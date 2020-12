WASHINGTON: Zach LaVine a marqué 23 points, dont neuf consécutifs au troisième quart, et Coby White en a ajouté 18 pour mener les Chicago Bulls à leur première victoire de la saison, 115-107 contre les Washington Wizards sans victoire mardi soir.

Chicago s’est amélioré à 1-4 tandis que Washington est tombé à 0-4, son pire départ depuis le début de la saison 2012-13 avec 12 défaites consécutives.

Russell Westbrook, qui a raté le match du dimanche, a eu son troisième triple-double consécutif avec 21 points, 15 rebonds et 11 passes pour Washington.

Bradley Beal a marqué 29 points et Davis Bertans en a ajouté 20 pour les Wizards, qui n’en ont tiré que 10 pour 37 (27%) sur une distance de 3 points. Ils ont raté 10 sur 11 au deuxième quart, lorsque Chicago a pris les devants.

Les Bulls avaient sept joueurs à deux chiffres. Otto Porter a marqué 16 points, Garrett Temple et Patrick Williams en ont eu 12 chacun, et Tomas Satoransky et Wendell Carter en ont chacun ajouté 10.

TIP-INS

Taureaux: F Thaddeus Young, qui a raté les trois premiers matchs de la saison en raison d’une infection au bas de la jambe gauche, a déclaré après le tournage de mardi qu’il était prêt à jouer. Cependant, Young se rassit. … Les Bulls ont évité leur premier départ 0-4 depuis 2007-08.

Wizards: Ont exercé l’option de quatrième année sur G / F Troy Brown Jr. et l’option de troisième année sur F Rui Hachimura. L’entraîneur de Washington, Scott Brooks, a déclaré que Hachimura, qui n’avait pas encore joué cette saison en raison d’une blessure à l’œil, était sur le point de revenir. Il a joué 3 contre 3 mardi et pourrait jouer 5 contre 5 mercredi. G Garrison Mathews, un joueur à double sens, était actif pour la première fois cette saison.

SUIVANT

Les Bulls et Wizards rejouent à Washington jeudi après-midi.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports