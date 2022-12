Les tatouages ​​de Kanye West enlevés dans un studio de Londres après des propos antisémites

“Nous enlèverons gratuitement vos tatouages ​​​​de Kanye”, a annoncé le salon de tatouage londonien Naama Studios sur Instagram le mois dernier alors que Ye, le rappeur et magnat de la musique anciennement connu sous le nom de Kanye West, a été condamné pour une série de déclarations antisémites faites publiquement ces derniers temps. mois.

LONDRES – Avez-vous un tatouage de Kanye West que vous regrettez maintenant ? Un studio de tatouage en Grande-Bretagne supprime l’art corporel inspiré du rappeur – et il ne vous facturera même pas pour cela.

“Nous comprenons que les tatouages ​​peuvent être déclencheurs pour certaines personnes et que tout le monde ne peut pas se permettre d’enlever ses tatouages”, a déclaré la société au Washington Post dans un e-mail jeudi. Il a noté que l’une des personnes qui ont accepté l’offre a déclaré qu’elle était harcelée pour son tatouage inspiré de Ye.

“Lorsque vous avez un tatouage inspiré par quelqu’un que vous admirez et qu’il commence à faire la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons, ce n’est pas exactement quelque chose que vous voulez porter sur votre manche”, a déclaré Naama.

Ye a été l’une des figures centrales de la culture américaine du divertissement, et des centaines de messages peuvent être trouvés sur Instagram sous le hashtag #Kanyetattoo. Il y a des paroles, des pochettes d’album, des citations et des portraits du rappeur gravés dans diverses parties du corps de fans de Grande-Bretagne aux États-Unis.

À la suite de ses diatribes publiques et de ses discours de haine, Ye a été rapidement abandonné par plusieurs marques avec lesquelles il avait conclu des accords lucratifs et a été exclu de ses comptes Twitter et Instagram pour avoir enfreint les règles d’utilisation. L’ex-femme Kim Kardashian, que Ye a harcelée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux au milieu de leur divorce très médiatisé, a également – ​​du moins en public – pris ses distances avec le père de ses quatre enfants.