Les taux américains continueront d’augmenter alors que la Réserve fédérale déclare qu’une pause à la canadienne pourrait être risquée

Le banquier central le plus puissant du monde, Jerome Powell, a décidé de ne pas suivre l’exemple du Canada et ne s’engagera pas à faire une pause dans la hausse des taux d’intérêt.

Tout en notant spécifiquement la pause de la hausse des taux de la Banque du Canada il y a une semaine, le président de la Réserve fédérale américaine, Powell, a refusé de faire écho à l’optimisme du gouverneur de la Banque, Tiff Macklem, selon lequel l’inflation était en fuite.

“Je pense qu’il serait prématuré, il serait très prématuré de déclarer victoire”, a déclaré Powell, lors de la conférence de presse sur la politique monétaire de la Fed mercredi.

À bien des égards, les perspectives de Powell sur l’économie étaient similaires à celles de Macklem. À certains égards, il s’agissait peut-être de savoir si le verre de gonflage était à moitié plein ou à moitié vide.

Semblable à Macklem, Powell prévoyait que «la croissance se poursuivrait mais à un rythme modéré», sans craindre une profonde récession. En fait, Powell a laissé entendre qu’il pourrait y avoir des signes de déconnexion entre le recul de l’inflation et l’emploi, la forte demande de main-d’œuvre signifiant exactement le contraire d’une reprise sans emploi.

“Je dirai qu’il est gratifiant de voir le processus de désinflation en cours et que nous continuons à obtenir des données solides sur le marché du travail”, a déclaré Powell.

Plus de preuves que les emplois peuvent rester forts alors que l’inflation baisse viendront vendredi lorsque le département américain du Travail publiera les chiffres de l’emploi de janvier.

REGARDER | Le Canada a ajouté 104 000 emplois en décembre :

L’économie canadienne gagne 104 000 emplois en décembre, le chômage baisse légèrement L’économie canadienne a créé 104 000 emplois en décembre alors que le taux de chômage a légèrement baissé à 5 %, a annoncé vendredi Statistique Canada.

Ce mois-ci, la méthode différente de collecte de données au Canada signifie que les chiffres de l’emploi de Statistique Canada arrivent une semaine plus tard. Mais dans les deux économies, les données du mois précédent ont montré que la création d’emplois est restée forte. Celles du Canada ont été spectaculairement fortes avec plus de 100 000 emplois créés, envoyant le chômage près d’un creux record.

Si vous vous demandez si la Fed accorde une quelconque attention au Canada, mercredi, Powell a révélé qu’il le faisait, déclarant aux journalistes: “Vous avez vu ce que la Banque du Canada a fait et je sais qu’ils ont laissé entendre qu’ils étaient prêts à augmenter les taux après une pause.”

La pause pourrait être risquée

Il a déclaré que la Fed n’excluait pas de faire quelque chose de similaire une fois qu’il y avait des signes clairs que l’inflation était en fuite.

Alors que de nombreux critiques ont appelé la banque centrale à attendre quelques mois, voire un an, pour voir si les augmentations de taux actuelles ont suffi, Powell a déclaré que l’histoire a montré qu’une pause trop tôt était risquée.

Les baisses de taux stimulent les marchés et beaucoup dans le secteur financier et immobilier veulent que la Fed cède. Mais il y a aussi de nombreuses voix de l’autre côté qui craignent qu’une pause dans les hausses de taux ne nous ramène à l’époque des actions de mèmes et de crypto surévaluées, épargnant les problèmes pour plus tard.

Maisons en construction à San Marcos, en Californie, la semaine dernière. Powell a déclaré que des taux élevés avaient commencé à prendre effet sur l’immobilier, mais que les “services non liés au logement” montraient des signes d’inflation persistante que la Fed devait maîtriser. (Mike Blake/Reuters)

“La notion croissante que l’inflation a atteint un sommet et que la banque centrale va bientôt” pivoter “pour baisser les taux d’intérêt a alimenté jusqu’à présent en 2023 une reprise des actifs les plus risqués et les plus spéculatifs”, écrit Richard Bernsteindirecteur d’une société d’investissement new-yorkaise qui se concentre sur les mouvements de marché à plus long terme.

Powell continue de se tenir du côté de la prudence, réitérant mercredi l’idée que les taux d’intérêt pourraient encore augmenter jusqu’à 5,25%.

“Il est très difficile de gérer le risque d’en faire trop peu et de découvrir dans six ou 12 mois que nous étions proches mais que nous n’avons pas fait le travail et que l’inflation revient”, a déclaré Powell.

Le travail n’est pas fait

Mais si l’inflation baisse plus vite que ne le prévoit la Fed, a-t-il dit, c’est un problème beaucoup plus facile à résoudre en desserrant les cordons de la bourse monétaire.

“Dans cette situation où nous avons l’inflation la plus élevée en 40 ans, vous savez, le travail n’est pas entièrement fait”, a déclaré Powell.

Interrogé par des journalistes sur ce que serait le signal indiquant que la Fed était sur le point d’éliminer l’inflation de l’économie, il a déclaré que le changement serait progressif – pas comme si on actionnait un interrupteur.

Malgré la hausse des taux d’intérêt et des suppressions d’emplois très médiatisées, le marché du travail a continué de déchirer tant aux États-Unis qu’au Canada. (Brian Snyder/Reuters)

Pour les Canadiens qui entendent la pression insistante de la Fed pour des taux plus élevés, une question évidente est de savoir dans quelle mesure les deux banques centrales peuvent diverger dans leur politique monétaire. Si le Canada réduisait ses taux et faisait baisser le dollar, cela pourrait bien être perçu comme une sorte de protectionnisme visant à rendre les produits canadiens moins chers aux États-Unis.

De plus, les taux que les Canadiens paient pour emprunter, qu’il s’agisse de prêts hypothécaires à plus long terme ou de prêts aux entreprises, sont fondés sur les prix fixés sur les marchés obligataires américains. Si la Réserve fédérale américaine continue d’augmenter ses taux, il est peu probable que les Canadiens en échappent.

Et même si Macklem est peut-être un peu plus optimiste que Powell, en ce qui concerne l’inflation, ils jouent tous les deux pour la même équipe.

Les emprunteurs et les investisseurs des deux côtés de la frontière n’aiment pas la hausse des taux d’intérêt. Mais comme l’a dit Powell, les recherches de la Fed ont montré qu’il y a quelque chose qu’ils aiment encore moins. La recherche montre également que les attentes changent.

“Les gens n’aiment vraiment pas l’inflation”, a déclaré Powell.

“Le fait que les gens croient généralement que cela va tomber, cela fera partie du processus de le faire tomber, et c’est une chose très positive.”