Les tatouages ​​​​sans encre sur les bras de Pete Davidson ne sont pas éternels

Les tatouages ​​ne sont plus éternels.

Pete Davidson est sorti de cure de désintoxication la semaine dernière avec une table rase.

La star de « The King of Staten Island », 30 ans, portait un t-shirt à manches courtes lors d’un match des Los Angeles Clippers avec son copain rappeur Machine Gun Kelly et les tatouages ​​qui couvraient autrefois les avant-bras du comédien semblaient considérablement décolorés et dans certains cas inexistants. .

Davidson a commencé à se faire enlever ses tatouages ​​il y a des années, et le processus est devenu de plus en plus populaire.

De nombreuses stars, dont Johnny Depp, Angelina Jolie et Jessica Alba, ont effacé de l’encre ces dernières années, et les affaires sont en plein essor pour les entreprises de détatouage.

« Nous venons de vivre notre meilleur mois », Lorenzo Kunze, propriétaire de Détatouage sans encre à Soho, a déclaré au Post.

Pete Davidson (à droite, avec Machine Gun Kelly) est sorti de cure de désintoxication la semaine dernière, semblant avoir presque retiré sa manche de tatouages. Virisa Yong/BFA.com

Davidson a commencé à se faire enlever ses tatouages ​​il y a des années afin qu’il n’ait pas à passer « trois heures » pour les dissimuler sur les plateaux de tournage, a-t-il déclaré à l’animateur de « Late Night » Seth Meyers en 2021. Rosalind O’Connor/NBC via Getty Images

Il a travaillé avec des athlètes des Giants et des Rangers de New York et des bandes dessinées dont Michael Rapaport. Mais la majorité de ses clients ne sont ni riches ni célèbres : ce sont des millennials typiques.

« Notre groupe démographique le plus important est constitué de femmes et d’hommes âgés de 25 à 35 ans », a déclaré Kunze. Il a noté que les gens ont tendance à se lasser de leurs tatouages ​​– en particulier ceux obtenus spontanément à l’adolescence et au début de la vingtaine – après environ trois ans et qu’ils sont souvent motivés par des ambitions professionnelles.

En 2021, dans « Late Night » avec Seth Meyers, Davidson a expliqué qu’il était obligé de retirer ses dessins corporels afin de ne pas avoir à passer « trois heures » pour les dissimuler sur les plateaux de tournage.

« Honnêtement, je n’aurais jamais pensé avoir l’opportunité d’agir et j’aime beaucoup ça », a-t-il déclaré à Meyers.

« Les brûler est pire que les obtenir », a déclaré Davidson à Meyers en 2021 à propos du processus de détatouage.

Mais il a admis que le processus n’était ni facile ni indolore.

« Les brûler est pire que les attraper, car non seulement ils brûlent votre peau, mais en plus vous portez ces grosses lunettes, n’est-ce pas ? Donc vous ne pouvez rien voir et le médecin est là avec vous », a déclaré Davidson.

Le détatouage au laser est le le plus courant méthode de suppression. Un laser est utilisé sur la peau pour briser l’encre du tatouage en petites particules que le système immunitaire du corps dissout au fil du temps. Les séances durent généralement 30 minutes et coûtent plusieurs centaines de dollars ; plusieurs séances sont généralement nécessaires.

Davidson s’est fait faire trois tatouages ​​pour Kim Kardashian lorsque le couple est sorti ensemble entre octobre 2021 et août 2022 – « Ma copine est avocate » sur son cou ; les mots « Jasmine et Aladdin » de leur premier baiser dans le sketch SNL sur le thème d’Aladdin ; et KNSCP, une référence à ses enfants, North, Saint, Chicago et Psalm.

L’un des tatouages ​​​​de Davidson pour Kim Kardashian dit: « Ma fille est avocate. »

Michelle Myles, une artiste à Tatouage Daredevil dans le Lower East Sideles soi-disant « manches » – des avant-bras fortement encrés comme ceux de Davidson – peuvent nécessiter jusqu’à une douzaine de traitements pour être retirés.

L’ancien de SNL a usé son cœur comme de l’art sur sa manche – littéralement. Au fil des années, il a accumulé une multitude de tatouages ​​​​liés à des relations amoureuses qui ont fait faillite.

Alors qu’il sortait avec Cazzie David, il avait un autoportrait qu’elle avait dessiné d’elle-même lorsqu’elle était enfant, tatoué à l’intérieur de son bras.

Ils se sont séparés en 2018 et, quelques mois plus tard, il s’est fiancé à Ariana Grande et a fait inscrire ses initiales sur son pouce.

Davidson a également fait graver le nom de Kardashian sur son cou.

Les fiançailles n’ont pas duré et Davidson est sorti avec Kim Kardashian pendant près d’un an – et trois tatouages ​​liés à elle, dont un qui arborait « Ma fille est une avocate » sur son cou – avant de se séparer en août 2022.

« Ce genre de tatouages ​​qu’il avait semblait vraiment impulsif », a déclaré Myles. « Je ne suis pas surpris de voir tout ce qu’il a eu [some] supprimé. »

En plus de l’encre pour ses ex, Davidson a amassé des dizaines d’autres tatouages ​​douteux au fil des ans, des portraits de feu la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg et Hillary Clinton à un requin géant à bouche rouge sur sa poitrine et au pont Verrazano sous sa clavicule.

Certains, a déclaré Myles au Post, semblent plus complexes que d’autres.

Avant que Davidson et Ariana Grande ne rompent leurs fiançailles en octobre 2018, après cinq mois, l’ancienne de SNL avait ses initiales tatouées sur son pouce.

Outre l’encre de ses ex, Davidson a accumulé des dizaines d’autres tatouages ​​au fil des ans, notamment un requin géant sur sa poitrine, vu ici, et un portrait de feu la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg sur son épaule gauche.

« Pour un laser, il faut attendre qu’il talonne, ce qui peut prendre jusqu’à six semaines. Il faut beaucoup plus de temps pour enlever quelque chose que pour essayer de le recouvrir, mais toutes les dissimulations ne fonctionneront pas comme une couverture », a déclaré un expert à propos du long processus de détatouage.

Davidson a probablement eu plusieurs séances de laser pour enlever ses tatouages ​​​​les plus élaborés.

« Il y en avait un représentant un arbre élaboré dans une forêt qui faisait tout le tour de son avant-bras. Cela aurait pu durer six à dix heures [to remove]puis vous en avez qui ont l’air plutôt spontanés – on les appelle des tatouages ​​​​de style ignorant », a déclaré Myles.

Mike Bellamy, propriétaire de Red Rocket Tattoo à Midtown, a déclaré au Post que les détatouages ​​et les dissimulations – dans lesquels il recréera un nouveau dessin sur un ancien – ont augmenté, en partie parce que les tatouages ​​impulsifs sont en hausse. .

« Vous pouvez désormais trouver des gens qui font de l’encre dans les bars et même lors des mariages. Les plus jeunes sont impulsifs. Ils viendront et diront : « Je ne suis même pas sûr de ce que je veux » et ils choisiront quelque chose », a déclaré Bellamy.

Angelina Jolie s’est fait retirer le tatouage de Billy Bob Thornton sur son bras après sa rupture avec l’acteur en 2002.

Johnny Depp a tristement changé son tatouage « Winona Forever » en « Wino Forever » après sa séparation de l’actrice Winona Ryder en 1993.

En 2008, Pharrell Williams a subi une greffe de peau, une intervention chirurgicale consistant à transplanter de la peau saine d’une partie du corps à une autre, ainsi qu’un traitement supplémentaire au laser pour enlever ses tatouages ​​sur les bras, dont celui d’un ange gardien qu’il sentait devenu trop grand.

« Les noms ont toujours été le plus gros tatouage à enlever, à dissimuler ou à regretter. La question se pose toujours : ‘Etes-vous sûr de cela avant de le faire ?’

Myles dit que Davidson a presque certainement utilisé l’élimination au laser, qui est devenue plus rapide et plus efficace ces dernières années.

Il y a des années, le processus n’était pas si simple.

Jessica Alba a enlevé un tatouage sur son cou qu’elle s’était fait à 17 ans.

«Je suis tellement irritée que je l’ai fait faire au laser plusieurs fois, et ça ne sort pas», a déclaré Alba à Refinery 29 en 2019 à propos de son tatouage sur le cou au laser.

En 2008, Pharrell Williams a dû subir une greffe de peau – une intervention chirurgicale consistant à transplanter de la peau saine d’une partie du corps à une autre – ainsi que des traitements au laser pour enlever ses tatouages ​​sur les bras, dont celui d’un ange gardien qu’il sentait devenu trop grand.

« Ça va coûter cher, mais ça vaut le coup. » Williams a déclaré à British Vogue à l’époque. « J’ai eu du feu dans les bras ! Je suis un adulte ! »