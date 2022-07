Les tarifs sur les produits solaires de l’ère Trump seront supprimés après des négociations commerciales avec les États-Unis et le Mexique à Vancouver

Les tarifs de l’ancien président américain Donald Trump sur les produits solaires fabriqués au Canada seront supprimés après que le Canada, les États-Unis et le Mexique auront conclu un accord lors de négociations commerciales à Vancouver.

La ministre du Commerce international, Mary Ng, a déclaré que l’accord, conclu lors des pourparlers qui se sont terminés vendredi, reflète l’engagement partagé de lutter contre le changement climatique et de développer les énergies renouvelables.

“Cet accord apportera stabilité et prévisibilité à notre secteur des énergies renouvelables et renforcera la compétitivité nord-américaine”, a déclaré Ng dans un communiqué. “C’est une reconnaissance claire de la place du Canada en tant que chef de file dans la lutte contre les changements climatiques.”

Ng a rencontré la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, et la secrétaire mexicaine à l’économie, Tatiana Clouthier Carrillo, à Vancouver lors de la réunion de la Commission du libre-échange.

Les tarifs ont été imposés par Trump en 2018, et le gouvernement canadien a déclaré que les exportations de produits solaires vers les États-Unis avaient diminué de 82 % depuis lors.

En février, un groupe spécial de règlement des différends a conclu qu’en maintenant les exportations canadiennes soumises à ses soi-disant « mesures de sauvegarde », les États-Unis violaient leurs obligations en vertu de l’accord États-Unis-Mexique-Canada.

De gauche à droite, la ministre canadienne du Commerce international Mary Ng, la secrétaire mexicaine à l’Économie Tatiana Clouthier Carrillo et la représentante américaine au Commerce Katherine Tai assistent vendredi à des réunions sur le libre-échange à Vancouver. (Gouvernement du Canada/Twitter)

Différend sur le bois d’oeuvre

Ng dit aussi qu’elle a soulevé la question des négociations sur le bois d’oeuvre lors d’une rencontre bilatérale avec Tai.

En novembre, le département américain du Commerce a annoncé qu’il imposerait des droits de douane de 17,9 % en moyenne sur le bois d’œuvre résineux importé du Canada. C’est le double du taux précédent de 8,99 %, et les organismes du commerce du bois se sont prononcés.

“La voie à suivre est de trouver une solution avec les États-Unis”, a déclaré Ng.

Les États-Unis et le Canada ont convenu qu’il s’agissait d’un problème important, mais on ne sait pas à quoi ressemblera cette solution possible. Tai a réitéré son soutien à l’industrie.

« Notre priorité est de veiller à ce que les producteurs américains de bois d’œuvre résineux puissent rivaliser sur un pied d’égalité », a déclaré Tai. « Le bois subventionné et les importations sous-évaluées compromettent leur capacité à concurrencer équitablement.