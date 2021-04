Lorsque Brooklyn Center, Minnesota, la policière Kim Potter aurait pris son arme de service pour un pistolet paralysant et aurait tué dimanche un automobiliste noir non armé, c’était au moins le 16e incident de «confusion des armes» aux États-Unis depuis 2001.

Et la victime, Daunte Wright, était au moins la quatrième personne à en décéder, selon les données compilées par le site Web FatalEncounters.org et le professeur Paul Taylor de l’Université du Colorado, qui suit de tels cas.

Ces types d’incidents sont rares, disent les experts, bien qu’aucune agence gouvernementale ne surveille l’utilisation d’appareils de type Taser dans tout le pays, il est donc impossible de dire avec certitude combien de fois cela s’est produit.

Ce qui est certain, c’est que ces scénarios sont évitables. Quand ils se produisent, c’est généralement le résultat d’une formation d’officier inadéquate ou périmée, selon au moins une demi-douzaine d’experts en armes et en application de la loi interrogés par le réseau USA TODAY.

«Les services de police ont uniquement tendance à suivre les recommandations du fabricant», a déclaré Brian Higgins, ancien chef de la police du comté de Bergen, dans le New Jersey, et expert reconnu dans l’utilisation de la force et les problèmes de formation de la police. «La formation est essentielle. Vous ne pouvez pas les entraîner une seule fois.

La plupart des organismes d’application de la loi exigent que les agents suivent une formation et un recyclage annuels sur l’utilisation de l’appareil. Ils exigent également que les officiers portent leurs Taser du côté opposé à leur arme de service, pour éviter toute confusion.

Selon David Klinger, ancien policier à Los Angeles et Redmond, Washington, et expert en force meurtrière, la plupart des incidents de confusion Taser sont attribués à des agents portant un pistolet paralysant du même côté que leur arme de service.

C’est la raison pour laquelle les forces de l’ordre ont commencé à modifier leurs politiques en matière d’armes exigeant un tirage au sort des bras faibles pour l’utilisation du Taser, après la fusillade mortelle d’Oscar Grant en 2009 par un agent de la Bay Area Rapid Transit à Oakland, Californie.

Ce n’est pas clair d’après les images de caméras corporelles publiées par le Brooklyn Center où Potter portait son Taser.

Potter a tué Wright, 20 ans, après s’être échappé d’une tentative d’un autre officier de le menotter lors d’un arrêt de la circulation. Une lutte s’est ensuivie et Wright a sauté de nouveau dans le siège du conducteur, montre des séquences vidéo.

Avec Wright dans le siège du conducteur, Potter, un vétéran de 26 ans de la police, a menacé d’utiliser son Taser contre lui. Dans la vidéo, Potter est entendu crier « Taser! » au moins trois fois avant de tirer sur Wright dans la poitrine, puis de dire: « Oh (juron), je viens de lui tirer dessus. »

La voiture s’est éloignée, parcourant plusieurs pâtés de maisons avant de heurter un autre véhicule.

La mort de Wright, qui a déclenché des manifestations et des troubles dimanche et lundi soir, a été déclarée homicide par le médecin légiste du comté de Hennepin. Potter, 48 ans, a démissionné de la police mardi.

Le Bureau de l’arrestation criminelle du Minnesota enquête sur l’incident. Un porte-parole a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si Potter ferait face à des accusations.

Cas précédents

Avant l’incident de dimanche, les cas les plus récents se sont produits en 2019, alors qu’il y en avait deux. Les deux victimes ont survécu.

Brian Rilling, 40 ans, du comté de Bucks, en Pennsylvanie, a été grièvement blessé par balle lors d’une bagarre dans une cellule de détention du département de police de New Hope Borough en mars 2019.

L’officier qui lui a tiré dessus, le cap. Matt Zimmerman, un vétéran de 33 ans de la force, a été formé et certifié une seule fois – 11 ans plus tôt – sur la façon d’utiliser le Taser, malgré une politique ministérielle de 2007 qui exigeait un recyclage annuel.

Zimmerman, 65 ans, portait également son Taser du même côté que son arme de service, une autre violation de la politique.

Plus tard, on a appris que tous les officiers de New Hope sauf deux avaient des certifications Taser obsolètes.

Zimmerman a pris sa retraite du département quelques jours avant que le procureur du comté de Bucks ne trouve que la fusillade n’était pas justifiée, mais a excusé l’officier, affirmant que c’était une erreur honnête.

Plus tôt cette année, Rilling a intenté une action civile contre New Hope et Zimmerman devant le tribunal de district américain de Philadelphie. Le procès a affirmé que la police avait utilisé «une force déraisonnablement meurtrière» contre Rilling et allégué un manque de formation et de supervision de la police.

Deux mois après l’accident de Pennsylvanie, un autre s’est produit.

Ashley Hall a été abattu en mai 2019 par Ladue, Missouri, l’agent de police Julia Crews, lors d’un incident survenu dans le parking d’une épicerie Schnucks. Selon les médias, Hall, 33 ans, a déclaré à Crews qu’elle avait été agressée. La police a également déclaré que Hall était soupçonné d’avoir volé à l’étalage un chariot d’épicerie rempli de nourriture et d’avoir frappé un travailleur avec un sac d’objets volés.

Des équipages, 37 ans, ont tenté de menotter Hall, tout en déclarant qu’elle n’était pas en état d’arrestation. Hall s’est enfui.

Les équipages ont ordonné à Hall de s’arrêter et l’ont avertie qu’elle utiliserait son Taser. Mais à la place, elle a tiré avec son arme de service et a tiré sur Hall dans le dos.

Crews a été accusé d’agression au deuxième degré dans l’affaire. L’affaire est pendante, bien que la ville de Ladue ait accepté en octobre de payer 2 millions de dollars pour régler une poursuite fédérale déposée par Hall.

Politiques du Brooklyn Center

Les protocoles Taser du Brooklyn Center Police Department sont publiés en ligne et semblent similaires aux politiques suivies par d’autres services de police américains.

Les officiers doivent placer leurs Taser du côté opposé en tant qu’arme de service, qui est conservée de leur côté dominant.

Un avertissement verbal lorsque cela est pratique doit être fait avant le déploiement du Taser.

Les agents doivent suivre une formation approuvée par le ministère pour être délivrés et porter un Taser. Même ceux qui ne portent pas l’appareil doivent suivre une formation «suffisante» pour savoir comment en faire fonctionner un.

Une formation annuelle sur les compétences est obligatoire et une réévaluation des connaissances ou des compétences pratiques d’un officier peut être exigée à tout moment à la demande du sergent instructeur. La formation comprend «l’exécution de tirages à la main de réaction ou de tirages croisés pour réduire la possibilité de tirer et de tirer accidentellement une arme à feu».

Les agents doivent faire un «effort raisonnable» pour diriger le Taser vers la masse centrale inférieure, en évitant les zones de la tête, de la poitrine ou de l’aine.

Un Taser ne doit être envisagé que lorsque la conduite du suspect «semble raisonnablement présenter un préjudice potentiel aux agents, à eux-mêmes ou à d’autres, ou entraînera des pertes ou des dommages matériels importants».

La politique du Brooklyn Center stipule également spécifiquement que «la simple fuite d’un agent poursuivant sans autres circonstances ou facteurs connus n’est pas une bonne raison d’utiliser le dispositif Taser pour appréhender un individu».

Le réseau USA TODAY a demandé au service de police du Brooklyn Center une copie de l’historique de la formation Taser de Potter. Il n’a pas été fourni immédiatement.

Le Brooklyn Center doit déterminer s’il s’agissait d’un échec d’entraînement ou d’un problème spécifique à Potter, comme l’incapacité de gérer des situations de stress élevé ou de passer trop de temps sans entraînement avec un Taser, a déclaré Higgins, expert en recours à la force.

«Ce n’est pas une erreur de recrue. Toi et moi le voyons. La caméra de son corps le capte. Comment ne le voit-elle pas? Dit Higgins. «Cela doit être évalué.»

«S’agit-il d’un problème d’agent, et si oui, comment n’a-t-il pas été identifié auparavant?» il ajouta.

Ce pourrait être à la fois un problème d’agent et un problème de formation.

Pistolets paralysants vs armes de service

Les pistolets paralysants, tels que les Taser, sont plus légers qu’une arme de service et ont souvent des couleurs jaunes très visibles. Ils sont conçus pour ne pas ressembler à une arme à feu afin d’éviter une telle confusion, a déclaré Higgins, qui est également professeur au département de la sécurité, des incendies et de la gestion des urgences à la John Jay School of Criminal Justice de New York.

Mais rendre les pistolets paralysants différents des armes de service ne résoudra pas ces erreurs, a déclaré Von Kleim, porte-parole du Force Science Institute du Minnesota et expert en recours à la force.

«Si la couleur et le poids visent à atténuer ces erreurs, les humains ne percevront pas ces facteurs. Ce n’est pas ce sur quoi nous devrions nous fier », a-t-il ajouté. «Les personnes qui conçoivent le Taser doivent avoir une discussion sérieuse pour savoir si une modification de conception vaut la peine d’atténuer cette erreur.»

Les erreurs de glissement – où l’officier a la bonne intention mais la mauvaise exécution – se produisent très probablement lorsqu’un policier s’écarte des processus automatiques comme tirer une arme à feu, a déclaré Kleim.

«Quand (Potter) était concentré sur la menace, il avait l’intention de dessiner le Taser, mais son corps est revenu à la pratique plus fréquente de tirer l’arme à feu», a déclaré Kleim.

Les erreurs de glissement sont difficiles à éviter et se produisent dans de nombreuses industries, et elles sont très résistantes à la correction. Le moyen le plus fréquent de les éviter est une refonte complète pour générer une réponse motrice significativement différente, a déclaré Kleim.

Les échecs de formation abondent

Dans pratiquement tous les incidents de confusion Taser, il y a un échec de formation, a déclaré Higgins, ajoutant que la plupart d’entre eux sont superficiels, inférieurs aux normes et le strict minimum.

Axon Enterprises, qui fabrique Taser, la marque la plus connue de dispositifs à énergie par conduction, recommande – mais n’impose pas – une recertification annuelle pour les utilisateurs de Taser. Axon ne tient pas de registres sur la formation des utilisateurs finaux.

Les Taser fonctionnent en tirant sur deux barbes connectées à des fils minces qui fournissent 50000 volts d’électricité dans le corps, paralysant temporairement le système nerveux et les muscles.

Bien qu’ils soient considérés comme des armes non létales, les outils sont dangereux et parfois mortels. Pourtant, les cours de formation à la recertification Taser ne durent généralement pas plus de quatre heures et impliquent de revoir les directives, puis de tirer une ou deux cartouches d’entraînement sur une cible stationnaire, a déclaré Higgins.

«La formation devrait aller au-delà de cela», a-t-il déclaré.

La formation professionnelle régulière avec l’appareil devrait inclure des situations de haute tension simulées où les agents sont confrontés à des décisions en une fraction de seconde, a déclaré Greg Meyer, un analyste certifié des sciences de la force, ancien chef de l’académie de formation du département de police de Los Angeles et capitaine à la retraite du LAPD.

Ceci est particulièrement important pour les agents dont la formation initiale à l’académie de police n’incluait pas l’utilisation du Taser.

C’est le genre de formation que la police reçoit avec ses armes de service, ont déclaré des experts. Dans le cadre de la formation de l’académie de police, ils sont entraînés à dessiner leur bras latéral sans y penser consciemment jusqu’à ce que cela devienne une réponse automatique.

Sous le stress d’une situation de menace qui se déroule, un agent peut inconsciemment s’appuyer sur la mémoire musculaire et atteindre l’arme à feu parce que c’est le mouvement qu’il a répété le plus souvent, selon les experts.

La meilleure façon de changer ce comportement appris est d’inclure des scénarios induisant du stress dans le cadre de la formation Taser afin que les agents soient obligés de prendre des décisions en une fraction de seconde de la même manière qu’ils le font avec la recertification des armes à feu, a déclaré Meyer.

« Vous devez presque épuiser cette mémoire musculaire », a ajouté Higgins.