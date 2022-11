Les taureaux de Bengaluru survivent à une vague tardive pour battre les Thalaivas tamouls 40-34

Neeraj Narwal et Saurabh Nandal ont proposé une superbe défense alors que les Bengaluru Bulls ont survécu à deux poussées tardives des Tamil Thalaivas pour enregistrer une victoire 40-34 dans la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, Balewadi ici dimanche.

Raider Bharat (14 points) a été exceptionnel pour les Bulls, mais c’est la défense de Neeraj Narwal et Saurabh Nandal dans les dernières minutes du match qui a fait la vraie différence.

Les Bulls, chevauchant des Super Raids consécutifs de Bharat, ont infligé le premier All-Out aux Thalaivas dans les cinq premières minutes du match. À cette époque, il semblait que les Bulls domineraient tout le match.

Cependant, les Thalaivas se sont ralliés, leur pression constante et le succès constant des raids de Narender les ont maintenus dans le match. Dans les cinq dernières minutes de la mi-temps, non seulement a effacé l’avance des Bulls, mais a également pris l’un des leurs. Ils sont entrés à la mi-temps en tête 19-18.

La capitulation a durement piqué les Bulls, et leur performance en seconde période était une réaction à cela plus qu’autre chose. Dans une répétition de la première mi-temps, ils ont infligé un deuxième All-Out aux Thalaivas dès le début, reprenant une avance de 28-25. Et encore une fois, les Thalaivas se sont ralliés.

Les cinq dernières minutes ont été un flou d’action. Tout comme la première mi-temps, Thalaivas a de nouveau appliqué toute la pression, alors que les Bulls se sont effondrés.

Avec un autre All-Out qui se profile au-dessus d’eux, Neeraj Narwal a réussi un Super Tackle sur Ajinkya Pawar pour endiguer le saignement. C’était un tacle qui leur a non seulement permis de rester en tête du tableau, mais aussi de les relancer. Bientôt, ils avaient pris une belle avance, l’emportant finalement avec une marge confortable de six points.

