Les taux de cancer du côlon augmentent chez les jeunes Américains, mais les barrières d’assurance rendent le dépistage plus difficile

Plus de 53 000 Américains devraient mourir du cancer colorectal cette année. Bien que le cancer colorectal soit la deuxième cause de décès par cancer aux États-Unis, il peut être guéri s’il est détecté tôt. Détecter une tumeur le plus tôt possible peut vous aider à obtenir un traitement le plus rapidement possible, vous offrant ainsi les meilleures chances de survie.

Dans mon travail en tant que gastro-entérologue, je traite des patients de tous horizons et de tous horizons. Un nombre croissant d’obstacles en matière d’assurance menacent l’accès à des soins en temps opportun. Trop souventles payeurs mettent beaucoup de temps à déterminer leur couverture, voire les refusent carrément.

Avec l’alarmant augmentation des diagnostics de cancer colorectal parmi les Américains de moins de 50 ans, il est plus important que jamais de connaître leur risque de cancer et le moment où se faire dépister.

Voici les questions courantes que moi et d’autres gastro-entérologues recevons des patients sur le cancer colorectal :

Quel est mon risque de cancer colorectal ?

N’importe qui, à tout âge, peut développer un cancer colorectal. Cependant, certaines personnes peuvent être plus susceptible de contracter la maladie que d’autres.

Par exemple, les personnes ayant un histoire de famille d’un cancer colorectal ou d’un histoire personnelle Les polypes, qui sont des excroissances anormales dans les tissus du côlon ou du rectum, peuvent présenter un risque plus élevé.

Maladies inflammatoires de l’intestin comme la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, peuvent également augmenter votre risque de développer un cancer colorectal. En effet, l’inflammation chronique associée à ces maladies peut favoriser le développement de croissances anormales.

La race et l’origine ethnique peuvent également affecter le risque de cancer du côlon. Américains noirs et autochtones sont beaucoup plus susceptibles de développer – et d’en mourir – un cancer colorectal. Bien que la génétique joue un rôle dans le développement de la maladie, une grande partie du risque de cancer colorectal est liée à facteurs environnementaux. Ceux-ci comprennent le niveau de revenu d’une personne, les types d’aliments et d’épicerie disponibles dans le quartier, l’accès aux prestataires de soins primaires et aux spécialistes, ainsi qu’une grande variété d’autres déterminants sociaux de la santé.

Facteurs liés au mode de vie comme fumer, ne pas faire d’exercice régulièrement et une mauvaise alimentation peuvent également augmenter votre risque de cancer du côlon. Les chercheurs ont montré que la viande rouge libère des produits chimiques qui peuvent provoquer une inflammation, tandis que les aliments et légumes riches en fibres peuvent contribuer à réduire l’inflammation. De même, un mode de vie sédentaire peut également augmenter l’inflammation. Le tabagisme peut entraîner des modifications génétiques néfastes dans les cellules du côlon.

Quelles sont mes options de dépistage ?

Personnes atteintes d’un cancer colorectal ne présentent généralement pas de symptômes jusqu’à ce que la maladie progresse à un stade ultérieur. C’est pourquoi un dépistage précoce et régulier est essentiel.

Le groupe de travail américain sur les services préventifs recommande aux Américains commencer les dépistages réguliers à 45 ans. Reconnaissant que l’incidence du cancer colorectal a augmenté chez les jeunes adultes, le groupe de travail a abaissé l’âge de 50 ans en 2021. Le dépistage pourrait commencer plus tôt et être plus fréquent chez les personnes présentant un risque accru de cancer du côlon.

Il existe différentes méthodes de dépistage et votre médecin peut vous recommander des procédures en fonction de vos facteurs de risque.

Beaucoup de gens choisissent d’obtenir une coloscopie, qui est un test de dépistage qui peut également prévenir le cancer en éliminant les polypes précancéreux. Il s’agit d’utiliser un long tube flexible doté d’une lumière et d’une caméra à l’extrémité pour inspecter visuellement le côlon à la recherche de signes de cancer, d’anomalies dans la muqueuse du côlon ou de croissances telles que des polypes. En fin de compte, le dépistage par coloscopie peut considérablement réduire l’incidence et la mortalité du cancer colorectal.

D’autres stratégies de dépistage comprennent des analyses non invasives des selles, des examens d’imagerie et une combinaison de visualisation endoscopique et d’analyses des selles.

Votre médecin peut vous aider à sélectionner un test qui correspond à vos préférences, vos valeurs et vos facteurs de risque. Approches de dépistage suggérées chez les personnes présentant un risque moyen de cancer du côlon comprennent une coloscopie tous les 10 ans, des analyses de selles tous les un à trois ans ou des tomodensitogrammes tous les cinq ans pour celles qui ne peuvent pas subir une coloscopie comme test de dépistage initial. Un résultat de test positif pour ces approches alternatives doit être suivi d’une coloscopie.

Avec un dépistage systématique, un sur trois les décès par cancer colorectal peuvent être évités.

Pourquoi mon assurance maladie ne paie-t-elle pas ma coloscopie ?

Même si le dépistage du cancer colorectal est gratuit comme service préventif en vertu de la loi sur les soins abordables, certains assureurs rendent plus difficile l’accès aux soins.

Par exemple, Croix Bleue Bouclier Bleu du Massachusetts a proposé une politique pour 2024 qui aurait considéré le recours à l’anesthésie dans les endoscopies, les coloscopies et autres procédures vitales comme médicalement inutile. Cela signifiait que les patients auraient dû payer de leur poche l’anesthésie nécessaire au dépistage du cancer colorectal, ce qui pourrait créer d’importants obstacles financiers. La compagnie d’assurance n’a fait marche arrière qu’après une tollé des médecins et des patients.

Une autre tendance troublante est recours élargi à l’autorisation préalable, un processus utilisé par certains assureurs maladie pour déterminer s’ils couvriront le coût d’une procédure médicale, d’un service ou d’un médicament. Les assureurs peuvent retarder ou refuser la couverture des soins médicalement nécessaires recommandés par les médecins et les directives médicales, car ils jugent certains services de santé inutiles pour un patient ou trop coûteux à couvrir.

En 2023, UnitedHealthcare a proposé une politique cela aurait obligé les 27 millions de personnes bénéficiant de leur régime à obtenir l’approbation d’une assurance avant de pouvoir bénéficier de coloscopies diagnostiques ou de suivi. Après protestations des médecins et des patientsl’assureur a suspendu le contrat.

UnitedHealthcare a également prévu de introduire un programme en 2024 cela pourrait impliquer une autorisation préalable pour les coloscopies. L’assureur a a publié peu d’informations pourquoi il estime que de telles exigences sont nécessaires, quels services nécessiteraient une autorisation préalable et comment cela protégerait les patients contre les retards et les refus inutiles.

Comment puis-je réduire mon risque de cancer colorectal ?

Si vous ne l’avez pas déjà fait, envisagez de vous faire dépister pour le cancer colorectal. Discutez avec le cabinet de votre médecin et vérifiez auprès de votre compagnie d’assurance pour comprendre ce qui sera couvert avant votre procédure. Si vous avez 45 ans ou plus, une coloscopie peut dépister et prévenir le cancer colorectal.

Les jeunes adultes peuvent prendre des mesures pour réduire leur risque de cancer du côlon en adoptant des comportements alimentaires et un mode de vie sains. Être conscient de vos facteurs de risque personnels et consulter un médecin en cas de symptômes – tels que des changements dans les habitudes intestinales, des saignements rectaux, des douleurs abdominales ou une perte de poids inexpliquée – peut vous aider à discuter des options de dépistage avec votre fournisseur de soins de santé.

Si vous avez déjà subi une coloscopie et que des polypes ont été retirés, assurez-vous de savoir quand vous devez revenir pour une coloscopie de suivi. Cela pourrait vous sauver la vie.