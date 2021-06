Les tatoueurs sont réservés et occupés

Tiffany Garcia a tatoué des milliers de personnes au cours de ses deux décennies de carrière, mais elle reste intriguée par les débutants. Depuis le printemps, de plus en plus de clients sans aucun antécédent de tatouage sont arrivés au studio de Garcia à Torrance, en Californie.

Il n’y a pas que les jeunes. Certains sont d’âge moyen ou divorcés, ou ont récemment perdu un être cher. « C’était comme si les gens essayaient de se trouver ou de remplir un objectif avec des tatouages », m’a dit Garcia. « J’ai eu des clients qui m’ont dit qu’ils n’avaient jamais pensé en avoir un de leur vie.

À travers le pays, des tatoueurs comme Garcia disent qu’ils assistent à un boom des réservations, catalysé par des périodes d’inactivité commerciale pendant la pandémie. Les gens ont passé l’année dernière à déclarer leur désir de se faire tatouer, que ce soit pour commémorer les circonstances sans précédent qu’ils ont vécues ou pour adopter un nouveau véhicule d’expression après des mois d’inhibition sociale. Les changements dans la culture du lieu de travail vers le travail à distance sont également une aubaine : moins de travailleurs devront faire face à la stigmatisation des entreprises contre l’art corporel visible.

La boutique de Garcia, qui compte six tatoueurs en activité (dont elle), est réservée jusqu’en juillet et en août. Mais le programme chargé du studio ne signifie pas que les artistes et la boutique sont financièrement clairs. « Nous cherchons toujours à sortir de la pandémie », a déclaré Garcia. « Beaucoup d’artistes sont des travailleurs indépendants, des entrepreneurs indépendants ou des loueurs de stands, et ils ne pouvaient pas prétendre au chômage. J’ai fait perdre son appartement à un artiste qui habitait à l’étage du magasin et je rembourse mes dettes.

De nombreux commerçants et artistes ont dû contracter des emprunts pour conserver leur commerce. Le loyer était toujours dû, après tout, même si l’entreprise de Garcia est restée fermée de mars à octobre 2020. Son studio n’était pas éligible à l’aide PPP; elle a dit qu’elle avait postulé à plusieurs reprises en tant qu’entrepreneur indépendant et qu’elle avait téléchargé la documentation requise. « Chaque fois que je reçois un e-mail demandant des formulaires W-2 et un autre document fiscal que je n’ai pas, car je ne suis pas un employeur avec des employés », a déclaré Garcia. « Peu importe combien j’ai appelé ou envoyé des e-mails, je n’ai jamais eu de réponses et j’ai finalement reçu un e-mail indiquant que ma candidature avait été annulée. »

Garcia a finalement obtenu un prêt SBA qui doit être remboursé avec intérêts (un prêt PPP est potentiellement pardonnable, alors que le prêt SBA que Garcia a reçu ne l’est pas). L’enthousiasme des clients a été utile, cependant, et chaque jour qui passe, l’anxiété de Garcia au sujet de sa dette s’atténue.

Cette nouvelle sécurité, cependant, survient après un cycle d’ouvertures et de fermetures d’une année qui a dévasté une industrie en pleine maturation. Les magasins de tatouage aux États-Unis, où 30% des Américains ont au moins un tatouage, génèrent environ 1 milliard de dollars de revenus par an. La forme d’art est plus courante que jamais, en particulier chez les jeunes : environ 50 pour cent des millennials américains ont une forme d’art corporel.

Aujourd’hui, il y a plus de 30 000 artistes en activité et environ 20 000 studios aux États-Unis. Pourtant, l’industrie de l’art corporel n’a pas de pouvoir significatif et il existe peu de ressources professionnelles pour les entreprises et les artistes en difficulté. Pendant des décennies, le manque de réglementations étatiques claires concernant l’art corporel a nui à la perception plus large de l’industrie ; Les représentants de la National Tattoo Association ont en fait passé des années à plaider pour plus de réglementation au profit des clients et des entreprises de tatouage.

« Nous n’avons pas de lobbyiste, pas de syndicat, pas de représentants commerciaux formels d’aucune sorte », a déclaré l’artiste de Caroline du Nord Keron McHugh au Washington Post, ajoutant que le tatouage est une « industrie des bébés ».

Les studios de tatouage en Californie sont sous verrouillage intermittent depuis mars, avec quelques semaines d’activité pendant l’été 2020 avant une autre période de fermetures de plusieurs mois. En août, les salons de coiffure, les salons de manucure et les salons de beauté ont reçu le feu vert pour ouvrir, mais les salons de tatouage ont été laissés de côté, bien que l’État les ait tous classés dans la catégorie « services de soins personnels ».

« Ce que les gens ne réalisent peut-être pas, c’est qu’en tant que tatoueurs, nous devons étudier des sujets tels que les agents pathogènes transmissibles par le sang », a déclaré Garcia. « Nous apprenons à éviter la contamination croisée et nous apprenons à connaître les maladies transmises par l’air et les vecteurs. Nous avons toujours eu des masques faciaux à portée de main même avant la pandémie, car nous travaillons si étroitement avec les clients. Nous avons été préparés pour cela.

Garcia fait partie d’une cohorte de propriétaires de magasins à Torrance, Long Beach et Thousand Oaks qui ont déposé une plainte contre l’État de Californie en octobre pour tenter de rouvrir, arguant que les studios de tatouage sont confrontés à des réglementations plus strictes et présentent le même semblant de risque. (La Californie a autorisé la réouverture des magasins de tatouage et des salons de massage vers la fin du mois.) Les tatoueurs ont dû se débrouiller seuls, a déclaré Garcia, en tant qu’industrie avec peu ou pas de pouvoir de lobbying formel. Ainsi, cela ressemble plus à une communauté qu’à une industrie. La plupart des artistes semblent se délecter de la liberté et de la flexibilité que permet la profession. Pourtant, les tatoueurs et les perceurs doivent faire face à la stigmatisation qui prévaut selon laquelle leur travail est moins hygiénique que les autres services de soins personnels. Et lorsqu’il s’agissait d’une catastrophe telle que la pandémie, leurs moyens de subsistance se sentaient négligés.

Maintenant que les affaires sont de retour aux États-Unis, les clients affluent, mais à un rythme différent. Des mesures de précaution telles que les limites de capacité intérieure signifient que les artistes ne peuvent plus tatouer au même rythme qu’avant, jonglant avec les rendez-vous et les rendez-vous ; Pourtant, les médias sociaux, en particulier Instagram, ont aidé de nombreux artistes à gagner en visibilité même pendant le verrouillage. Certains ont pu se constituer une audience dédiée, prendre des rendez-vous des mois à l’avance et partager leur travail.

« Mon expérience est que les gens ont toujours faim et ne pouvaient pas attendre pour reporter leur rendez-vous, même si c’est six à huit mois après leur rendez-vous initial », a déclaré Chloé Besson, une artiste basée à Denver qui a ouvert son propre studio pendant la pandémie. « L’enthousiasme m’a un peu confirmé qu’il était logique d’aller de l’avant avec l’ouverture de ma boutique. »

Besson a senti qu’il y avait un élan : les gens voulaient soutenir d’autres artistes, propriétaires de petites entreprises et causes qui leur tenaient à cœur. Au cours de l’été, elle a tiré au sort plusieurs dessins de tatouage et recueilli 14 000 $ en dons à Black Lives Matter et à d’autres organisations de la communauté noire. « Il semblait que les gens voulaient intervenir et investir de l’argent dans quelque chose qui leur tenait à cœur », a déclaré Besson. Ce type spécifique d’activisme et de collecte de fonds semble nouveau, né des circonstances politiques de l’année dernière. Le travail et la mission inclusive de Besson attirent des clients avec un état d’esprit similaire – elle ne sait pas si les gens sont attirés par son travail, sa politique ou un mélange des deux. « Je pense que les gens sont sensibles aux artistes qui sont honnêtes sur l’état de leur entreprise et n’ont pas peur de prendre position », a déclaré Besson.

Morgan Dodd, une gestionnaire de talents de 26 ans à New York, a participé à une poignée de tirages au sort de tatouages ​​à l’été 2020, certains d’artistes avec lesquels elle n’était pas trop familière. « Je viens de commencer à suivre beaucoup plus d’artistes et c’était amusant de voir leur travail », a-t-elle déclaré. L’un des premiers tatouages ​​pandémiques de Dodd provenait d’une feuille flash de dons; un artiste publierait des conceptions prédéfinies sur Instagram, et les bénéfices tirés de ces tatouages ​​seraient reversés à une organisation à but non lucratif.

« Au départ, j’avais un rendez-vous avec un artiste qui faisait un don flash, alors j’ai juste pensé : ‘Pourquoi pas ?’ et je me suis acheté un autre design », a-t-elle déclaré. Dodd est entrée dans la pandémie avec sept tatouages, et elle en a ajouté 12 autres à sa collection depuis lors. La plupart de ses pièces sont sélectionnées dans un livre de conceptions flash préfabriquées, car la plupart des artistes qu’elle suit ne proposent pas de pièces personnalisées.

En mai, Dodd a spontanément décidé de se faire tatouer le personnage No Face du film Enlevée comme par enchantement lors de sa première fête sur le toit de 2021. Un tatoueur avait installé un stand avec une imprimante portable et du papier de transfert, et était impatient de dessiner le personnage. « C’était un moment si spécial parce que tous mes amis et moi étions vaccinés et je voulais commémorer cela », a déclaré Dodd. Cependant, la plupart des clients n’auront probablement pas une séance de tatouage aussi impromptue que Dodd. Les livres de Besson sont actuellement fermés, mais elle a prédit qu’elle pourrait remplir des créneaux jusqu’à la fin de l’année. Et il y a une myriade de raisons pour lesquelles les tatouages ​​sont si pertinents, qu’ils soient ou non directement liés à la pandémie.

« Les tatouages ​​sont un moyen pour moi de décorer mon corps et de me reconnecter avec moi-même pendant cette période », a déclaré Dodd. « Pour moi, il s’agit principalement de l’histoire et du moment où je me suis fait tatouer et où j’en étais dans ma vie. »