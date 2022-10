Les tarifs du fret aérien s’effondrent, mais certaines entreprises voient une force à long terme

Le coût du transport de fret aérien dans le monde entier s’effondre, mais certaines entreprises affirment que le passage du monde au transport aérien de marchandises dans le monde entier maintiendra l’attrait du marché pendant des années.

“Je ne pense pas que cela va redonner de la part à d’autres formes de transport”, a déclaré le PDG de Boeing, Dave Calhoun, aux journalistes lors d’une conférence de l’industrie à Washington, DC, le mois dernier. “Je pense qu’il retrouvera son rythme de croissance antérieur.”

Le fret aérien est une infime partie du marché global du fret, mais les problèmes de chaîne d’approvisionnement, les restrictions de voyage et les dépenses de consommation voraces ont poussé le créneau au premier plan pendant la pandémie.

Boeing et Airbus vendent tous deux des versions cargo de leurs nouveaux avions gros porteurs, qui sont plus économes en carburant que les avions cargo plus anciens, et la demande de conversion d’avions de passagers plus anciens en cargos a été si forte que certains créneaux sont réservés depuis des années.

Les compagnies de fret maritime traditionnelles comme Maersk se sont récemment lancées sur le marché du fret aérien. Et les compagnies aériennes de passagers ont récolté les fruits de la forte demande de fret pendant la pandémie de Covid pour compléter les sources de revenus traditionnelles.