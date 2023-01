Les taureaux espèrent revenir de France mieux qu’ils ne sont partis alors que la date limite des échanges approche

Avant que les Chicago Bulls ne battent les Detroit Pistons 126-108 jeudi à Paris, avant même que la charte de l’équipe ne quitte Chicago, le centre Nikola Vučević a commencé à imaginer les possibilités.

Même une victoire dominante à domicile sur le champion en titre des Golden State Warriors lors de leur précédente sortie ne pourrait annuler ce qui a été une saison cahoteuse pour les Bulls. Mais un voyage d’une semaine en France ? Eh bien, cela briserait certainement la monotonie et servirait peut-être de catalyseur qui libérerait Chicago de l’incohérence.

“Gagner s’occupe de tout”, a déclaré Vučević après la victoire de dimanche contre les Warriors. « L’ambiance change. Quoi qu’il en soit, vous pourriez être sur une séquence de 10 défaites consécutives et gagner un match. Ça change tout. Vous avez toujours l’impression que vous pouvez démarrer quelque chose. Et cela pourrait être pour nous lorsque nous partons en voyage si nous l’utilisons pour vraiment créer des liens et vraiment continuer à construire notre chimie.

Taureaux à Paris. 26 ans d’écart 🇫🇷 pic.twitter.com/BouctHjpyp – Chicago Bulls (@chicagobulls) 19 janvier 2023

Avec toute la puissance de la NBA derrière eux, les Bulls et les Pistons ont offert tout un spectacle aux Français. Des joueurs légendaires des deux franchises et du pays hôte ont défilé. Le quadruple champion NBA et légende française Tony Parker a accueilli la foule à l’intérieur de l’Accor Arena, aux côtés de Vučević et Killian Hayes, meneur de départ des Pistons et natif de France. Avec la Fashion Week également à Paris, Magic Johnson s’est assis à côté du producteur à succès, rappeur et auteur-compositeur Pharrell Williams, qui n’était pas loin de la légendaire mannequin Naomi Campbell.

La pompe et les circonstances semblaient plus proches d’un All-Star Game que d’un concours de saison régulière.

Pendant ce temps, les Bulls ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour transformer le voyage en une affaire de famille. Les joueurs ont été autorisés à prendre un plus-un, et beaucoup sont allés plus loin et ont profité de cette opportunité pour passer des vacances en famille. Avant de ravir la foule avec quatre dunks, Derrick Jones Jr. a proposé à sa petite amie, Sherry, lors d’un dîner d’équipe. La vidéo montre Vučević assis à une table en arrière-plan, souriant d’une oreille à l’autre en applaudissant le couple nouvellement fiancé.

“Le voyage a été formidable pour nous à l’avenir, évidemment pour la seconde moitié de la saison”, a déclaré le garde des Bulls Zach LaVine aux journalistes après le match. « Passer beaucoup de temps ensemble. Coller un peu. Tout le monde voit la famille de l’autre; qui ils ont amené avec eux et dont ils se soucient également.

“C’était une super expérience dans l’ensemble. Je ne pense pas que cela aurait valu la peine si nous étions venus ici et que nous n’avions pas remporté la victoire en rentrant à la maison. Donc tout était super. Maintenant, nous pouvons rentrer à la maison et maintenir ce même petit peu de chimie.

Cela promet d’être une étude de cas convaincante. Avec seulement neuf matchs restants au calendrier des Bulls avant la date limite des échanges du 9 février, l’équipe a atteint un stade critiqueAvec seulement neuf matchs restants au calendrier des Bulls avant la date limite des échanges du 9 février, l’équipe a atteint un stade critique. Les Bulls (21-24) ne reviendront de France que trois matchs sous .500., un record qu’ils n’ont pas détenu depuis le 7 novembre. Ils occupent la 10e place dans l’Est, un seul match devant Toronto et 3 1/ 2 jeux derrière Miami pour la sixième place, ce qui évite le Play-In Tournament.

Les Bulls continueront-ils avec le statu quo, croyant que la chimie peut se coupler avec la guérison habituelle du gardien de point de départ Lonzo Ball et rejoindre la formation? Ou serait-il plus sage que les Bulls commencent à vendre des actifs et à réorganiser la liste?

On dirait que la pire chose qui puisse arriver aux Bulls pour le reste est de maintenir une foi aveugle dans un revirement qui pourrait ne jamais se produire. S’ils ignorent l’incohérence de l’équipe et laissent une chance à l’alignement, que se passe-t-il si ce n’est jamais le cas ?

Contre les Pistons en sous-effectif, détenteurs du pire record de la Conférence Est, les Bulls ont remporté une victoire méthodique et fil à fil à laquelle on pouvait s’attendre, bien que loin d’être garantie.

L’un des plus gros problèmes des Bulls cette saison a été leur double personnalité. Ils ont réussi à aller 7-3 contre les quatre meilleures équipes de la Conférence Est tout en allant 0-3 contre Orlando, Houston et San Antonio, des équipes avec un dossier combiné de 40-94. Chicago a également été balayée par Oklahoma City et a perdu contre une équipe du Minnesota sans Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert, ainsi que Washington sans Bradley Beal et Kristaps Porziņģis.

Ce niveau d’imprévisibilité ne caractérise pas une équipe d’élite. Si les Bulls ne sont pas assez bons pour concourir pour un championnat cette saison, et parce qu’ils ne possèdent pas leur propre choix de repêchage, rendant le creux inutile, la question devient que font-ils? Quel est exactement l’objectif de la dernière moitié de saison ?

Si les Bulls n’apportent pas d’améliorations et que Ball ne revient pas, Chicago atterrira probablement là où aucune franchise ne devrait volontairement choisir : au milieu. Cela met une pression excessive sur les joueurs pour qu’ils surperforment à un niveau dont ils n’ont pas encore prouvé qu’ils sont capables.

“C’est le moment de couper les tripes maintenant”, a déclaré DeMar DeRozan aux journalistes après le match. “Chaque match est d’autant plus important. Maintenant, il s’agit de tout mettre en place chaque soir, peu importe à qui nous jouons, car nous ne pouvons pas récupérer ces jeux. Chaque match est aussi important que le suivant. Et tant que nous avons cet état d’esprit et comprenons l’importance du jeu, nous avons une chance de nous mettre dans une bonne position.

(Photo du haut de Dalen Terry : Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)