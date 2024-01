Les tarifs maritimes mondiaux montent en flèche alors que la crise de la mer Rouge s’aggrave

Les tarifs maritimes mondiaux montent en flèche alors que les militants Houthis soutenus par l’Iran au Yémen intensifient leurs attaques contre les navires commerciaux dans la mer Rouge, une voie navigable essentielle pour le transport maritime. le commerce mondial.

De nouvelles données de Freightos Terminal publiées vendredi montrent que les tarifs d’expédition de marchandises de l’Asie vers l’Europe du Nord ont bondi de 461 % par rapport à la mi-octobre, avant le début du détournement des navires dans la région. Les tarifs sur les liaisons de l’Asie vers la côte est de l’Amérique du Nord et vers la côte ouest de l’Amérique du Nord ont également grimpé en flèche, grimpant respectivement de 130 % et 97 % depuis fin octobre.

Les transporteurs ont également annoncé des suppléments allant de 500 $ à 2 700 $ par conteneur.

Environ 15 % du trafic maritime mondial, dont 30 % du commerce mondial de conteneurs, transite par le canal de Suez à destination et en provenance de la mer Rouge. Mais pour éviter d’être attaqués ou de se faire voler leur cargaison, de nombreux navires contournent plutôt le cap de Bonne-Espérance, qui est le long chemin à parcourir. Afrique. Les attaques des Houthis contre les navires commerciaux n’ont pas cessé, même après que les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé des frappes contre les actifs des Houthis au Yémen. Le groupe a déclaré que les attaques contre des navires étaient une réponse à la campagne militaire israélienne contre le Hamas dans la bande de Gaza.

“Cela a ajouté des coûts importants, ainsi que des retards importants, aux expéditions en provenance du Moyen-Orient, vers et depuis l’Europe et d’autres régions de la région qui dépendent beaucoup du canal de Suez”, a déclaré Robert Handfield, professeur d’opérations. et la gestion de la chaîne d’approvisionnement à la North Carolina State University, a déclaré précédemment à FOX Business.

UBS estime que l’acheminement des navires autour de l’Afrique – ce qui augmente la durée du voyage d’environ deux semaines et demie – réduit la capacité effective d’un voyage Asie-Europe d’environ 25 %.

Les conditions proches de la sécheresse dans le canal de Panama aggravent les souffrances causées par les attaques en mer Rouge. Le canal de Panama a limité le nombre de navires qui le traversent en raison des niveaux d’eau extrêmement bas, ce qui freine encore davantage les expéditions mondiales, a déclaré Handfield.

Le trafic maritime a chuté d’environ 30 % entre le 1er et le 11 janvier, par rapport à la même période il y a un an, selon le chef de l’Autorité du canal de Suez, Osama Rabie. Le nombre de navires qui ont emprunté le canal cette année est tombé à 544 jusqu’à présent – ​​une forte baisse par rapport aux 777 enregistrés au cours de la même période en 2023.

Le géant du transport de conteneurs Maersk a suspendu l’utilisation de la mer Rouge et du canal de Suez au début de l’année après qu’un de ses navires a été attaqué par des militants houthis. La société a déclaré qu’elle détournerait tous ses navires autour de l’Afrique dans un « avenir prévisible » et a mis en garde contre les conséquences « importantes » de ces perturbations sur la croissance mondiale.

La flambée des coûts de transport et les obstacles potentiels aux routes commerciales mondiales alimentent les craintes d’un résurgence de l’inflationau moment même où les pressions sur les prix au sein de l’économie américaine commencent enfin à s’atténuer. Prix ​​du pétrole ont augmenté depuis le début de la nouvelle année alors que les États-Unis intensifient leur réponse militaire aux attaques.

Les analystes de Bank of America ont averti dans une note ce mois-ci que les perturbations de la mer Rouge et du canal de Suez ainsi que du canal de Panama risquaient de retarder la récente baisse de l’inflation.

“Les possibilités de baisses supplémentaires pourraient être atténuées en partie par la hausse des coûts de transport due aux problèmes dans la mer Rouge et aux faibles niveaux d’eau dans le canal de Panama”, ont-ils écrit.

