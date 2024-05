Les tatouages ​​peuvent augmenter le risque de développer un lymphome, selon une nouvelle étude alarmante

{{#rendered}} {{/rendered}}

Dans le paysage moderne de l’expression de soi, l’attrait des tatouages ​​n’a fait que croître.

Mais une nouvelle étude contient une révélation surprenante : les personnes tatouées pourraient avoir un risque 21 % plus élevé de développer un lymphome.

L’étude de l’Université de Lund en Suède révèle que les risques de développer un lymphome augmentent quelle que soit la taille du tatouage.

DES PATIENTS DE MÉLANOME RÉVÈLENT DES HISTOIRES DRAMATIQUES POUR LE MOIS DE SENSIBILISATION AU CANCER DE LA PEAU : « JE PENSAIS ÊTRE PRUDENT »

Le Dr Christel Nielsen, auteur principal de l’étude, a souligné l’importance culturelle des tatouages ​​en tant que forme d’art corporel.

« Les gens voudront probablement continuer à exprimer leur identité à travers des tatouages, et il est donc très important que nous, en tant que société, puissions garantir que cela est sûr », a déclaré le Dr Nielsen dans un communiqué.

Ces remarques mettent en évidence les implications plus larges de la tendance croissante du tatouage en matière de santé et de sécurité.

Voici une plongée plus profonde.

Types de cancer les plus courants chez les personnes tatouées

Le lymphome est un type de cancer qui attaque le système lymphatique, un élément clé de la défense immunitaire de l’organisme.

L’étude a révélé que les types de cancer les plus courants associés aux personnes tatouées étaient le lymphome non hodgkinien diffus à grandes cellules B et le lymphome folliculaire non hodgkinien.

L’American Cancer Society note que le lymphome non hodgkinien est l’un des cancers les plus courants aux États-Unis, représentant environ 4 % de tous les cancers.

L’organisation de lutte contre le cancer estime qu’environ 80 620 personnes recevront un diagnostic de lymphome non hodgkinien cette année.

La nouvelle étude, publiée dans la revue eClinicalMedicine, a duré une décennie et a impliqué 11 905 participants âgés de 20 à 60 ans.

De ce groupe, 2 938 personnes souffraient d’un lymphome. Les participants, qui comprenaient des personnes atteintes d’un lymphome ainsi que des personnes d’un groupe témoin, devaient remplir un questionnaire détaillé sur les tatouages.

DÉPISTAGES DU CANCER : VOICI 5 TYPES ET INFORMATIONS CRITIQUES À SAVOIR SUR CHACUN

Bien que l’étude n’ait trouvé aucune corrélation significative entre taille des tatouages et le risque de lymphome, il a été constaté que le risque de lymphome est le plus élevé chez ceux qui ont eu leur premier tatouage moins de deux ans auparavant.

Les chercheurs affirment que davantage d’études et de travaux sont nécessaires.

Le rapport arrive à un moment crucial où les tatouages ​​gagnent du terrain dans tous les segments démographiques.

Une enquête du Pew Research Center d’août 2023 a illustré la prévalence des tatouages ​​parmi les Américains, révélant que 32 % des adultes ont au moins un tatouage.

Les données de Pew ont révélé que les tatouages ​​sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes.

Parmi eux, 22 % ont plus d’un tatouage sur le corps. De plus, les données de Pew ont révélé que les tatouages ​​sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes.

Actuellement, la Food and Drug Administration (FDA) ne réglemente pas les encres et pigments utilisés dans les tatouages. Bien que la FDA exerce une certaine surveillance sur les tatouages, elle laisse la réglementation active à la juridiction des entités étatiques et locales.

BRACELETS PERMANENTS : LA TENDANCE QUI DONNERA LE « FRAIS » D’UN TATOUAGE « SANS DOULEUR »

La collaboratrice médicale de Fox News, la Dre Janette Nesheiwat, médecin doublement certifiée exerçant à New York, a fait part de ses inquiétudes à ce sujet. « L’encre est considérée comme cancérigène », a-t-elle déclaré.

« Le système immunitaire s’active en réponse à l’encre que vous mettez dans votre corps », a récemment déclaré le Dr Nesheiwat sur « Fox & Friends First ».

Les tatouages ​​semblent devenir de plus en plus acceptables et courants d’année en année, alimentés peut-être par leur adoption par les célébrités et bien d’autres.

Les chercheurs envisagent désormais d’examiner les liens possibles entre les tatouages ​​et différents types de cancer ainsi que les maladies inflammatoires.

Cette acceptation concorde avec les prévisions de Fortune Business Insights, qui prévoit que la taille du marché mondial du tatouage fera plus que doubler, passant de 2,22 milliards de dollars à 4,83 milliards de dollars d’ici 2032.

Pourtant, malgré la croissance du marché, les informations complètes sur les implications à long terme du tatouage sur la santé sont rares.

Les chercheurs de l’Université de Lund ont réclamé des examens plus complets sur la relation entre les tatouages ​​et divers problèmes de santé, reconnaissant que leurs résultats sont limités.

La communauté des chercheurs est impatiente de comprendre tout l’impact des tatouages ​​sur la santé humaine à mesure que leur popularité continue de croître.