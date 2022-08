Les tarifs intérieurs baissent de 25% en août pour les voyages d’automne, selon une application de voyage

d3sign | moment | Getty Images

Les voyageurs potentiels qui cherchent à voler cet automne voudront peut-être réserver leurs voyages en avion maintenant, avec l'application de voyage Hopper signalant que les tarifs aériens baissent ce mois-ci par rapport aux prix de pointe de l'été. "Septembre et début octobre seront les périodes les moins chères pour voyager, tandis qu'août et début septembre seront les périodes les moins chères pour réserver un voyage pour ces mois", a déclaré Hayley Berg, économiste en chef de Hopper. L'indice de voyage de la fin de l'été (Q3) de l'application indique que le tarif aérien intérieur moyen pourrait chuter jusqu'à 286 $ aller-retour pour les réservations effectuées en août. C'est une baisse de 25 % par rapport à mai, lorsque les tarifs moyens dépassaient 400 $, et 3 % de moins qu'en août de l'année dernière.

Près de la moitié des Américains s’endettent davantage Les tarifs aériens chutent généralement de 10 à 15 % au cours d’un automne donné à mesure que la demande de voyages ralentit. “Offrir des tarifs aériens inférieurs en août et septembre alors que les voyageurs se tournent vers les voyages de la saison d’automne est un événement saisonnier, conformément aux attentes des compagnies aériennes en matière de prix tout au long de l’année”, a déclaré Berg. Mais la baisse de cette année est plus forte que la normale à la suite de tarifs de printemps et d’été anormalement élevés qui résultent de facteurs tels que les prix élevés du carburéacteur et la demande plus importante que d’habitude d’un public fatigué par la pandémie, a-t-elle noté.

Le tarif aérien moyen pour le reste de l’année restera à 300 $ ou moins s’il est réservé d’ici la fin septembre avant de recommencer à augmenter en octobre et novembre. “Nous regardons un prix moyen pondéré, donc les départs au cours des deux à trois prochains mois seront les plus pondérés, [and] la plupart des voyageurs qui obtiennent des prix bas en août voyageront en septembre et octobre », a déclaré Berg, expliquant comment Hopper détermine les meilleurs moments pour acheter et voler.

Où voler… et d’où

Les voyageurs au départ des hubs aériens américains les plus importants devraient trouver de bonnes affaires ce mois-ci, selon Hopper. “De nombreux grands aéroports proposent des tarifs plus bas cet automne par rapport à 2019 vers les principales destinations”, a déclaré Berg. « Plus de 200 destinations sont moins chères cette année au départ de Chicago, Washington, DC, Houston et Atlanta.

De New York, Hopper voit ce que Berg a appelé de bonnes affaires intérieures. “Nous constatons que les tarifs aériens vers… les principales destinations sont jusqu’à 27 % inférieurs aux prix de 2019.” Exemples de tarifs aériens depuis les aéroports de la région de New York : Orlando, Floride pour 15 $ (-7,3 % par rapport à 2019)

Miami pour 140$ (-27% versus 2019)

Las Vegas pour 253$ (-5% versus 2019) Les vols internationaux à partir des principaux hubs américains qui offrent un bon rapport qualité-prix incluent : Washington, DC, à Lisbonne, Portugal pour 423 $

Boston à Dublin, Irlande pour 452 $

Washington, DC, à Copenhague, Danemark pour 518 $

Les bons tarifs l’emportent-ils sur l’aggravation de l’aéroport ?