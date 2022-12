Les tatouages ​​de Sam Smith et leur signification – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Global/Shutterstock

Sam Smith est un artiste lauréat d’un Grammy dont le single “Unholy” a dominé les charts fin 2022

Le chanteur, qui s’identifie comme non binaire, a reçu un contrecoup pour avoir porté une combinaison à paillettes lors d’un concert, incitant les fans à les défendre en appelant à la “grosphobie”.

Sam a admis qu’ils avaient plus de 35 tatouages ​​​​sur le corps et a déclaré qu’ils essaieraient un “tatouage facial” à l’âge de 70 ans.

Sam Smith a dominé les charts pop fin 2022 avec leur single “Unholy” avec Kim Pétras. Alors que certains fans ne semblaient pas en avoir assez du club banger, d’autres n’étaient pas si satisfaits de la performance de Sam au Jingle Bell Ball de la capitale à Londres, car leur combinaison scintillante a provoqué un peu de contrecoup, y compris “fat shaming”. ” Le hitmaker «On My Mind» a reçu une vague de soutien à l’époque, car les vrais fans savent que Sam a lutté avec son image corporelle et son sexe tout au long de sa vie, devenant «non binaire» en 2019.

Depuis l’annonce, Sam a souvent pris note sur son Instagram de son cheminement vers l’amour de soi, qui comprend l’acceptation de son corps et de son art. Le gagnant d’un Grammy a récemment révélé sur Le spectacle de Jennifer Hudson qu’ils ont environ 35 tatouages ​​! Lorsqu’on leur a demandé comment ils choisissaient l’image à graver dans leur peau, Sam a répondu qu’ils les choisissaient au hasard ! “Je suis un peu téméraire, le jour de, je me dis:” Fais-le “”, ont-ils expliqué, avant de plaisanter, “Parce que j’en ai tellement de mauvais que je ne m’en soucie plus.”

Anneaux de doigt

Sam a révélé que leurs tout premiers tatouages ​​​​avaient été placés sur leurs deux index. “En fait, je n’avais jamais prévu d’être tatoueur”, a-t-il déclaré GQ britannique en novembre 2022. “J’ai eu ces deux-là quand j’avais 17 ans”, ont-ils ajouté en levant leurs index, qui comportaient deux bagues en diamant encrées dessus. “Je pense que j’en ai probablement près de 30 maintenant parce que j’apprécie la couverture.”

“Seul”

En parlant avec Jennifer Hudson, Sam a admis que leur tatouage le moins préféré est l’image du mot “seul” collé sur leur biceps droit. Sur Instagram, ils ont expliqué: “C’est juste que je suis un t ** t mélancolique. Ha. Je le vois comme un petit point positif cependant… Je ne suis plus seul… Juste seul… Ce qui est ok x. J’ai pensé que je les partagerais avec vous parce que je les aime.

Couple qui s’embrasse

Sam a une image de contour de ce qui semble être James Dean et Marlon Brando embrasser. L’art corporel est sur leur épaule gauche et semblerait indiquer leur combat pour l’égalité LGBTQ+.

Debout dans le miroir

Après que Sam ait fait savoir au monde qu’il s’identifiait comme “non binaire”, un tatouage était de mise ! Sam avait une image de dessin animé incroyable d’un garçon regardant dans un miroir en pied tout en ne portant que des sous-vêtements et des talons hauts. Le tatouage a été encré par l’artiste Miles Langford le 22 avril 2021, selon leur Instagram.

Signe égal

Sam s’est rendu sur leur Instagram pour montrer leurs signes égaux tatoués sur leur annulaire, ce qui représente la lutte pour l’égalité du mariage. Partageant un instantané de l’art corporel, Sam a écrit: «Celui-ci est assez explicite. Cela montre mon point de vue sur le mariage homosexuel et l’égalité pour tous.

Oiseau et Ourdou

Une magnifique image d’un oiseau noir est encrée sur l’avant-bras gauche de l’idole britannique. Un mot dans la langue ourdou est placé à côté de l’oiseau selon BodyArtGuru. Le point de vente a rapporté que l’oiseau est un symbole de courage et de liberté.

La lettre ‘B’

Sur leur index, Sam a la lettre “B” tatouée. BodyArtGuru affirme que la lettre représente l’ancien partenaire de Sam Brandon Flynncar Sam serait maintenant en couple avec François Rocci.

Escarpins rouges

Sam a une jolie image de talons hauts rouges encrés près de son poignet gauche. Cela semblerait être un hommage à l’un de leurs accessoires préférés. « Je me sens autant femme qu’homme. Je me suis fait taquiner pour ça. Mais il y avait aussi des gens qui me respectaient pour me promener comme ça dans mon école », ont-ils dit au Norme du soir en 2017. “J’achète juste tout, des talons, des robes. J’aime un talon. J’ai plein de talons à la maison.

Le dragon de Pete

Sam a montré son amour pour l’un des films classiques de Disney. Le chanteur avait le dessin animé dragon Elliot des années 1977 Le dragon de Pete.

Poisson-globe

Lors de leur visite à Le spectacle de Jennifer Hudson en novembre 2022, Sam a révélé sa plus récente encre corporelle. L’artiste a dit qu’ils avaient un “poisson-globe” sur leur avant-bras gauche. “J’aime quand les tatouages ​​​​ont l’air un peu masculins, mais ils ont en fait de belles nuances amicales”, a-t-il déclaré à l’hôte.

Avion Spitfire

Également dans le talk-show, Sam a expliqué comment ils se sont retrouvés avec un tatouage “étrange” peu de temps après leurs deux premiers tatouages ​​sur leurs index. “Puis j’en ai eu un à la cheville”, ont-ils dit à Jennifer. “J’en ai un vraiment bizarre, un avion Spitfire, je ne sais pas pourquoi. Quand j’étais ivre à Malia.

Plans de tatouage à venir

Enfin, dans le même talk-show, Sam a dit à Jennifer qu’ils seraient assez courageux pour se faire tatouer le visage quand ils seraient beaucoup plus âgés… mais qu’ils le garderaient à une taille respectable. “Puis quand j’aurai 80 ans, j’en aurai un énorme sur le visage”, a plaisanté Sam.

