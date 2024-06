Les tatouages ​​associés à un risque 21% plus élevé de lymphome – nouvelle étude

Le regret a été pendant de nombreuses années considéré comme l’effet secondaire le plus grave des tatouages. Mais mon nouvelle étude suggère qu’il pourrait y avoir des choses bien pires à craindre que cela.

Les tatouages ​​sont désormais un grand public signifie exprimer son identité ou célébrer des étapes importantes de la vie. Pourtant, nous savons très peu de choses sur les effets à long terme sur la santé. Les produits chimiques dangereux présents dans l’encre de tatouage ont retenu l’attention en Europe au cours des dix dernières années. En parallèle, des recherches ont montré que l’encre injectée dans la peau n’y reste pas.

Le corps perçoit l’encre du tatouage comme quelque chose d’étranger qui doit être éliminé, et le tatouage provoque une réponse immunitaire qui fait qu’une grande partie des particules d’encre se retrouvent dans les ganglions lymphatiques. Mais la dernière pièce du puzzle manquait : comment l’encre de tatouage déposée dans le système lymphatique affecte-t-elle la santé des gens ?

Pour relier les points, mes collègues et moi-même de l’Université de Lund, en Suède, avons mené une vaste étude pour déterminer si le fait d’avoir des tatouages ​​pouvait augmenter le risque de lymphome malin, une forme rare de cancer qui affecte les globules blancs (lymphocytes). L’étude a été récemment publiée dans la revue eClinicalMedicine.

Avec une population où plus de un sur cinq est tatoué, la Suède est l’un des pays les plus tatoués au monde. Le pays a également une longue tradition de tenue de registres de population. Par exemple, le Registre national du cancer inclut toutes les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer.

Notre étude a inclus toutes les personnes en Suède ayant reçu un diagnostic de lymphome entre 20 et 60 ans entre 2007 et 2017. Pour chaque personne atteinte d’un lymphome, trois personnes aléatoires du même sexe et du même âge mais sans lymphome ont été identifiées (les « témoins » utilisé à des fins de comparaison).

Les participants ont répondu à un questionnaire sur plusieurs facteurs liés au mode de vie, et ceux qui étaient tatoués ont été interrogés sur la taille du tatouage, leur âge au premier tatouage et les couleurs du tatouage. L’étude a porté sur 5 591 personnes (1 398 cas et 4 193 témoins).

Nous avons constaté que les personnes tatouées présentaient un risque de lymphome 21 % plus élevé que les personnes non tatouées après avoir pris en compte le statut de fumeur et le niveau d’éducation (deux facteurs pouvant être associés au fait de se faire tatouer et de développer un lymphome).

Il est important de garder à l’esprit que le lymphome est une maladie très rare et que l’augmentation du risque est liée à un risque de base très faible. Selon le Conseil national de la santé et de la protection sociale, 22 personnes sur 100 000 âgées de 20 à 60 ans ont reçu un diagnostic de lymphome en Suède en 2022.

La taille n’a pas d’importance

La taille des tatouages ​​ne semblait pas avoir d’importance. Ce qui comptait, c’était le temps – depuis combien de temps les participants avaient leurs tatouages. Le risque semble plus élevé pour les nouveaux tatouages ​​(reçus dans les deux ans) et pour les tatouages ​​plus anciens (reçus il y a plus de dix ans).



Il n’est pas approprié de donner des recommandations en matière de tatouage sur la base de cette seule étude. Des recherches supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir faire cela. Mais ce que la recherche nous dit, c’est que pour les personnes tatouées, il est important d’être conscient que les tatouages ​​peuvent avoir des effets sur la santé et que vous devez consulter un médecin si vous ressentez des symptômes pouvant être liés au tatouage.

La tendance du tatouage semble être là pour rester. Alors que les gens continueront à se faire tatouer, il est de la responsabilité de la société de veiller à ce que cela puisse être fait de la manière la plus sûre possible.

Il est clairement nécessaire d’approfondir la compréhension des implications des tatouages ​​sur la santé. À l’heure actuelle, mes collègues et moi terminons des études parallèles sur deux types de cancer de la peau et sommes sur le point de lancer de nouvelles recherches pour découvrir s’il existe un risque accru de maladies liées au système immunitaire, telles que les maladies de la thyroïde et sarcoïdose.