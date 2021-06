Les tatoueurs dénoncent le racisme et la discrimination dans l’industrie aux États-Unis

Sezin Koehler avait le tatouage parfait en tête. Elle a imaginé des tourbillons bleus et violets remontant le long de son bras pour correspondre aux tatouages ​​​​colorés ornant ses épaules. Après des heures de planification et de recherche, elle a apporté son idée à un tatoueur.

L’artiste lui a jeté un coup d’œil et a dit non.

« Votre teint est un problème », se souvient-elle de l’artiste lui ayant dit.

Koehler, 42 ans, est allée voir plusieurs artistes, qui ont dit que sa peau était trop foncée pour être tatouée en couleur. Ils ont suggéré le noir et le gris, même si Koehler avait déjà des tatouages ​​​​bleus et violets.

A chaque fois, Koehler quittait les salons de tatouage en pleurant.

« Les artistes devraient pouvoir peindre sur n’importe quelle toile », a déclaré Koehler, un écrivain culturel sri-lankais et lituanien du sud-est de la Floride. « Et si vous ne pouvez pas, il y a Internet, les livres, les réseaux d’artistes qui peuvent vous apprendre. Si vous vouliez apprendre, vous le pouviez. Donc le fait est qu’ils font le choix de ne vouloir que certains types de personnes tatouer. Et c’est raciste. Il n’y a aucune excuse pour cela. »

Le racisme se manifeste de différentes manières dans l’industrie du tatouage, ont déclaré des experts à USA TODAY. Les tatoueurs de couleur signalent des pratiques d’embauche discriminatoires, des images racistes ou culturellement appropriées dans les conceptions de tatouage, des disparités salariales et un manque de respect envers les tatoueurs de couleur.

Alors que l’industrie est confrontée à des appels internes à prendre en compte sa propre blancheur, de nombreux artistes soulignent un problème majeur : une opinion omniprésente selon laquelle la couleur de peau idéale pour tatouer est le blanc. Malgré des histoires profondes de tatouage dans les communautés de couleur, les tatoueurs disent que ce mythe persiste, révélant le racisme et le colorisme au sein de l’industrie.

Plusieurs artistes de couleur ont déclaré à USA TODAY que tatouer une peau plus foncée est différent de tatouer des teintes plus claires. Une peau plus foncée laisse souvent des cicatrices plus facilement, obligeant l’artiste à se déplacer vers différentes zones et à être plus doux. Les couleurs peuvent également apparaître différemment sur une peau plus foncée, et les tatouages ​​​​couleurs superposés peuvent parfois prendre plus de temps.

Cependant, les affirmations selon lesquelles la peau foncée ne peut pas être tatouée en couleur ou dans certains styles nécessitant plus de détails sont fausses, ont déclaré les artistes.

Lianna DeGuzman, une tatoueuse philippine américaine à Oakland, en Californie, a déclaré que bien que ce récit existe depuis l’aube du tatouage aux États-Unis, le problème n’a été révélé qu’au cours des dernières années, en particulier depuis le meurtre de George Floyd l’année dernière. a déclenché des appels dans toutes les industries pour examiner le racisme systémique.

« C’est une conversation attendue depuis longtemps », a-t-elle déclaré. « Les gens sont devenus trop à l’aise de discriminer les clients à la peau plus foncée et de ne faire face à aucune répercussion. »

DeGuzman a déclaré que c’était le travail du tatoueur de s’informer sur tous les tons de peau.

Lorsque les tatoueurs ne sont pas formés pour tatouer une peau plus foncée, elle a déclaré qu’ils refusaient les clients, les laissant traumatisés et perpétuant le « mythe du teint idéal ». De nombreux artistes et clients qualifient ce comportement de « skin shaming », une micro-agression.

Koehler a déclaré qu’en raison de la honte de la peau, elle ne va plus chez les tatoueurs blancs et passe plus de temps à rechercher des artistes pour voir s’ils tatouent des personnes de couleur.

« Je ne vais tout simplement plus risquer qu’on me parle comme ça », a-t-elle déclaré.

Artiste qui fait des lignes fines et des travaux de détail, DeGuzman a déclaré que bon nombre de ses clients ont également été refusés par d’autres artistes blancs qui disent que les tatouages ​​​​détaillés sont impossibles sur une peau plus foncée.

« Cela brouille leur point de vue sur le monde du tatouage en général », a-t-elle déclaré. « Cette expérience traumatisante dure avec eux et laisse une impression durable. »

Le système d’apprentissage pour les tatoueurs préserve le mythe, a déclaré DeGuzman. Les artistes blancs transmettent le récit à des apprentis dans des magasins appartenant à des blancs qui ne tatouent déjà pas fréquemment les personnes de couleur.

Quiara Capellan, une tatoueuse afro-latina à Brooklyn, New York, a déclaré que ses clients de couleur se sentent souvent gênés de lui demander des tatouages ​​​​colorés et détaillés en raison d’expériences antérieures avec des artistes blancs.

« Quand un artiste dit qu’il ne peut pas le faire, c’est simplement qu’il ne sait pas comment le faire », a-t-elle déclaré. « Et ce n’est pas une réflexion sur le client. C’est une réflexion sur l’art et le niveau de compétence de l’artiste. Il y a des tonnes d’artistes qui travaillent sur des peaux plus foncées et savent comment travailler les couleurs et les détails sur ces tons de peau. »

Au cours de la dernière année, Capellan a déclaré qu’elle avait vu plus de pages Instagram mettant en évidence des tatouages ​​​​sur une peau plus foncée. Mais encore, elle a dit que la plupart des flux d’artistes tatoueurs qu’elle voit manquent de diversité. Souvent, Capellan a déclaré que les artistes désaturent leurs images afin que la peau de leurs clients apparaisse plus claire dans leur portfolio.

« Beaucoup d’artistes disent que cela correspond à leur esthétique, mais pourquoi est-ce leur esthétique ? » elle a dit. « Pourquoi votre esthétique efface-t-elle les tons chair plus foncés ? En fin de compte, c’est du colorisme. C’est effacer la noirceur de quelqu’un ou l’identité de quelqu’un.

Les magazines de tatouage, les médias et les émissions de télévision perpétuent le récit selon lequel la peau blanche est idéale pour le tatouage, a déclaré Tyrone Cooley, un tatoueur noir et propriétaire de Tri-Cities Tattoo Company à Atlanta.

Dans l’émission de tatouage « Ink Master », les artistes évitent souvent de tatouer une peau plus foncée. Dans la neuvième saison de l’émission, un concurrent a déclaré : « C’est celui que je voulais le moins. Comment faites-vous pour tatouer une peau vraiment foncée comme ça ? Au cours de la même saison, un concurrent a évoqué un « problème de teint » avec un couple noir.

« La suprématie blanche colore tout, même l’art », a déclaré Cooley. «Ils ne sont peut-être pas conscients du fait qu’ils sont racistes, mais cela leur a été câblé. C’est souvent ainsi que fonctionne le racisme en Amérique.

Les racines du tatouage se trouvent au sein des «communautés noires et brunes», a déclaré Koehler.

Elle a déclaré que le tatouage moderne aux États-Unis avait été coopté à partir de ses racines dans de nombreuses pratiques spirituelles et culturelles autochtones, et que le tatouage remonte à des siècles dans l’histoire de pays comme l’Inde, le Sri Lanka, la Thaïlande, le Japon, l’Égypte, le Maroc, l’Éthiopie et bien d’autres. .

« L’industrie marginalise les mêmes personnes à qui ils ont volé ces pratiques », a-t-elle déclaré.

Les colonisateurs ont souvent montré une préférence pour les tons chair plus clairs et ont intégré ce colorisme dans les pays qu’ils ont colonisés, a déclaré Koehler.

Cette idée de la blancheur comme « par défaut » s’est poursuivie aujourd’hui dans l’industrie du tatouage et est également souvent les tons de peau par défaut pour les emojis, les crayons et les pansements, a déclaré Kandace Layne, tatoueur au Queen Bee Tattoo Parlor à Marietta, Géorgie .

Layne a déclaré que le mot « sombre » est tellement stigmatisé que, avec ses clients, elle utilise des mots comme « profond » ou « extrêmement mélancolique ».

« Historiquement, de nombreuses entreprises ont décidé de ne pas travailler avec des Noirs », a-t-elle déclaré. « Il y avait cette discrimination explicite. Quand les tatoueurs disent qu’ils ne vont pas tatouer quelqu’un parce que leur teint ne correspond pas à leur style, pour moi, cela signifie qu’ils le font toujours. C’est navrant que les gens ne voient pas cela pour ce que c’est : la discrimination, le racisme.

Mais ces artistes ont vu des progrès.

Ils ont vu des artistes faire des tests de couleurs gratuits pour voir comment les couleurs et les encres guérissent sur des tons de peau plus foncés. Et de plus en plus d’artistes sont transparents sur le fait de vouloir apprendre à tatouer sur une peau plus foncée.

Une autre lueur d’espoir que beaucoup ont soulignée était les pages Instagram célébrant les tatouages ​​​​sur peau plus foncée, y compris Ink the Diaspora.

Tann Parker, un tatoueur noir qui utilise des pronoms non sexistes, a créé Ink the Diaspora en 2017 pour inspirer les personnes de couleur à se faire tatouer qu’elles veulent, malgré ce que quelqu’un leur a peut-être dit sur le fait que leur peau n’est pas idéale pour le tatouage. La page permet également de mettre les gens en contact avec des artistes de couleur et d’augmenter la visibilité de ces artistes et de leur travail.

« Je veux toujours offrir de l’inspiration et de l’espoir parce que j’aime tous mes tatouages, mais pour en arriver là, vous devez surmonter certaines insécurités que cette industrie vous imposera », ont-ils déclaré.

En termes simples, les tatoueurs blancs ne détiennent pas toutes les informations, même s’ils sont souvent considérés comme des experts, a déclaré Park.

D’autres tatoueurs de couleurs recommandées échangent des arrière-plans blancs sur des exemples de motifs de tatouage pour différentes nuances, arrêtent de filtrer les images pour rendre la peau plus claire et cherchent à se former au tatouage des peaux plus foncées. Plusieurs artistes ont déclaré à USA TODAY que la plupart des peaux d’entraînement synthétiques ne sont disponibles que dans des tons plus clairs, ils recommandent donc de pousser et d’acheter une peau d’entraînement dans différents tons de peau.

Bien que l’embauche de plus de tatoueurs de couleur soit un pas dans la bonne direction, Layne a déclaré qu’elle était réticente à encourager les magasins à le faire avant de changer leur culture de l’intérieur.

« Il y a beaucoup de travail interne, et il doit venir d’un endroit authentique, pas seulement de ne pas vouloir paraître raciste de peur de perdre des affaires », a-t-elle déclaré.

Capellan craint que la majeure partie du travail de lutte contre le racisme dans le tatouage ne repose sur les épaules d’artistes de couleur plutôt que sur des artistes blancs.

« Les tatoueurs de couleur ne peuvent pas faire tout le changement à eux seuls », a-t-elle déclaré. « Nous menons ce combat depuis longtemps.

Contactez News NOW Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.