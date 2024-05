Les taux de cancer du sein augmentent chez les femmes de moins de 50 ans. Ces Canadiennes partagent des histoires personnelles au milieu de lignes directrices de dépistage « obsolètes »

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne remplace pas un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Contactez un professionnel de la santé qualifié avant de vous lancer dans une activité physique ou de modifier votre alimentation, vos médicaments ou votre mode de vie.

Robyn Goldman est originaire d’Ajax, en Ontario, et avait 33 ans lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Les taux chez les femmes dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine sont en hausse au Canada. (Photo fournie par Robyn Goldman)

Il y a quelques années, alors que Robyn Goldman avait 33 ans, elle a remarqué une étrange bosse sur son sein gauche qu’elle n’avait jamais eue auparavant. Parfois, elle pouvait même le voir déformer la chemise qu’elle portait. Il n’y avait aucune douleur ni écoulement qui pourrait indiquer une maladie comme un cancer du sein, mais elle était quand même inquiète. « Quelque chose dans mon instinct m’a dit que c’était quelque chose de grave », a déclaré Goldman.

Trouver une validation médicale était un obstacle. Elle a vu son médecin à plusieurs reprises, qui lui a dit qu’elle était jeune et qu’elle n’avait pas à s’inquiéter ; les femmes de son âge avaient généralement des seins denses et une mammographie ne ferait que l’exposer à des radiations inutiles.

Suite aux conseils différents d’une personne d’un hôpital pour femmes de Toronto, Goldman s’est rendue aux urgences parce qu’elle savait qu’ils ne pouvaient pas la refuser. Une échographie et une éventuelle biopsie ont confirmé ce que Goldman craignait : elle souffrait d’un cancer du sein triple négatif. « Donc, si j’avais attendu jusqu’à l’âge recommandé de 50 ans pour passer une mammographie, je serais déjà morte », a-t-elle noté.

L’expérience de Goldman ressemble à celle de nombreux Canadiens dont les préoccupations et les symptômes médicaux sont ignorés en raison de leur âge. Cependant, de nouvelles données suggèrent que c’est à ce groupe d’âge que nous devons commencer à prêter davantage attention.

Le traitement du cancer du sein de Goldman comprenait huit cycles de chimiothérapie et une tumorectomie. (Photo fournie par Robyn Goldman)

Selon une étude de l’Université d’Ottawa, les taux de cancer du sein augmentent chez les femmes dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine. L’étude, publiée dans le Journal de l’Association canadienne des radiologistes à la fin avril, a examiné les cas de cancer du sein sur 35 ans afin de faire la lumière sur les tendances en matière de détection du cancer du sein au Canada. Les écoles communiqué de presse Des chercheurs renommés soulignent la nécessité d’un changement immédiat dans la politique de santé publique, car la détection précoce est essentielle pour réduire les décès et les complications du cancer du sein.

De plus, la Société canadienne du cancer (SCC) exhorte désormais toutes les provinces et tous les territoires à commencer le dépistage du cancer du sein à 40 ans pour les personnes présentant un risque moyen de contracter la maladie. Dans un communiqué publié jeudi, l’organisation a indiqué qu’elle changeait de position en raison de l’évolution des preuves et du nombre de jeunes frustrés d’être exclus des lignes directrices du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs visant à commencer les dépistages à 50 ans.

« Au cours des dernières années, il y a eu une vague de soutien en faveur d’un dépistage précoce et d’un système plus inclusif, qui permettrait aux personnes âgées de 40 à 49 ans, peu importe où elles vivent, d’accéder au dépistage. sans barrières », a déclaré la Dre Sandra Krueckl, vice-présidente exécutive des services de mission, d’information et de soutien au CCS, dans le communiqué de presse..

« Abaisser l’âge de début est une étape importante, car elle permet de détecter plus de cancers du sein plus tôt, alors que le traitement est susceptible d’être plus efficace. »

Yahoo Canada a récemment parlé à Dr Jean Seelyqui a dirigé l’étude et est responsable du service d’imagerie du sein à l’Hôpital d’Ottawa, ainsi que les patientes atteintes d’un cancer du sein qui ont été diagnostiquées à un âge précoce.

Goldman a dû se battre pour qu’elle subisse un dépistage du cancer du sein, malgré les symptômes qu’elle présentait. Elle s’est rendue aux urgences parce qu’elle savait qu’on ne pouvait pas la refouler. Peu de temps après, on lui a diagnostiqué un cancer du sein triple négatif. (Photo fournie par Robyn Goldman)

Selon Santé Canada, le cancer du sein est le deuxième cancer en importance au Canada. Une femme sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. Certaines provinces, comme la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick et bientôt l’Ontario (à partir de l’automne), offrent des mammographies aux personnes âgées de 40 ans et plus par auto-référence, mais d’autres régions du Canada ne les proposent qu’aux personnes âgées de 50 ans et plus. Seely, qui est également professeur au département de radiologie de l’Université d’Ottawa, a déclaré près de 17 pour cent des femmes au Canada sont diagnostiqués lorsque les femmes sont dans la quarantaine.

« Et nous constatons que la pénalité qu’ils paient pour ne pas avoir été diagnostiqués tôt est qu’ils sont beaucoup plus susceptibles d’avoir un diagnostic à un stade plus avancé et d’avoir besoin de traitements plus invasifs », a-t-elle ajouté. « Et aussi payer le prix de leur vie. » Elle a noté que le fait de ne pas dépister les femmes plus tôt dans la quarantaine a coûté la vie à environ 400 Canadiens chaque année. Elle a partagé qu’elle espère que les femmes pourront être dépistées avant cet âge.

La recherche de l’Université d’Ottawa a révélé ce qui suit :

Les femmes dans la vingtaine : Il y a eu 3,9 cas pour 100 000 personnes entre 1984 et 1988. Cela est comparé à 5,7 cas pour 100 000 entre 2015 et 2019, soit une augmentation de 45,5 pour cent.

Les femmes dans la trentaine : Il y a eu 37,7 cas pour 100 000 personnes entre 1984 et 1988. Ceci est comparé à 42,4 cas pour 100 000 entre 2015 et 2019, soit une augmentation de 12,5 pour cent.

Les femmes dans la quarantaine: Il y a eu 127,8 cas pour 100 000 personnes entre 1984 et 1988. Cela est comparé à 139,4 cas pour 100 000 entre 2015 et 2019, soit une augmentation de 9,1 pour cent.

Le médecin de Goldman lui a dit à plusieurs reprises qu’elle était trop jeune pour avoir un cancer du sein et qu’elle ne devrait pas trop s’inquiéter. Goldman a déclaré que si elle attendait l’âge recommandé au niveau national pour une mammographie, qui est de 50 ans, elle « serait morte maintenant ». (Photo fournie par Robyn Goldman)

Seely a déclaré qu’il fallait mener davantage de recherches sur les causes de l’augmentation des taux de cancer du sein chez les femmes plus jeunes. Cependant, les résultats sont certainement en corrélation avec ce qu’elle et ses collègues ont observé dans leurs pratiques.

Elle a recommandé de faire un test d’évaluation des risques pour les femmes de moins de 40 ans, qui peuvent déterminer leur risque de cancer du sein au cours de leur vie, en particulier pour celles qui ont des antécédents familiaux. Elle a ajouté que le fait d’avoir plus d’un parent au premier degré, ou plus de deux parents au deuxième degré qui en ont été atteints, place les femmes dans une catégorie à risque plus élevée.

Impacts à long terme pour les jeunes femmes dans la fleur de l’âge

Robby Spring avait 35 ans lorsqu’elle a demandé à son médecin une mammographie et une échographie en raison de ses nombreux antécédents familiaux de cancer du sein – sa mère et sa sœur aînée avaient reçu un diagnostic de maladie. Une biopsie a confirmé que Spring souffrait également d’un cancer.

« Vivre cela en famille était également stressant », a déclaré Spring. «C’était choquant. J’étais effrayé. Le cancer du sein a des implications sur la fertilité et je n’ai pas d’enfants, mais je veux en avoir.

Spring a terminé sa chimiothérapie en décembre 2023. Même si son énergie revient, elle essaie toujours de retrouver ses marques. Elle a été mise en ménopause chimique et va bientôt commencer à prendre des médicaments. Elle est également confrontée à des effets secondaires à plus long terme, après avoir subi une chimiothérapie, et elle suivra également un traitement complémentaire. « En tant que personne censée être dans la fleur de l’âge, ce sont des choses vraiment difficiles à avoir dans votre assiette », a expliqué Spring.

Robby Spring (à droite), sa sœur (à gauche) et sa mère ont toutes reçu un diagnostic de cancer du sein. Spring a préconisé un dépistage précoce à l’âge de 35 ans en raison des antécédents médicaux de sa famille. (Image prise par Natalia Dolan)

Même si une partie de sa vie a été suspendue, Spring a consacré davantage de temps à son travail de défense des droits auprès de la Société canadienne du cancer. Elle a partagé l’histoire de sa famille et continue de plaider en faveur de changements, tels qu’un dépistage plus précoce chez les femmes, ainsi que de meilleurs suivis et dépistages après le traitement.

Seely encourage les femmes qui ont remarqué des changements dans leurs seins – qu’il s’agisse d’une nouvelle zone d’épaississement ou de bosses – à procéder à des tests de diagnostic. De plus, elle a déclaré que s’il y avait des changements dans le mamelon ou son écoulement, en particulier s’il était aqueux ou sanglant, cela pourrait alors être un signe de cancer. Enfin, s’il y a une bosse sous l’aisselle, cela pourrait indiquer que le cancer s’est propagé à l’aisselle. « Ce sont tous des signes avant-coureurs du cancer du sein », a-t-elle déclaré. « Et si nous identifions le cancer du sein à un stade précoce, les chances de survie sont vraiment bonnes. »

Faites-nous savoir ce que vous pensez en commentant ci-dessous et en tweetant @YahooStyleCA! Suivez-nous sur Twitter et Instagram.