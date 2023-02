Les taux de cancer du pancréas augmentent plus rapidement chez les femmes

Le cancer du pancréas a le taux de mortalité le plus élevé de tous les cancers majeurs. Il est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes.

Le co-fondateur d’Apple Steve Jobs, Alex Trebek de Jeopardy, la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg et l’acteur Patrick Swayze sont tous morts d’un cancer du pancréas.

Une perte de poids inexpliquée et une jaunisse peuvent être des signes de cancer du pancréas. Les personnes présentant ces symptômes doivent consulter un médecin. La douleur abdominale chronique est généralement le signe d’une autre affection.

Gaddam prévoit de rechercher les causes de ces tendances, notamment en examinant les différences potentielles entre les tumeurs pancréatiques chez les femmes et chez les hommes.

“Ce travail continu nous aidera à évaluer l’efficacité des nouvelles interventions de soins de santé, dans le but d’identifier et de corriger les disparités dans les résultats pour les patients et l’accès à un traitement efficace”, a déclaré le Dr Dan Theodorescu, directeur de Cedars-Sinai Cancer. « Il s’agit d’une priorité constante dans l’ensemble de Cedars-Sinai Cancer, car nous servons notre population diversifiée et pouvons également éclairer les politiques de santé publique au profit des patients du monde entier.

Les résultats ont été publiés en ligne le 10 février dans la revue Gastro-entérologie.