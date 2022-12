Les tatouages ​​de Millie Bobby Brown – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Millie Bobby Brown est devenue célèbre en tant que merveille télékinésique nommée 11 dans la série à succès Netflix “Stranger Things”

La star britannique a plusieurs tatouages, dont un en l’honneur de son personnage de “Stranger Things”

Lors de la première de son film “Enola Holmes 2”, Millie a dévoilé sa collection d’art corporel dans une robe Louis Vuitton aux côtés de son petit ami Jake Bonjiovi

Millie Bobby Brown a un curriculum vitae hollywoodien assez impressionnant pour une si jeune actrice. L’actrice britannique, née le 19 février 2004, est devenue un nom familier avec le hit de Netflix Choses étranges et a depuis ajouté quelques énormes films à succès à la liste tels que Godzilla contre. Kong, Enola Holmes et le prochain Les filles que j’ai été.

Pour être un tel débutant à Tinseltown et bien…la vie, Millie possède également une impressionnante collection de tatouages. “J’ai 7 tatouages”, a-t-elle révélé dans une interview vidéo pour Filaire. “J’en ai une sur mon dos de fleurs, une sur mes côtes, une ici [pointing to right thigh] et un autre sur mon pied. Bien que cela n’ajoute que cinq tatouages ​​dans nos calculs, il s’agit toujours d’un nombre solide.

Peut-être que tout son “adulte” – avec une énorme carrière et une myriade d’art corporel – vient de sa “maturité”. “J’ai toujours su que j’étais mature, et je ne pouvais pas vraiment m’en empêcher”, a-t-elle déclaré. Séduire en 2022. Quelle que soit la raison, approfondissons les tatouages ​​​​de Millie, ci-dessous.

Grand-mère Ruth

La jeune star a fait ses débuts avec un nouveau tatouage de la cage thoracique au Enola Holmes 2 première en octobre 2022. Portant une magnifique robe rose de Louis Vuitton, Millie a montré le nom «Ruth» le long de sa cage thoracique droite. On pense qu’il s’agit d’un hommage à sa défunte grand-mère, Ruthdécédé en 2020 après une bataille contre la maladie d’Alzheimer, selon Charme. « La maladie d’Alzheimer, c’est le mal. C’est cruel. Enlever à quelqu’un la capacité de se souvenir de ses souvenirs et ensuite comment fonctionner comme un être humain », écrivait Millie sur son Instagram à l’époque. “C’est tellement difficile de s’asseoir là et de regarder.”

Elle a également révélé que sa grand-mère avait eu un cas de Covid-19 au moment de son décès. “Je ne pouvais pas rentrer à la maison pour vous faire un dernier câlin à cause de Covid-19, donc FaceTime était tout ce que nous avions”, a écrit Millie sur ses réseaux sociaux. “Je t’ai chanté autant que ma voix pouvait le supporter, même quand tu dormais. Ce sont des souvenirs que je n’oublierai jamais.

Hommage à “Stranger Things”

Millie est surtout connue pour jouer le protagoniste 11 sur Choses étranges. Il semble qu’elle comprenne à quel point le rôle était important pour sa position à Hollywood, elle a donc décidé de l’immortaliser avec de l’encre corporelle ! La jeune star s’est fait tatouer “011” sur son poignet, tout comme le personnage.

Cœur

Bien qu’il puisse être difficile à repérer sur le tapis rouge, le petit tatouage de cœur de Millie sur sa clavicule est tout à fait inoubliable. Même le tatoueur le pense. “Grand bravo à cette jeune femme absolument incroyable @milliebobbybrown Arborant mon design très dur et détaillé aux prix 😅..”, a plaisanté le propriétaire de @sketchreppinink sur Instagram, comme on le voit ici.

Rose

Il n’est pas aussi difficile de rater le magnifique tatouage de rose de Millie sur son dos. La conception complexe se trouve sur son côté gauche juste en dessous de ses épaules. Dans un article bien trop mignon, le petit ami de Millie, Jake, a partagé des clichés de la femme dans un bain à remous, où la rose est bien en vue.

