Les tarifs ferroviaires aller-retour devraient être supprimés dans le cadre du bouleversement du système ferroviaire britannique

Les tarifs de train aller-retour doivent être supprimés dans le cadre d’un remaniement prévu du système ferroviaire britannique, qui devrait être annoncé par le secrétaire aux transports de Rishi Sunak dans quelques jours.

Mark Harper dévoilerait cette semaine son intention de remplacer les tarifs aller-retour par une «tarification aller simple», dans laquelle le prix de deux billets aller simple sera égal à un aller-retour.

Il devrait également s’engager à créer Great British Railways (GBR), un nouvel organisme public qui reprendra la responsabilité de la billetterie et des horaires du ministère des Transports et placera pour la première fois l’exploitation des voies et des trains entre les mêmes mains.

L’idée a été dévoilée pour la première fois par Boris Johnson et son secrétaire aux Transports Grant Shapps en mai 2021, mais ne s’est pas concrétisée depuis, au milieu des craintes des députés conservateurs qu’elle équivaut à une “nationalisation par la porte dérobée”.

Il a été proposé pour la première fois par l’ancien patron de British Airways, Keith Williams, lors d’un long examen «de fond en comble» des chemins de fer ordonné par les ministres après le fiasco des horaires de 2018, qui a soumis des millions de passagers à des annulations et des retards lorsque de nouveaux horaires radicaux ont été rapidement introduits. .

M. Williams a suggéré de créer un organisme pour servir d ‘«esprit directeur» pour l’industrie avec la supervision de l’ensemble du système, qu’il a comparé au Fat Controller de Thomas le Tank Engine.

Une telle décision serait “la clé pour regagner la confiance du public”, a-t-il déclaré en 2019, déclarant à la BBC : “Quelqu’un doit rendre des comptes au public”.

M. Williams sera présent lors du discours de M. Harper mardi soir à Westminster, selon le Télégraphe du dimanchequi a d’abord rapporté les détails des réformes attendues.

M. Harper devrait également faire allusion à une utilisation accrue de la technologie de billetterie – un signal que les billets papier pourraient bientôt être abandonnés au profit des codes QR et des cartes à puce, a rapporté le journal.

Les tarifs ferroviaires en Angleterre devraient augmenter de 5,9% à partir du 5 mars, malgré la série continue de grèves, d’annulations et de retards, les ministres ne parvenant pas à un accord sur les salaires, les emplois, les conditions et les retraites avec les syndicats.