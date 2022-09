Les tatouages ​​consacrés à Lionel Messi, des joueurs pro aux fans

Pour certains fans du beau jeu, rencontrer leur joueur préféré, se faire photographier et dédicacer un maillot est un rêve devenu réalité. Pour d’autres, leur amour pour un joueur et une équipe ne connaît pas de limites, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils obtiennent quelque chose de plus permanent et intime : un tatouage.

2 Connexe

Peu de joueurs inspirent autant les tatouages ​​de fans que le septuple vainqueur du Ballon d’Or et joueur du PSG Lionel Messi, qui était de retour lors de sa visite à la base d’entraînement de l’Inter Miami après le match amical international de l’Argentine contre le Honduras en Floride.

Francisco Ranieri, gardien de but à l’Inter Miami, a vécu “la plus belle journée de sa vie” lorsque la légende argentine a signé l’avant-bras du jeune gardien, qui l’a ensuite fait tatouer de façon permanente. La légende de Ranieri montre aussi l’émotion et l’amour qu’il a pour son compatriote : “Leo, tu as réalisé un rêve et chaque jour je regarde mon bras, je me souviendrai de l’excitation que j’ai ressentie quand je t’ai rencontré. Je ne peux pas mettre de mots comme tu es génial !”

Francisco n’est pas le seul à adorer Messi et à investir dans une expression permanente et permanente de cette adoration, bien que certains aient fait des efforts fous pour obtenir une signature Messi sur leur corps. Nous avons choisi certains de nos tatouages ​​​​de fans préférés du grand argentin.

Un super fan, Cristian Solera, est venu de sa ville natale de San Juan, en Argentine, et a suivi l’équipe nationale jusqu’à Londres afin qu’il puisse faire signer à Messi son tatouage de jambe. Après avoir attendu à l’extérieur de l’hôtel où logeait l’équipe et avoir failli se faire expulser, il a pu rencontrer l’un des entraîneurs qui l’a aidé à réaliser son rêve.

Solera a écrit dans sa légende Instagram “que pour certains ce n’est peut-être qu’une signature de footballeur, pour moi et pour des milliards de personnes, c’est un exemple à suivre”.

Bien que le tatouage de Solera soit moins visible, le Brésilien Igor Magalhaes a couvert tout son dos avec la célébration du but emblématique de la superstar avec une œuvre d’art portable qui a nécessité trois séances. Le tatouage montre la célèbre célébration de Messi après avoir marqué un vainqueur tardif pour Barcelone contre le Real Madrid et avoir tenu son maillot n ° 10 devant la foule de Bernabeu.

Le tatouage figurait sur TyC sports, où il a attiré l’attention de Messi et il a promis de le signer. Il a rencontré Magalhaes à Brasilia et a signé l’énorme tatouage, et le super fan a écrit “Maintenant, je peux mourir en paix”, après avoir publié l’interaction sur son Instagram.

Il y a d’innombrables fans avec des tatouages ​​Messi, mais après avoir remporté la Copa America en 2021 contre le Brésil, il y a eu naturellement une autre vague de fans représentant des images épiques de la finale dans leur art corporel. Un fan chanceux avec une image de Messi tenant et embrassant le trophée de la Copa America sur son dos a rencontré le maestro, qui a honoré l’œuvre avec son autographe.

Lionel Messi a signé le dos d’un fan avec un tatouage de Messi avec le trophée de la Copa America. Ceci via TyC Sports. pic.twitter.com/8Pbrak55tB – Roy Nemer (@RoyNemer) 16 novembre 2021

Pendant ce temps, d’autres fans espèrent un jour embellir leurs tatouages ​​dédiés à l’un des plus grands pour tous jouer au beau jeu, mais pour l’instant, il va falloir qu’ils continuent à rêver.

Un fan de Barcelone exhibant son tatouage de Lionel Messi devant le Camp Nou ! pic.twitter.com/4BzgC3sG2A – Quotidien du football (@footballdaily) 6 août 2021