 juillet – l’équivalent de 519,2 cas pour 100 000 personnes.

C’est en forte hausse par rapport à 253,4 une semaine plus tôt.

Le taux pour l’Écosse a baissé régulièrement au cours des dernières semaines après avoir fait face à une épidémie dans des cas plus importants que la deuxième vague, et le pire en Europe.

Son taux d’infection s’élève à 215,3, contre un pic de 427,3 le 3 juillet.

Les experts ont déclaré que les euros en Écosse pourraient avoir entraîné une augmentation significative des cas dont le pays se remet maintenant.

Le professeur Jason Leitch, directeur clinique national pour l’Écosse, a déclaré que les cas de BBC Radio 4 étaient désormais « en baisse assez spectaculaire ».

Il a déclaré : « Je pense qu’il est important de garder le football en perspective. Le match Ecosse, Angleterre nous a définitivement donné un pic, principalement avec les voyages, pas nécessairement Wembley, car Wembley était à l’extérieur, mais les bus et les tubes et les environnements intérieurs…

«Nous avons donc certainement eu un pic et nous avons atteint environ 4 000 cas en une seule journée.

« Ensuite, malheureusement, d’un point de vue sportif, et pardonnez-moi d’un point de vue personnel, l’Écosse est sortie beaucoup trop tôt. Mais épidémiologiquement, cela nous a probablement rendu service.

Le professeur Leitch a déclaré que le ratio hommes-femmes était passé de « 1:1 homme femme à 9:1 homme femme, très très temporairement » en raison du football, mais « maintenant nous sommes de nouveau à 1:1 ».