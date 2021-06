Les taux d’adoption de chiens et de chats sont restés élevés au milieu de la réouverture

Alors que les Américains confinés chez eux attendaient la pandémie de coronavirus l’année dernière, les gens se sont de plus en plus tournés vers les refuges pour animaux et ont adopté des chiens et des chats comme compagnons de verrouillage.

Bien que les blocages se soient assouplis et que le pays ait rouvert, les taux d’adoption ont largement conservé leur forme, selon Sumit Singh, PDG de Chewy.

« Les adoptions globales, croyons-nous, [are] d’année en année par des pourcentages à deux chiffres à la fois pour les chiens et les chats », a-t-il déclaré jeudi à Jim Cramer de CNBC.

De plus, il ne semble pas que les animaux de compagnie soient renvoyés dans des refuges en nombre élevé, a déclaré Singh, qui a participé à une interview sur « Mad Money ». Chewy, un magasin en ligne d’aliments et de fournitures pour animaux de compagnie de 33 milliards de dollars, a lancé le mois dernier un service d’adoption d’animaux de compagnie et travaille actuellement avec 6 000 refuges, a-t-il noté.

« Les animaux qui reviennent dans les refuges correspondent en fait au taux que nous observions en 2019, ce qui voudrait dire que, lorsque vous équilibrez les nouvelles adoptions et le retour des animaux, il y a encore beaucoup plus d’animaux adoptés en ce moment, ce qui est excellent pour l’industrie. »

Bien que Singh n’ait cité aucune statistique, les recherches en ligne d’animaux de compagnie restent élevées et le marché des propriétaires d’animaux s’est considérablement développé, d’après les recherches de Piper Sandler. La société rapporte que les recherches de termes tels que « petfinder » et « chiots à vendre » sont en hausse tous les deux ans, bien qu’elles aient commencé à diminuer en avril.

L’industrie des produits pour animaux de compagnie a réalisé un chiffre d’affaires de 103,6 milliards de dollars en 2020, selon l’American Pet Products Association. C’est la première fois que les ventes annuelles franchissent la barre des 100 milliards de dollars, a annoncé le groupe commercial en mars. L’association prévoit que ce nombre augmentera de près de 6 % en 2021, ce qui dépasserait la moyenne historique d’environ 3 %.

Après la clôture jeudi, Chewy a publié les résultats de son premier trimestre fiscal qui s’est terminé le 2 mai. Les revenus de la société ont augmenté de 31,7% pour atteindre 2,14 milliards de dollars, contre 1,62 milliard de dollars il y a un an. Les résultats ont dépassé les estimations de Wall Street sur les lignes du haut et du bas.

Les actions ont augmenté de 2% au cours de la séance de jeudi pour clôturer à 79,35 $. L’action a perdu plus de 1% dans les échanges après la clôture.