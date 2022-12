Les tarifs des services publics de Summerland augmentent – Kelowna Capital News

Les résidents de Summerland peuvent s’attendre à payer beaucoup plus pour leurs services publics en 2023.

Lors de la réunion du conseil de Summerland le 12 décembre, le conseil a donné les trois premières lectures aux règlements modifiant les tarifs pour la communauté. Les modifications permettent d’augmenter les tarifs des services d’eau, d’égout et d’électricité.

Pour une maison typique de la communauté, les tarifs des services publics devraient passer de 2 719 $ par an en 2022 à 3 072 $ par an en 2023. Cela équivaut à une augmentation d’un peu moins de 13 % pour tous les tarifs des services publics combinés.

Le maire Doug Holmes a déclaré que la hausse des coûts a entraîné une augmentation des tarifs des services publics.

“Le Conseil a cherché dans tous les coins et recoins pour trouver des économies”, a-t-il déclaré. « Nous reportons certaines mises à niveau de l’équipement et nous retenons des questions opérationnelles non essentielles comme l’embauche d’étudiants coopératifs. Nous réduisons également les allocations prévues aux réserves, y compris zéro dollar supplémentaire dans la réserve d’eau.

Les tarifs d’eau augmenteront de 11,50 $ par mois ou de 138 $ pour l’année, passant de 782 $ à 920 $.

Les tarifs d’égout devraient augmenter de 3,67 $ par mois ou de 44,04 $ pour l’année. Cela augmentera le coût des égouts de 397 $ par an à 441 $ par an.

Les tarifs d’électricité augmenteront de 14,26 $ par mois ou de 171 $ par année. La facture d’électricité totale d’une maison typique devrait passer de 1 540 $ à 1 711 $ par année.

Le total combiné de toutes les augmentations est de 29,43 $ par mois, ou 353,16 $ par année.

La municipalité égalera également le crédit de services publics de 100 $ du gouvernement provincial pour les titulaires de comptes résidentiels.

Ce montant est estimé à 550 000 $ et proviendra du montant de l’excédent du service public d’électricité en 2023. Le montant restant sera affecté aux réserves électriques.

Les facteurs à l’origine de l’augmentation comprennent une augmentation du prix de gros de l’électricité de FortisBC et la hausse des coûts des fournitures nécessaires au réseau d’eau de la communauté.

David Svetlichny, directeur des finances de Summerland, a déclaré que les coûts des produits chimiques de traitement de l’eau ont augmenté de près de 150 % au cours de la dernière année, soit près de 500 000 $. Une augmentation de 1 % des tarifs de l’eau rapporte environ 50 000 $.

Des augmentations des tarifs des services publics ont également eu lieu au cours des années précédentes. Cependant, l’impact total de toutes les augmentations des tarifs des services publics en 2022 était considérablement plus faible, avec une augmentation totale de 101,15 $ par an.

Les augmentations de 2023 arrivent en même temps que la municipalité se prépare à modifier son programme de rabais de 10 % sur les services publics, à compter du 1er janvier.

À l’heure actuelle, ceux qui paient leurs factures de services publics au plus tard à la date limite bénéficient d’une réduction de 10 % s’ils paient à temps. Ce rabais est remplacé par une politique de retard de paiement de 2 %, pour ceux qui paient après la date d’échéance.

Cela signifie qu’une facture de services publics de 100 $ passerait à 102 $ si elle était payée après la date d’échéance. Auparavant, la facture de 100 $ était facturée 90 $ si elle était payée au plus tard à la date d’échéance.

Holmes a déclaré que peu de communautés offrent encore un programme de réduction pour les factures de services publics. Penticton a annulé son programme l’année dernière.

“Tout en récompensant les personnes qui paient à temps, une remise sert également à pénaliser ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts”, a-t-il déclaré, ajoutant que les dates de paiement ne correspondent pas toujours aux jours de paie.

Graham Statt, directeur administratif de Summerland, a déclaré que la remise pour paiement anticipé avait été subventionnée par la municipalité.

“Cela nous a coûté près de 2 millions de dollars par an à subventionner”, a-t-il déclaré.

Les chiffres utilisés pour les tarifs des services publics de 2022 étaient basés sur le fait que les contribuables pouvaient réclamer la remise de 10%, a déclaré Statt.

Ceux qui n’ont pas pu accéder à cette réduction auront moins d’impact financier que ceux qui l’ont réclamée, a-t-il déclaré.

Les nouveaux tarifs et la suppression de la remise doivent être adoptés par le conseil et n’entreront en vigueur qu’en 2023. La première facture de services publics pour 2023, pour le mois de janvier, ne sera pas envoyée avant février et sera due le 24 février, Statt a dit.

