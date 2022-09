Les tarifs d’expédition sont toujours en baisse, un autre signe qu’une récession mondiale pourrait arriver

“Sur la base des attentes d’un volume commercial plus faible, nous ne nous attendons pas à une congestion extrêmement élevée à nouveau au cours des prochains trimestres.”

“Le niveau de congestion portuaire considérablement réduit, ainsi que les arrivées de fret plus faibles, ont été l’une des principales raisons de la baisse significative des taux de fret”, a déclaré S&P dans une note mercredi.

Alors que les taux de fret ont également baissé en raison de l’atténuation des perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui se sont accumulées au cours de la pandémie, une grande partie du ralentissement de la demande de conteneurs et de navires était due à un mouvement de fret plus faible, selon le groupe de recherche.

Photo aérienne prise le 7 août 2022 montrant le chargement et le déchargement de marchandises d’importation et d’exportation au terminal à conteneurs du port de Lianyungang dans la province du Jiangsu (est de la Chine). Les exportations chinoises ont augmenté de 7,1 % en août en glissement annuel, tandis que les importations n’ont augmenté que de 0,3 %, deux attentes manquantes, selon les données douanières publiées mercredi.

Les taux de fret pour les conteneurs et les vraquiers secs – ou les navires transportant des matières premières et des marchandises en vrac – ont chuté au cours des trois derniers mois, a déclaré S&P, ajoutant que les taux avaient culminé plus tôt que prévu au deuxième trimestre.

« En raison de la saisonnalité du marché, les taux de fret en vrac sec culmineraient généralement au troisième trimestre ; cependant, selon les dernières perspectives du marché du fret en vrac sec de S&P Global Market Intelligence, le deuxième trimestre serait probablement le pic de 2022 », a déclaré la société. a dit.

Les modèles de prévision des taux de fret de la société ont également prédit que le Baltic Dry Index – un baromètre du prix du transport des principales matières premières par voie maritime – devrait chuter d’environ 20% à 30% pour l’année avant de se redresser légèrement en 2024.

Cela souligne les risques croissants d’une récession mondiale alors que la demande des consommateurs recule dans un contexte de hausse du coût de la vie et d’inflation.

Un signe clé d’un ralentissement mondial est la stagnation de la croissance du commerce mondial, comme l’a souligné récemment le dernier Baromètre du commerce des marchandises de l’Organisation mondiale du commerce, une référence qui fournit des informations en temps réel sur la trajectoire du commerce des marchandises.

Le rapport du baromètre publié en août a montré que le volume du commerce mondial des marchandises a atteint un plateau. La croissance en glissement annuel au premier trimestre de l’année a ralenti à 3,2 %, contre 5,7 % au dernier trimestre de 2021.

Il attribue une partie du ralentissement au conflit en Ukraine et aux blocages pandémiques en Chine.

Alors que l’OMC prévoyait que le commerce mondial augmenterait cette année, l’incertitude entourant cette prévision a augmenté en raison “du conflit en cours en Ukraine, de la montée des pressions inflationnistes et du resserrement attendu de la politique monétaire dans les économies avancées”, indique le rapport du baromètre.