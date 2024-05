Les taux de cancer colorectal montent en flèche chez les jeunes américains

L’incidence du cancer colorectal chez les jeunes aux États-Unis a augmenté régulièrement au cours des deux dernières décennies, les augmentations les plus significatives étant observées dans les groupes d’âge les plus jeunes. Une étude récemment présentée lors de la Digestive Disease Week (DDW) 2024 a révélé que de 1999 à 2020, le taux de cancers colorectaux a augmenté de 500 % chez les enfants âgés de 10 à 14 ans, de 333 % chez les adolescents de 15 à 19 ans et de 185 % chez les jeunes adultes. âgés de 20 à 24 ans.

« Le cancer colorectal n’est plus considéré uniquement comme une maladie touchant la population âgée », a déclaré le chercheur principal Islam Mohamed, MD, médecin résident en médecine interne à l’Université du Missouri-Kansas City. « Il est important que le public soit conscient des signes et symptômes du cancer colorectal. »

Les facteurs de risque comprennent des antécédents familiaux de maladie inflammatoire de l’intestin ou de cancer colorectal. Les facteurs de risque modifiables comprennent l’obésité, le tabagisme, la consommation d’alcool et les habitudes alimentaires telles qu’un faible apport en fibres, la consommation de viandes transformées ou de boissons sucrées et un régime riche en graisses. Un mode de vie sédentaire, la présence de bactéries qui ont tendance à provoquer des tumeurs, l’utilisation d’antibiotiques et d’additifs alimentaires sont des facteurs potentiels, mais non fermement établis, contribuant au risque de cancer colorectal.

Tendances et diagnostic dans les populations jeunes

À l’aide des données de la base de données Wonder des Centers for Disease Control, l’équipe de Mohamed a calculé les tendances des taux de cancer colorectal chez les personnes âgées de 10 à 44 ans de 1999 à 2020.

Le nombre de cas de cancer colorectal chez les enfants et les adolescents n’est pas suffisamment élevé pour suggérer un dépistage généralisé par coloscopie, mais des approches plus adaptées devraient être envisagées, a déclaré Mohamed. En 2020, seulement 0,6 enfant âgé de 10 à 14 ans pour 100 000 habitants a été diagnostiqué, contre 0,1 pour 100 000 en 1999. Les diagnostics chez les adolescents de 15 à 19 ans sont passés de 0,3 à 1,3 pour 100 000, et chez les jeunes adultes de 20 à 24 ans. les cas sont passés de 0,7 à 2 pour 100 000.

Les symptômes les plus courants du cancer colorectal identifiés chez les patients atteints d’un cancer colorectal à apparition précoce étaient des changements dans les habitudes intestinales en termes de constipation ou de diarrhée, de douleurs abdominales, de saignements rectaux et de signes d’anémie ferriprive, a déclaré Mohamed.

Des augmentations ont également été constatées dans les tranches d’âge les plus élevées, avec des taux en hausse de 71 % pour atteindre 6,5 pour 100 000 personnes âgées de 30 à 34 ans et de 58 % pour atteindre 11,7 pour 100 000 personnes âgées de 35 à 39 ans en 2020. Alors que les 40 à 44 ans groupe avait un pourcentage d’augmentation plus faible de 37 %, ce groupe avait le taux d’incidence le plus élevé, atteignant 20 pour 100 000 personnes en 2020.

Réunion : Semaine des maladies digestives (DDW) 2024