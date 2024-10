Les tasses intelligentes à température contrôlée d’Ember sont à 20 % de réduction aujourd’hui

L’automne est arrivé, apportant avec lui des températures plus fraîches. Heureusement, Ember organise une vente jusqu’au 21 octobre, ce qui supprime 20 pour cent de réduction sur bon nombre de ses navires auto-chauffants, y compris le Tasse de braise 2 un de nos plaisirs coupables. Le tasse de 10 onces est disponible pour environ 104 $ (27 $ de rabais) avec code promotionnel SAISON20 tandis que le version 14 onces est tombé à environ 120 $ (30 $ de rabais). Le même code est également valable pour les versions métalliques des deux modèles, ainsi que pour le modèle de 16 onces. Gobelet de braise (maintenant 143,96 $) et l’ultra-chic Tasse de voyage 2 Plus (maintenant 159,96 $).

Chaque Ember Mug 2 dispose d’une batterie intégrée, qui permet à la tasse intelligente de deuxième génération de durer jusqu’à 90 minutes par charge ou indéfiniment si vous la placez sur le dessous de verre de chargement inclus. Il s’associe à une application mobile simple pour Android et iOS, tout comme Ember Tumbler et Travel Mug 2 Plus, qui partagent les mêmes idées, vous permettant de verrouiller une température comprise entre 120 et 145 degrés Fahrenheit. Le Travel Mug 2 Plus de 12 onces va encore plus loin avec des voyants d’état LED, des commandes intégrées et la prise en charge de l’outil Find My d’Apple, vous offrant un moyen simple de garder un œil dessus à l’aide d’un iPhone ou d’un Mac.